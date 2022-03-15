Apple против всех: как компания защищает свой бренд от школ, музыкантов и блогеров

Apple — намного более распространенное слово, чем Microsoft или Google. Возможно, именно поэтому компания так активно охраняет свой бренд. И речь не только о подделках. Претензии от «яблочного» гиганта получают даже те, кто не планировал с ним конкурировать и поместил на логотип любой другой фрукт.

За последние несколько лет десятки предпринимателей, корпораций и совсем небольших компаний привлекли внимание Apple из-за того, что их торговая марка содержит слово apple или на логотипе присутствует яблоко.

По данным некоммерческой организации Tech Transparency Project, с 2019 по 2021 годы самая ценная публичная компания в мире стоимостью в $2,6 трлн подала 215 заявок об оспаривании товарных знаков. При этом за тот же период, отмечает НКО, Microsoft, Amazon, Facebook и Google суммарно направили всего 136 таких претензий.

Многие подражатели из индустрии техники и развлечений, особенно в Китае, пытаются повысить стоимость товара, поместив название или логотип Apple. Но компания часто направляет претензии даже совсем малому бизнесу и организациям, не связанным с этой отраслью. Под внимание попадают даже те, кто поместит на логотип другие фрукты, например апельсины или груши.

Среди ее противников был блог об индийской кухне, департамент энергетики, район средней школы в Висконсине и Mattel, которая выпускает популярную карточную игру Apples to Apples. Компания предъявляла претензии к логотипу стартапа Citrus, на котором изображен апельсин. А в прошлом году она добилась того, чтобы сервис планирования питания Prepear поменял логотип с грушей, сделав его менее похожим на лого Apple.

Кристин Фарли, профессор Вашингтонского юридического колледжа Американского университета, считает, что масштабы этой кампании сводятся к «тактике запугивания, и Apple не нуждается в ней, чтобы защищать общественность от путаницы».

Представитель Apple Джош Розенсток отмечает, что закон требует, чтобы компания защищала свои товарные знаки, уведомляя Управление по патентам и товарным знакам, если у нее есть опасения из-за новых заявок на товарные знаки. По его словам, компания всегда пытается решить вопрос мирно, если товарный знак имеет слишком широкое толкование или может сбить с толку клиентов.

«Юридический иск всегда остается крайней мерой», — комментирует представитель Apple Джош Розенсток.

Претензии могут получить и те, кто уже зарегистрировал логотип или бренд в Бюро по патентам и товарным знакам США. В таких случаях Apple утверждает, что ее айдентика настолько известна и узнаваема, что другие торговые марки ослабят силу бренда или заставят обычного покупателя поверить, что другой бренд каким-либо образом связан с Apple.

Некоторые из владельцев утверждают, что их торговые марки не нарушали права Apple. Однако они отказались от судебных разбирательств из-за недостатка ресурсов.

С 2019 по 2021 годы 37 организаций (примерно 17% из тех, к кому выдвигали претензии Apple или ее дочерняя компания Beats Electronics) отозвали заявки на регистрацию товарного знака. По данным Tech Transparency Project, еще 127 (59%) не ответили на претензии и суд заочно принял решение в пользу Apple.

Независимый автор и исполнитель Стефани Карлиси рассказывает, как была удивлена, когда в 2020 году Apple подала в суд из-за псевдонима Franki Pineapple («Фрэнки Ананас»). В материалах дела компания признала, что яблоко и ананас — не одно и то же, но заявила, что оба названия относятся к фруктам, что «передает схожее коммерческое впечатление». Претензии возникли и из-за ее логотипа — взрывающейся гранаты в виде ананаса.

Apple была основана в 1994 году как Apple Computer и до 2000 года не так часто подавала в суд. Максимум был зафиксирован в 1989 году, когда она инициировала целых 9 разбирательств. Тогда она чаще выступала в роли ответчика. Например, в 1978 году холдинг Apple Corps, основанный Beatles, судился с ней из-за незаконного использования торговой марки. В 2007 году проект из Кремниевой долины наконец получил все права на бренд Apple.

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Вероятнее всего, юристы компании хотели избежать размытия бренда по мере роста Apple, считает Бартон Биб, преподаватель Юридической школы Нью-Йоркского университета. Дело не в том, что кто-то спутает два бренда, а в том, что новый снизит ценность старого, считает он.

Для сложных случаев команда Apple предпочитает использовать шаблон. Школьный округ области Эпплтон, на логотипе которого присутствуют три яблока. и кулинарный блог Big Apple Curry получили иски от технологического гиганта, в которых совпадали целые абзацы текста с описанием стоимости и узнаваемости бренда.

Иногда Apple обращается к регуляторам с просьбой продлить срок рассмотрения нового товарного знака, а затем просит его владельца изменить свою заявку.

38-летняя художница Лейси Браун получила претензию из-за вымышленного персонажа по имени доктор Эпплс. Apple добилась возможности оспорить ее заявку на регистрацию товарного знака в 2020 году, а когда художница решила зарегистрировать посвященный ему подкаст, в компании обеспокоились, что подкаст могут спутать со службой подкастов Apple.

В 2019 году компания препятствовала регистрации логотипа и товарного знака калифорнийской клиники Apple Urgent Care, поскольку на логотипе присутствовали похожее надкушенное яблоко и лист. Несмотря на то, что ее владелец счел иск смехотворным, он отменил заявку — у него нет денег, чтобы доказывать свою правоту в суде.

Однако Стефани Карлиси отстояла свое право и выиграла дело. Компания согласилась отказаться от претензий с условием: исполнительница должна отметить в заявке, что Franki Pineapple — не настоящее имя.

Судебные тяжбы обошлись ей примерно в $10 тысяч. Но Стефани признает, что это даже вдохновило ее на на дебютный сингл.

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