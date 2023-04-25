Потенциальные партнеры обвиняют Apple в копировании идей. Компания утверждает, что играет по правилам

Известно, что Apple рьяно охраняет собственный бренд и патенты: поводом для претензии может стать даже схожее название . Тем временем, небольшие компании неоднократно обвиняли гиганта в том, что он переманивает сотрудников, копирует идеи и пытается оспорить в суде чужие патенты — в отличие от стартапов, у корпорации достаточно ресурсов.

Когда Apple связалась с Джо Киани, основателем компании, которая производит устройства для измерения содержания кислорода, он подумал, что это проект мечты. Казалось, технология идеально подходит для Apple Watch.

Вскоре после встречи Apple начала нанимать сотрудников из его компании Masimo Corp, в том числе инженеров и начальника медицинской службы. По его словам, Apple предлагала удвоить их зарплаты. В 2019 году Apple опубликовала патенты под именем бывшего инженера Masimo на сенсоры, похожие на те, что делали в компании. На следующий год Apple запустила часы, которые могли измерять уровень кислорода в крови.

«Когда Apple проявляет интерес к компании, это поцелуй смерти. Сначала это будоражит. Затем вы понимаете, что долгосрочный план состоит в том, чтобы сделать все самостоятельно и получать все» — признается Киани.

Он не одинок — более двух десятков руководителей, изобретателей, инвесторов и юристов рассказывают, что у них были подобные встречи с Apple. Сначала, по их словам, обсуждались потенциальные партнерские отношения или интеграция их технологии в продукты Apple. Затем переговоры прекращались, и технологический гигант запускал собственные аналогичные функции.

Впрочем, Apple утверждает, что не крадет технологии и уважает интеллектуальную собственность других компаний. Ее представители заявляют, что Masimo и другие компании, упомянутые в тексте, копируют Apple и что она будет оспаривать претензии в суде.

Apple пыталась признать недействительными сотни патентов, принадлежащих компаниям, которые обвинили Apple в нарушении их патентов. По словам юристов и руководителей некоторых небольших компаний, Apple иногда подает несколько запросов по одному патентному иску и пытается признать недействительными патенты, не связанные с первоначальным спором.

Известно, что многие крупные компании, особенно в сфере технологий, переманивают сотрудников и копируют технологии у более мелких потенциальных конкурентов.

Благодаря Apple для этого даже появился термин — sherlocking.

Пару десятилетий назад Apple выпустила программный продукт под названием Sherlock, который помогал пользователям находить файлы на компьютерах Mac и выполнять поиск в интернете. После того, как сторонняя компания создала инструмент с несколькими дополнительными возможностями, который она назвала Watson, Apple выпустила обновленную версию Sherlock со многими из тех же функций.

По словам инженера, создавшего Watson, который он впоследствии продал, соучредитель Apple Стив Джобс лично позвонил ему, чтобы объяснить этот шаг.

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Компании, которые утверждают, что Apple скопировала их, сопротивляются двумя способами: публично жалуются, чтобы привлечь внимание регуляторов, или подают судебные иски против Apple.

Разработчик приложений Blix Inc. заявил, что Apple украла его технологию анонимизации адресов электронной почты при регистрации в онлайн-сервисах, когда компания запустила функцию «Вход с помощью Apple» в 2019 году. Tile Inc., производитель устройств отслеживания объектов, которые когда-то легко интегрировались с iPhone, столкнулась с Apple после того, как компания запустила аналогичный продукт под названием AirTag в 2021 году.

В настоящее время Министерство юстиции США расследует, отдает ли Apple предпочтение своим собственным продуктам перед продуктами сторонних разработчиков, таких как Tile, по словам людей, знакомых с ситуацией.

Многие патентные споры сосредоточены на технологии, которую, по заявлениям небольших компаний, они разработали и которую Apple присвоила для своих часов. Apple заявила, что многие претензии о нарушении патентных прав, с которыми она сталкивается, основаны на патентах конкурентов, которые являются чрезмерно широкими.

С момента своего основания Apple зарекомендовала себя как инноватор, и тратит огромные суммы денег на разработку собственных технологий. В 2022 финансовом году, закончившемся в сентябре, бюджет компании на исследования и разработки составил $26 млрд, почти на 20% больше, чем годом ранее.

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Под руководством главного исполнительного директора Тима Кука Apple попыталась увеличить норму прибыли и дифференцировать продукты, разрабатывая больше компонентов собственными силами. По словам руководителей и патентных юристов, которые пытались заключить сделки с Apple, иногда гигант поглощает компании ради доступа к технологиям и обычно избегает лицензионных соглашений с более мелкими операторами.

Apple заявила, что платит лицензионные сборы многим компаниям разного размера. Так, отметила пресс-секретарь, за последние 3 года компания лицензировала более 25 тысяч патентов у небольших предприятий.

В 2016 году компания AliveCor Inc. анонсировала аксессуар для проведения электрокардиограмм на ремешке для часов, который можно было бы использовать в паре с недавно выпущенными Apple Watch. Перед запуском продукта основателя AliveCor Дэвида Альберта пригласили в штаб-квартиру Apple в Купертино, штат Калифорния, где он в течение 45 минут общался с главным операционным директором Apple Джеффом Уильямсом, руководителем инициатив Apple в области здравоохранения.

Альберт рассказал, что он поместил прототип устройства на запястье Уильямса и проверил его сердечный ритм. Уильямс сказал ему: «Мы хотели бы найти способ работать с вами, но мы могли бы конкурировать с вами».

В 2017 году AliveCor стал первым медицинским аксессуаром для Apple Watch, одобренным Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами.

В 2018 году Apple выпустила свои часы Series 4, которые могли выполнять электрокардиограмму без аксессуара AliveCor. Примерно в то же время Apple изменила свою операционную систему таким образом, что интеграция аппаратного и программного обеспечения AliveCor больше не работала с часами. Год спустя AliveCor прекратила продажу аксессуаров для Apple Watch.

Представитель Apple заявила, что компания разрабатывала собственную электрокардиограмму для Apple Watch с 2012 года, за три года до запуска часов.

В 2021 году AliveCor подала жалобу на нарушение патентных прав в Комиссию по международной торговле, федеральное агентство, которое расследует недобросовестную торговую практику, утверждая, что Apple нарушила три своих патента. В декабре комиссия вынесла решение в пользу AliveCor, запретив импорт в США всех Apple Watch с функцией распознавания сердцебиения.

Отдельно Apple передала спор в систему патентных разбирательств и апелляционных советов, которая была создана для признания недействительными недействительных патентов и помощи компаниям в защите от так называемых патентных троллей, участников тяжбы, которые подают заявки на обширные патенты на многочисленные технологии, не производя никаких реальных продуктов.

Этот совет признал недействительными оспариваемые патенты AliveCor, тем самым отменив запрет на импорт. AliveCor обжаловала это решение.

Apple также добивалась признания недействительными семи других патентов AliveCor.

Председатель правления AliveCor и инвестор Винод Хосла, венчурный капиталист, отмечает, что теперь он предостерегает компании, в которые он инвестировал, от каких-либо переговоров с Apple.

«Apple поговорит со всеми, а затем попытается украсть лучших людей, которые разрабатывают технологию», — считает он.

По данным исследовательской компании Patexia, занимающейся интеллектуальной собственностью, с 2012 года Apple пыталась аннулировать больше патентных претензий в Патентном суде и апелляционном совете, чем любой другой заявитель.

Руководители и юристы, участвующие в таких делах, заявили, что защита от каждой петиции может стоить около полумиллиона долларов, что слишком дорого для небольших компаний.

Впрочем, в Apple утверждают, что избирательно используют патентную систему и не собираются топить конкурентов в судебных разбирательствах. Представитель Apple заявила, что ее использование системы подачи петиций согласуется с другими компаниями, находящимися в аналогичном положении.

Андрей Янку, который ушел с поста директора Управления по патентам и товарным знакам США в 2021 году, признавал: патентная система «смещена в пользу крупнейших компаний. Это не случайность. Это результат десятилетий усилий по внедрению различных политик в патентную систему, которые все больше затрудняют обеспечение соблюдения патентов».

По данным Valencell, в 2013 году менеджер Apple связался с Valencell Inc. по поводу возможного партнерства. Компания из Роли, штат Северная Каролина, разработала сенсорную технологию, которая позволяет контролировать частоту сердечных сокращений, когда пользователь движется, например, во время бега. Такая технология необходима для носимых устройств, которые отслеживают данные об упражнениях и состоянии здоровья.

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Как рассказывает компания, в ходе последовавших обсуждений Apple неоднократно запрашивала у Valencell информацию о своей технологии и обсуждала возможность ее лицензирования, тестируя прототип в течение нескольких месяцев. Незадолго до запуска Apple Watch в 2015 году с собственной функцией мониторинга сердечного ритма Apple прекратила переговоры с Valencell.

В следующем году Valencell подала в суд на Apple в федеральном окружном суде Северной Каролины, утверждая, что Apple нарушила четыре ее патента. Apple подала петиции в патентный апелляционный совет с требованием признать эти патенты недействительными. По данным Valencell, Apple также подала еще 7 петиций против патентов Valencell в областях, не связанных с первоначальным делом.

Президент Valencell Стивен Лебеф заявил, что компания, устав от борьбы с Apple, урегулировала с ней внесудебные отношения в 2019 году. Он отказался раскрыть условия соглашения.

Компания Masimo, разработчик устройств для измерения содержания кислорода в крови, представила на выставке в 2013 году мобильный пульсоксиметр, предназначенный для работы в качестве аксессуара с устройствами Apple.

Адриан Перика, тогдашний глава отдела слияний и поглощений Apple, сообщил руководителям Masimo в электронном письме, которое попало в Wall Street Journal, что Apple хотела «глубоко изучить» технологию Masimo и то, что компания планирует сделать дальше. «Давайте обсудим любые ваши идеи о том, как Apple могла бы или должна интегрировать некоторые из этих технологий в наши продукты», — пишет Перика.

Несколько месяцев спустя, рассказывает Киани, ему позвонил начальник медицинской службы Майкл О'Рейли и сообщил, что переходит в Apple, которая, по его словам, согласилась удвоить его зарплату и выплатить ему миллионы акциями Apple.

Киани говорит, что Apple призывала его не беспокоиться об О'Рейли, и компании продолжили обсуждать потенциальные планы. Далее Apple привлекла еще 30 человек из их команды.

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В 2014 году Apple наняла Марсело Ламего, бывшего сотрудника Masimo, который был главным техническим директором дочерней компании Masimo Cercacor Laboratories Inc., которая лицензирует технологию Masimo. В электронном письме перед тем, как получить работу, Ламего сказал Куку, что он мог бы «добавить значительную ценность» Apple, не создавая противоречий с интеллектуальной собственностью, разработанной им для Masimo и Cercacor.

В 2020 году Masimo подала в суд на Apple в федеральном окружном суде Южной Калифорнии, обвинив компанию в получении доступа к конфиденциальной информации путем найма сотрудников Masimo. Сейчас идет судебный процесс.

В 2021 году Масимо также подал жалобу на нарушение патентных прав против Apple в Комиссию по международной торговле. В январе судья комиссии вынес первоначальное заключение о том, что некоторые модели Apple Watch нарушили один из патентов Masimo. Ожидается, что расследование будет завершено к следующему месяцу.

По словам Киани, Apple продолжает пытаться нанять сотрудников Masimo. В Apple заявляют, что у них нет цели привлекать кадры именно из этой компании.

Киани рассказывает, что Masimo на данный момент потратила $55 млн на судебные иски против Apple и защиту своих патентов в апелляционном совете. По его оценкам, в конечном итоге это, вероятно, обойдется его компании более чем в $100 млн.

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