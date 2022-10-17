Закон модульности: почему самые ценные продукты состоят из блоков

Сегодня операционная совместимость — необходимое требование не только для аппаратного, но и для программного обеспечения. Рассмотрим, как принцип модульности обеспечил успех Salesforce и изменил подход к разработке продуктов.

Когда-то компьютер был монолитной и статичной системой: нельзя было просто заменить видеокарту, подключить другой монитор или установить другую ОС. Если потребности пользователя менялись, ему, вероятнее всего, пришлось бы приобрести новую машину. Так было до внедрения модульной архитектуры.

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«Сама концепция компьютеров изменилась», — говорится в брошюре IBM, выпущенной в 1964 году. И это не было преувеличением. Тогда компания запустила System/360, новую модульную архитектуру, которая позволяла покупателям выбирать нужные скорость, объем памяти и свойства процессора, а впоследствии — заменить на более совершенные модели.

До тех пор компьютеры IBM не были совместимы между собой. Для бизнеса — тогда это были основные покупатели компьютеров — это означало, что если потребности в обработке данных или сценарии использования изменятся, придется приобрести целую новую машину.

Тогда нельзя было просто заменять периферию (как клавиатуру), подключиться к любому принтеру или использовать одну и ту же программу или операционную систему на разных моделях. Чтобы установить более мощный процессор, требовалось поменять значительную часть ПО.

Главным инициатором перехода на модульную структуру, воплощением которой стал System/360, был инженер IBM Боб Овертон Эванс. Он убедил президента компании Томаса Уотсона-младшего прекратить выпуск несовместимых машин и вместо этого разработать серию модульных компьютеров с общими строительными блоками.

Фото в тексте: IBM

С тех пор модульность изменила не только аппаратное, но и программное обеспечение.

Аденекан Дедеке, преподаватель технологий и информационных систем в Северо-Восточном университете (США), объясняет это так называемым Законом модульности Эванса: «Неизменяемость и несовместимость сложных и/или монолитных технологий можно упростить, придавая технологиям (и процессам) модульную структуру».

Влияние идеи Эванса наиболее очевидно проявляется в современном аппаратном обеспечении компьютеров. Даже в закрытых системах, например продуктах Mac от Apple, пользователь может подключать внешние жесткие диски, клавиатуры, мониторы и камеры, а также связывать их с другими устройствами Apple.

Но это еще не все — концепция произвела революцию в программном обеспечении.

Как Salesforce положил начало модульным программам

В феврале 2000 года на конференции Siebel Systems в Сан-Франциско 25 человек в красных футболках устроили «акцию протеста» против ПО и раздавали приглашения на вечеринку в честь запуска Salesforce. Каждому посетителю нужно было принести с собой старую программу, чтобы выбросить ее в мусорное ведро.

CRM-платформа Salesforce противопоставляла себя существующему программному обеспечению: оно устанавливалось локально, на корпоративные устройства, а после установки клиент был вынужден использовать исключительно его.

Основатель Salesforce Марк Бениофф считал, что ПО должно быть доступно 24/7 через облако.

Компания одной из первых предложила полностью облачные продукты и заставила других поставщиков CRM последовать ее примеру. Сегодня по этой модели работают более 150 тысяч организаций. По итогам 2022 фин. года Salesforce отчиталась о доходе в $26,5 млрд.

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Чем можно объяснить такую популярность Salesforce в разных отраслях?

Дело в том, что систему можно настроить под разные сценарии использования. У платформы Salesforce Customer 360 есть облачные модули для продаж, маркетинга, сообществ, услуг, коммерции и аналитики. Более того, к ней можно подключить сотни приложений через API, а сторонние разработчики могут создавать для нее кастомные приложения и расширения.

Как API создают модульность и ценность продукта

В начале 2000-х годов Salesforce, eBay и Amazon продемонстрировали, как совместимость технологии увеличивает операционную эффективность, повышает привлекательность для клиента, открывает доступ для большего числа продуктов и услуг, а также повышает коммерческие результаты.

Все это — результат использования программных интерфейсов (англ. application programming interface, API) — кода, который позволяет двум разным системам работать вместе.

С самого начала API были частью бизнес-модели Salesforce. Две недели спустя после «протестной акции» компания запустила веб-версию API, который позволял клиентам делиться данными из разных веб-приложений. Многие считают, что это был первый современный программный интерфейс.

В том же году eBay представила API для разработчиков, на базе которого можно было создавать программы для продавцов.

А в 2002 году Amazon реализовала API, с помощью которого сторонние страницы получили возможность демонстрировать и искать продукты с сайта компании.

«Для компаний, имеющих множество ресурсов, API были удобным способом поделиться ими с разработчиками и расширить свое присутствие, дать начало новым идеям и ускорить развитие», — Мэтт Хоукинс, сооснователь и CEO Hoss.

Модульность через API открыла новые пользовательские сценарии для традиционных и технологических компаний.

Сайты e-commerce показывают продукты в наличии с помощью интерфейсов, которые связывают ресурс и программу учета товара.

В странах с открытым банковским API сторонние приложения могут получать доступ к финансовой информации в реальном времени — например, бухгалтерская программа демонстрирует остаток на банковском счете компании.

Сегодня модульность — не просто свойство технологических продуктов, но полноценный продукт. Один из самых первых примеров — представленный в 2008 году программный интерфейс для телефонных звонков Twilio, который позволял приложениям совершать звонки через облачный хостинг.

В наши дни многие технологические продукты полагаются на коммуникационные API, чтобы улучшать удобство эксплуатации и клиентский сервис. Сервисы совместных поездок позволяют водителям и пассажирам звонить друг другу, а банки используют SMS и видео для подтверждения личности.

Интернет вещей: новый рубеж фрагментации

Модульность сможет заложить основу для будущего умных домов.

До недавнего времени архитектура интернета вещей (англ. internet of things, IoT) обеспечивала поддержку для конкретного сценария использования (например, компонент умного дома или устройство для контроля здоровья). Но из-за этого может быть трудно объединить разные устройства и системы в единую сеть.

Чтобы умный дом, владельцу не нужно приобретать все приборы и электронику у одного поставщика. Вместо этого можно взять термостат Nest, лампу Philips, динамик Amazon Echo и робот-пылесос Xiaomi, а затем управлять ими через единый интерфейс, храня все данные в одном месте на облаке.

Фото в тексте: Antonio Ovejero Diaz / Shutterstock

Как и в случае с запуском API в 2002 году, Amazon является одним из первопроходцев в этой области. Компания стремится обеспечить операционную совместимость между умными голосовыми ассистентами. В случае успеха ее помощник Alexa сможет работать с любым умным устройством.

Google и Apple в целом выступают скорее против этой инициативы. Тем не менее, в партнерстве с Amazon и Альянсом по стандартизации совместимости устройств (Connectivity Standards Alliance) они работают над стандартом совместимости Matter, который предполагает операционную совместимость устройств для умного дома и IoT-платформ.

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У бизнес-пользователей более сложные сценарии использования IoT, и это лишь усиливает потребность в модульности.

Представьте фабрики, которым нужна единая аналитическая платформа для всех умных датчиков и машин, производителей, которые должны объединить автоматическую линию сборки при помощи роботов и умных технологий, а также парки автономных грузовиков, которым требуется сохранять подключение, когда они въезжают в другую страну с другими сетевыми провайдерами.

Модульный подход в разработке аппаратных и программных продуктов смог значительно повысить ценность технологических продуктов и услуг — не только для конечного пользователя, но и для самого бизнеса.

Гибкие, настраиваемые и совместимые системы также поощряют внешнюю вовлеченность, создавая пространство для сторонних разработчиков или предлагая API, которые формируют новую ценность через взаимосвязанные сервисы.

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