История дискеты: от идеи до иконки

Пятьдесят лет назад IBM представила первый в истории дисковод для гибких дисков IBM 23FD и первые дискеты. Удобный и легкий носитель быстро завоевал популярность и применяется до сих пор. Вспомним историю культового изобретения.

Начало

В 1960-х гг. производители вычислительных машин использовали твердотельную транзисторную память, которая теряла содержимое при отключении компьютера. Тогда IBM искала способ быстро загружать программное обеспечение после запуска компьютера. Традиционно для этого использовали перфокарты или катушки с магнитной лентой, но это было очень медленное и громоздкое решение.

В 1967 году инженеры стали разрабатывать съемный носитель данных, который мог бы сохранять информацию без питания и быть удобным в транспортировке. Вскоре команда IBM, которую возглавлял Дэвид Нобл, придумала вращающийся гибкий пластиковый диск, пропитанный оксидом железа. Он мог удерживать магнитный заряд, примерно как магнитная лента. Для надежности диск поместили в пластиковый чехол с тканью, которая сметала пыль при вращении.

Две диаграммы из патентов IBM на дисководы для гибких дисков 1972 года. Схема: Патентное ведомство США

В 1971 году IBM представила первый в мире коммерческий дисковод для гибких дисков — систему привода 23FD. Он мог воспроизводить квадратные диски на 8 дюймов (20,3 см) емкостью около 80 КБ. Функция записи отсутствовала — только чтение.

IBM сама загружала данные на диски, а после их распределяли по удаленным компьютерным системам, чтобы установить системные обновления. Первоначально новые диски называли «магнитный записывающий диск» (Magnetic Recording Disk) или «кассета для магнитного диска» (Magnetic Disk Cartridge).

Кассета для магнитного диска IBM 1971 года — первая коммерческая дискета. Фото в тексте: Том Грин

В IBM новый носитель получил наименование «гибкий диск» (floppy disk), потому что в отличие от жестких алюминиевых дисков его можно было гнуть. Идея была настолько инновационной, что в 1972 году ComputerWorld описывал дискету, разработанную конкурирующей компанией Innovex, как «лист из магнитной пленки».

В 1973 году IBM выпустила усовершенствованную версию 8-дюймового носителя под названием «Дискета IBM» (английское слово diskette означает небольшой диск и указывает на вторичное положение по отношению к жестким дискам в компьютерной системе). Спецальный дисковод IBM 33FD позволял записывать данные на диск и воспроизводить их. Поэтому IBM позиционировала дискету как новый носитель.

Впервые дискета нашла применение в системе ввода данных IBM 3740. Она должна была стать альтернативой записи данных на перфокарты.

Система ввода данных IBM 3740 и первое появление дискет IBM. Фото в тексте: IBM

Дискета стала серьезным прорывом в плане хранения данных. Каждая вмещала около 3 тысяч перфокарт. Гибкий диск был небольшим, мобильным, легким, недорогим и перезаписываемым, в отличие от стопок перфокарт.

Вскоре конкуренты начали выпускать собственные гибкие диски на 8 дюймов, которые поддерживали формат IBM. Так появился новый отраслевой стандарт.

От мейнфреймов к ПК

Изначально дискеты использовались в мейнфреймах — больших универсальных компьютерных системах. Но в середине 1970-х гг. они сыграли важную роль в революции персональных компьютеров.

Стоимость 8-дюймовых дисководов и контроллеров была довольно высокой, и сначала любители ПК продолжали использовать в качестве накопителей бумажные ленты или кассеты. Но технология продолжала развиваться. В 1976 году Shugart Associates изобрела гибкий диск на 5,25 дюйма (13,3 см), меньший по размеру и дешевый накопитель, для которого требовался более экономичный дисковод.

Дисководы Apple Disk II (1978) успешно вывели дискеты в мейнстрим. Стивен Штенгель

Прорывные технологии в разработке персональных компьютеров сделали гибкий диск массовым накопителем.

Хотя кассетные дисководы все еще использовались в недорогих домашних компьютерах вплоть до середины-конца 1980-х гг., уже к концу 1970-х гг. гибкие диски стали стандартной комплектующей для первых ПК, ориентированных на бизнес. В 1981 году IBM 5150 поставлялся с портами для двух внутренних дисководов на 5,25 дюйма.

Необычные форматы

Фото в тексте: Бендж Эдвардс

На протяжении четырех десятилетий производители экспериментировали с самыми разными форматами, в том числе и довольно оригинальными. Вот лишь несколько из самых примечательных.

«Кассета для магнитного диска», 8 дюймов (1971). Когда IBM представила первые дискеты, они содержали всего 80 КБ данных и не были предназначены для записи пользователем. Но они стали образцом, который копировали и более поздние форматы.

Когда IBM представила первые дискеты, они содержали всего 80 КБ данных и не были предназначены для записи пользователем. Но они стали образцом, который копировали и более поздние форматы. Дискета IBM, 8 дюймов (1973). Первая система с поддержкой чтения и записи гибкого диска была запущена на базе IBM 3740. Первые дискеты могли вместить около 250 КБ. Более усовершенствованные 8-дюймовые модели имели емкость до 1,2 МБ.

Первая система с поддержкой чтения и записи гибкого диска была запущена на базе IBM 3740. Первые дискеты могли вместить около 250 КБ. Более усовершенствованные 8-дюймовые модели имели емкость до 1,2 МБ. Дискета Shugart Associates, 5,25 дюйма (1976). Первые модели вмещали всего около 88 КБ. К 1982 году емкость накопителей с высокой плотностью увеличилась до 1,2 МБ.

Первые модели вмещали всего около 88 КБ. К 1982 году емкость накопителей с высокой плотностью увеличилась до 1,2 МБ. Совместный проект Maxell, Hitachi и Matsushita, 3 дюйма (1982). «Компактный гибкий диск» имел твердый корпус и исходную емкость примерно в 125 КБ (односторонняя запись), которая позже была увеличена до 720 КБ. В основном он использовался в текстовых процессорах и компьютерах Amstrad, но так и не получил широкого распространения в США.

«Компактный гибкий диск» имел твердый корпус и исходную емкость примерно в 125 КБ (односторонняя запись), которая позже была увеличена до 720 КБ. В основном он использовался в текстовых процессорах и компьютерах Amstrad, но так и не получил широкого распространения в США. Apple FileWare, 5,25 дюйма (1983). Это дискета специального формата с двумя окнами для чтения, которая использовалась только в компьютере Apple Lisa. Она могла вместить около 871 КБ данных. Apple вскоре отказалась от использования этих дискет. В следующих ее моделях использовались 3,5-дюймовые приводы Sony.

Это дискета специального формата с двумя окнами для чтения, которая использовалась только в компьютере Apple Lisa. Она могла вместить около 871 КБ данных. Apple вскоре отказалась от использования этих дискет. В следующих ее моделях использовались 3,5-дюймовые приводы Sony. 3,5-дюймовые (1983). Несколько компаний выпустили первые 3,5-дюймовые дискеты на основе дизайна Sony, которые могли вместить 360 КБ в односторонней конфигурации или 720 КБ в двусторонней. Более поздние версии могли вместить до 1,44 МБ или 2 МБ данных.

Несколько компаний выпустили первые 3,5-дюймовые дискеты на основе дизайна Sony, которые могли вместить 360 КБ в односторонней конфигурации или 720 КБ в двусторонней. Более поздние версии могли вместить до 1,44 МБ или 2 МБ данных. 2-дюймовые (1989). В 1989 году Sony и Panasonic представили свои дебютные 2-дюймовые дисководы. Они использовались в японских текстовых процессорах, видеокамерах и, в частности, в ноутбуке Zenith Minisport. Формат Sony мог содержать 812 КБ данных, а формат Panasonic — 720 КБ.

В 1989 году Sony и Panasonic представили свои дебютные 2-дюймовые дисководы. Они использовались в японских текстовых процессорах, видеокамерах и, в частности, в ноутбуке Zenith Minisport. Формат Sony мог содержать 812 КБ данных, а формат Panasonic — 720 КБ. Floptical, 3,5 дюйма (1991). Этот малоизвестный формат был разработан Insite Peripherals и использовал специальные диски, похожие на 3,5-дюймовые дискеты, которые могли вместить 21 МБ каждый благодаря технологии оптического трекинга головки, которая значительно увеличила плотность записи.

Этот малоизвестный формат был разработан Insite Peripherals и использовал специальные диски, похожие на 3,5-дюймовые дискеты, которые могли вместить 21 МБ каждый благодаря технологии оптического трекинга головки, которая значительно увеличила плотность записи. Zip-диск (1995). Zip-диск объемом 100 МБ от Iomega стал альтернативным стандартом гибких дисков в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Более поздние модели содержали до 750 МБ данных.

Zip-диск объемом 100 МБ от Iomega стал альтернативным стандартом гибких дисков в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Более поздние модели содержали до 750 МБ данных. 3,5-дюймовый Imation SuperDisk (1996). Последняя версия этого формата. Имела высокую плотность данных и емкость в 120 МБ. В 2001 году Imation выпустила версию объемом 240 МБ. В качестве бонуса привод SuperDisk также мог считывать обычные 3,5-дюймовые дискеты.

Статус иконки

Поскольку в 1980-х и 1990-х годах так много людей использовали дискеты для хранения данных на ПК, это отразилось и в графическом интерфейсе программ. Значок дискеты стал обозначать процесс сохранения данных на диск. Эта иконка по-прежнему применяется в таких программах, как Microsoft Word или Microsoft Paint.

Такой подход иногда критикуют, поскольку многие современные пользователи компьютеров не застали использование дискет и могут не знать, что это такое. В интернете часто шутят, что для молодого поколения дискета — это распечатанная на 3D-принтере иконка «Сохранить».

В дизайне интерфейса часто используется скевоморфизм — реалистичное изображение предметов. Шестеренки изображают внутреннюю работу (настройки) компьютера, зеркальный фотоаппарат — приложение для камеры, а старинные телефоны — в качестве кнопок вызова или значков приложений для телефона. Возможно, самые молодые пользователи и не знают, что такое дискета, они понимают, что она означает.

Конец дискет

После появления CD-привода в 1980-х гг., его массового распространения в 1990-х гг. и конкуренции со стороны zip-дисков, CD-R, USB-карт и прочих форматов, казалось, что судьба дискеты на 1,44 МБ предрешена. Однако формат использовался дольше, чем кто-либо ожидал. До середины 2000-х гг. компьютеры поддерживали дискеты, поскольку традиционно на этом носителе поставлялись обновления для BIOS и драйверы для периферийных устройств.

В 1998 году Apple выпустила iMac, в котором впервые в истории Macintosh не было привода для дискет. К тому времени Apple предполагала, что файлы можно будет передавать через локальные сети, CD-ROM и интернет. В значительной степени она оказалась права. Освободившись от обновлений BIOS на дискетах, Mac мог свободно разорвать свои связи с устаревшим форматом раньше, чем другие производители.

Apple iMac (1998) избавился от дисководов старого формата. Фото в тексте: Apple

К концу 2000-х гг. некоторые пользователи все еще обменивались файлами на дискетах, но из коммерческого применения они уже вышли. В 2010 году Sony объявила, что прекратит производство дискет в марте 2011 года из-за падения спроса. На сегодняшний день, насколько известно, их выпуск прекращен, но по-прежнему востребованы.

Еще в 2019 году некоторые системы ядерного оружия США все еще использовали в работе 8-дюймовые дискеты. Но недавно они были переведены на более новое оборудование.

В августе 2020 года The Register сообщил, что самолеты Boeing 747 по-прежнему получают критические обновления программного обеспечения на 3,5-дюймовых дискетах.

Причина в том, что это надежная и известная технология, которая применяется в важных системах. Нельзя вносить в них изменения, не создавая потенциальную угрозу для жизни.

Сегодня многие любители старинных компьютеров все еще используют дискеты для развлечения. Но если у вас все еще есть важные данные на дискетах, вероятно, лучше всего создать резервную копию в более современных форматах (даже не CD-R). Старые гибкие диски могут со временем потерять данные под влиянием внеших факторов или из-за размагничивания поверхности диска.

В любом случае, спустя 50 лет после появления дискет удивительно, что технология все еще с нами. Это большой успех, и IBM по праву гордится изобретением этого носителя.

Источник.

Фото в тексте: Unsplash