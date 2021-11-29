Что такое eSIM, в чем ее преимущества, как получить онлайн? Подробная инструкция

На смену привычным SIM-картам приходит новая технология встроенных чипов eSIM. Основная новация изобретения — оформление номеров, а также смена тарифов и операторов исключительно в режиме онлайн в России пока реализована лишь частично.

Из инструкции вы узнаете:

Что такое eSIM с технической точки зрения

Название eSIM расшифровывается как embeddedSIM, то есть встроенная карта. C технической точки зрения многоразовая eSIM — это микросхема размером 5 на 6 мм распаянная на материнской плате. Внутри у eSIM есть процессор на 10МГц, энергонезависимая память, контроллеры и операционная система.

Основная идея eSIM кроется в легкости смены оператора связи и тарифа с менее на более выгодный. Например, если вы приезжаете в новый город, то сразу у стойки Wi-Fi подбираете наиболее удобный тариф у местного оператора и подключаетесь. В России из-за строгости законодательства фактически такой возможности нет. Однако у eSIM есть и другие преимущества, о которых полезно знать.

Преимущества eSIM

Технология подходит предпринимателям, которые совершают множество звонков в разные города и страны. Для каждого случая можно подобрать наиболее выгодный тариф.

Карту eSIM нельзя потерять или сломать, а также неправильно вставить в устройство.

Меньше проблем возникает при утере телефона. Карту легко заблокировать и тут же воспроизвести на новом телефоне.

Для сотовых операторов внедрение eSIM это хорошая возможность сэкономить на пластике, дилерах и аренде. Внедрение eSIM приведет к росту конкуренции среди виртуальных операторов, что позволит клиентам экономить.

У eSIM есть возможность работать с одним номером и тарифом с разных устройств. Но в России придется сначала удалить профиль на одном устройстве, а затем перенести его на другое.

Новая технология позволяет сделать IPhone двухсимочным. В телефоне продолжит работать традиционная SIM, второй номер будет записан на виртуальную карту. На eSIM можно записать до 10 номеров, но активным будет только один.

На каких устройствах работает eSIM?

Большинство новых флагманских моделей уже оснащены технологией встроенной симки.

Виртуальные карты у Apple работают в iPhone XS, iPhone XR и всех последующих моделях. Позволяют использовать цифровую карту всем планшетам iPad с модулями сотовой связи, выпущенные после 2019 года.

Функция внедрена в Samsung Galaxy S20 и S21, Galaxy Note 20, а также «раскладушка» Samsung Galaxy Z flip, Galaxy Z Fold2/Z Fold3, Galaxy Note20/Note20 Ultra.

Новая технология уже используется в устройствах Huawei P40 и Huawei P40 Pro, Mate 40, Mate 40 Pro, а также у Microsoft Surface Pro X и некоторых моделях Motorola и Pixel.

В России встроенная «симка» также может использоваться в часах Galaxy Watch4 LTE, Watch 3 LTE, Watch 3 Pro LTE.

Наличие или отсутствие функции eSIM можно проверить в инструкции или на сайте производителя.

Как настроить eSIM?

Новый номер активируется с помощью QR-кода или обычного код, которые можно получить у сотового оператора. Код нужно отсканировать на смартфоне с включенным интернетом (например, через Wi-Fi). Затем необходимо перейти в настройки и активировать полученный профиль eSIM, добавив мобильный тарифный план. Перейти на новую карту можно как из настроек телефона, так и с помощью приложений сотовых операторов.

При смене устройства настройки со старого гаджета придется удалить. Сколько раз можно использовать один и тот же QR-код определяет каждый оператор. Например, у МТС это только 100 использований, следует из данных на сайте.

Операторы в России выдают QR-код на листке бумаги, важно его не потерять. Для активации eSIM может понадобиться и EID-код, который хранится в сведениях о телефоне.

Как подключить цифровую «симку» у различных операторов связи?

В России из-за строгости законодательства подключить eSIM без идентификации личности не получится, хотя сотовые операторы и анонсируют такую возможность, но есть нюансы. Подключение онлайн за 5 минут предлагает «Тинькофф Мобайл», но сделать это можно только через личный кабинет в банке. В Tele2 подключение цифровой «симки» возможно через профиль «Госуслуг» и приложения «Биометрия», а также Единую биометрическую систему.

В МТС потребуют доступ к системе «Госключ», или придется идти в офис. На сайтах «Билайна» и «МегаФона» пока речь идет только о подключении в салоне или с доставкой курьером распечатанного QR-кода. Необходимо будет предъявить паспорт.

Россияне могут получить eSIM и у виртуальных операторов, например у Drimsim. Но в данном случае есть возможность пользоваться интернетом в роуминге. Для этого нужно оплатить чип, отправить скан загранпаспорта и в течение суток карта подключится.

Безопасно ли пользоваться eSIM

Технология пока далека от совершенства. Данные на eSIM надежно защищены, однако на практике шанс, что злоумышленники взломают «облако» все-таки существует.

Кроме того, мошенники могут воспользоваться доступом к QR-коду, напечатанному на бумаге. Если телефон украли, то данные на eSIM будут защищены блокировкой телефона. В случае с обычной SIM, то вор может легко получить доступ к банковскому счету, если к карте не установлен пароль.

Можно ли заменить пластиковую SIM-карту на eSIM?

Возможно не только заменить, но и использовать в одном телефоне два типа SIM. При этом номера на электронной карте нельзя активировать одновременно - придется выбрать один, или использовать их поочередно.

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Фото на обложке: Unsplash