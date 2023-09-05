5 технологий, которые ушли в прошлое из-за Apple

За свою историю Apple не раз отказывалась от общепринятых стандартов в пользу новых, после чего ее пример перенимали другие производители техники. В материале — пять примеров того, как дизайнерские решения компании повлекли за собой изменения в отрасли.

Дискета

До 1998 года дискеты считались важной частью компьютера — по крайней мере, до выхода iMac.

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iMac стал первым устройством Apple, в котором не было привода для дискет. Эта функция была во всех ее предыдущих компьютерах, но компания хотела, чтобы люди передавали файлы другими способами — через оптические диски, локальные сети и даже интернет, который в то время постепенно развивался.

И хотя в то время это было весьма спорным решением, на деле дискеты уже теряли актуальность, а Apple просто ускорила этот процесс. В течение следующих нескольких лет ноутбуки все чаще стали выпускать без приводов для дискет, что положило конец формату, существовавшему десятилетиями.

CD- и DVD-приводы

Спустя несколько лет после выхода iMac компьютеры и ноутбуки перестали оснащать приводами для дискет, заменив их CD- и DVD-дисководами. В то время невозможно было представить ПК без них.

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Но все изменилось после выхода первого ноутбука MacBook Air в 2008 году. Компания отказалась от дисковода в пользу тонкого профиля, который привлек внимание покупателей.

В середине 2012 года Apple представила 13-дюймовый MacBook Pro, который стал ее последним ноутбуком, оснащенным дисководом. Впоследствии компания отказалась от этой функции и на других своих устройствах.

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В последующие годы примеру последовали другие производители. К концу 2010-х годов ноутбук с дисководом уже было трудно найти, разве что под заказ.

Физическая клавиатура на смартфонах

Физическая клавиатура считалась обязательным аксессуаром на первых смартфонах, поскольку сенсорные экраны были маленькими и обладали плохой чувствительностью, а у многих моделей их и вовсе не было.

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И хотя отказ от этого элемента не породил столь много споров, как это было с дискетами и приводами для дисков, первый iPhone, вышедший в 2007 году, все же вызвал удивление.

Стив Баллмер, который в то время был CEO Microsoft, как известно, посмеялся над iPhone, назвав его возмутительно дорогим и непривлекательным для бизнес-пользователей из-за отсутствия физической клавиатуры.

Среди портативных устройств iPhone не был первопроходцем в этом плане — без физической клавиатуры обходились и многие КПК (карманные персональные компьютеры). Однако он послужил вдохновением для большинства (если не для всех) устройств, выпущенных в последующие годы.

Так Apple сделала общепринятым свое видение того, как должен выглядеть и работать смартфон.

Разъем для наушников

В течение многих лет разъем Audio Jack для подключения проводных наушников был основной функцией всех смартфонов — до тех пор, пока в 2016 году Apple не решила от него избавиться с выходом iPhone 7. Компания утверждала, что это освободит место для других компонентов и обеспечит лучшую водонепроницаемость. Однако изменение раскритиковали практически все.

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Тем не менее за Apple постепенно последовали и другие производители смартфонов — сначала разъем начал пропадать на более дорогих моделях, а затем и на бюджетных.

Но даже сейчас многие пользователи iPhone недовольны этим нововведением, а некоторые по этой причине выбирают другие бренды.

Зарядные блоки в комплекте со смартфоном

В 2020 году вышел iPhone 12, который продавался без зарядного блока, а только с кабелем USB-C Lightning.

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Apple обосновала это экологическими проблемами, заявив, что у большинства людей уже есть зарядный блок, а при необходимости его можно купить отдельно. Однако людям это не понравилось, хотя в распоряжении у многих действительно было несколько зарядок.

Как и в случае с разъемом для наушников, Samsung и другие производители раскритиковали решение Apple, а затем сами начали убирать зарядный блок из комплектов к своим телефонам. Возможно, компании в какой-то степени были рады, что Apple приняла удар на себя, поскольку они тоже смогли сократить расходы.

Будущий претендент: слот для SIM-карты

В 2022 году Apple убрала слот для SIM-карты из американских моделей iPhone 14, утверждая, что все крупные операторы связи уже поддерживают eSIM — стандарт, который заменяет физические SIM-карты цифровыми.

iPhone 14 — не первый телефон с eSIM и даже не первый iPhone с eSIM, но это первая модель компании, в котором отсутствует слот для SIM-карты.

На данный момент это еще не повлекло за собой значительных изменений. Но в дальнейшем другие производители, вероятно, тоже решат по-новому задействовать пространство, занимаемое SIM-картой.

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