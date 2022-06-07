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IBM объявила о прекращении работы в России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Корпорация IBM объявила о прекращении работы в России, сообщает РБК.

IBM объявила о прекращении работы в России

В марте компания заявила о приостановке деятельности и полном прекращении продаж своих разработок в России.

IMB — один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.

После начала спецоперации на Украине работу в России начали приостановливать или полностью прекращать многие компании. В частности, в начале марта продажу товаров и оказание услуг в стране приостановили Microsoft и Adobe. В начале апреля работу в России приостановила Intel.

RB.RU собирает список компаний, которые ограничили работу в России

Фото на обложке: nattul / Shutterstock

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