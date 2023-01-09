IBM впервые за 29 лет потеряла лидерство по числу полученных за год патентов. В 2022 году американская IBM зарегистрировала на 44% патентов меньше, чем в 2021-ом, и уступила корейской Samsung.
По итогам 2022 года американская корпорация IBM получила 4743 патента, что на 44% меньше, чем в 2021 году. Компания впервые за 29 лет не стала мировым лидером по количеству полученных за год патентов, уточняет Bloomberg.
Первое место среди компаний мира по зарегистрированным патентам в 2022 году заняла южнокорейская Samsung. Ей удалось получить 8513 патентов, что в два раза больше, чем у IBM. В основном они касаются систем визуального отображения и голосовой связи.
IBM в 2020 году приняла новую стратегию, согласно которой лидерство патентной деятельности перестало быть ее приоритетной задачей. За последние 26 лет IBM получила более $27 млрд доходов от интеллектуальной собственности.
Фото на обложке: LCV /
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