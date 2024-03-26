Овердрафт: что это такое и как работает для юридических лиц

Иногда компании нужно заплатить за товар или услугу больше, чем имеется на счёте — в этом случае можно использовать овердрафт. Ведущий эксперт сервиса «Актион Финансы» Дарья Ковальчук совместно с коллегами из группы Актион разбирается, чем овердрафт отличается от классического кредита и в каких случаях его стоит применять.

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Что такое овердрафт простыми словами

Компании и предприниматели часто сталкиваются с тем, что за товары и услуги нужно заплатить больше, чем имеется на счёте. Для таких случаев есть овердрафт на расчетный счет.

Фактически овердрафт — это краткосрочный кредит, который позволяет юридическому лицу использовать больше денег, чем имеется на расчетном счете, путем их заимствования у банка.

Овердрафт удобен для юридических лиц, столкнувшихся с временными финансовыми сложностями, или когда потребовалось быстрое финансирование. При этом банк не дает эти деньги в руки и их нет на счете. Клиент может уходить в минус по счету, а потом возвращать долг.

Условия овердрафта включают лимит, процентную ставку, сроки погашения и штрафы за несоблюдение условий. Поэтому предприятия должны тщательно планировать свой бюджет и соблюдать условия овердрафта.

Чем овердрафт отличается от других видов кредитов

Основное отличие овердрафта от классического кредита в том, что его лимит привязан к величине постоянных поступлений на счет и обычно — в лучшем случае — не превышает 70% от оборотных средств на расчетном счете. Задолженность по овердрафту погашается автоматически, как только клиент получает очередные поступления на счёт, в то время как при классическом кредитовании задолженность погашается ежемесячными платежами.

Следующая отличительная особенность овердрафта от других кредитных продуктов — кредитной линии, оборотного кредита, инвестиционного кредита или целевого кредита — это подключение услуги только к расчетному счету, в то время как кредитная линия или классический кредит являются отдельным банковским продуктом без привязки к расчетному счету компании.

Обратите внимание, что лизинг, факторинг и форфейтинг имеют несколько другую суть банковского финансирования. Лизинг предполагает покупку товара за счет банка с последующим его выкупом (товарный кредит), а факторинг и форфейтинг — это уступка прав по долговым обязательствам или векселям, где банк выступает третьей стороной сделки.

У каждого кредитного продукта есть свои особенности и условия. Поэтому, выбирая кредитный продукт, компании следует руководствоваться бизнес-целями, под которые берется заем.

При выдаче денежных средств банки руководствуются условиями и целями, на которые заемщик собирается потратить полученные средства. Банки внимательно следят за тем, чтобы денежные средства использовались строго по назначению, и в случае нарушения этого условия могут применять штрафные санкции или потребовать досрочного возврата займа.

Виды овердрафта

Банки предоставляют два вида овердрафта: технический и подключаемый.

Технический овердрафт может возникнуть по различным «техническим» причинам. К примеру, списание за обслуживание счета при нулевом балансе. Этот вид овердрафта отличается тем, что клиент может не знать о возникновении долга и не понимать причину его появления. Важно отметить, что неразрешенный технический овердрафт не является услугой, предоставляемой банком, и не может быть активирован по желанию клиента.

По условиям банков подключаемый овердрафт для юридических лиц может быть стандартным, авансовым или под инкассацию.

Стандартный овердрафт предоставляется юридическим лицам после нескольких месяцев использования счета. Банк уже имеет данные о ежемесячных поступлениях и может рассчитать размер лимита овердрафта на основе этой информации.

овердрафт предоставляется юридическим лицам после нескольких месяцев использования счета. Банк уже имеет данные о ежемесячных поступлениях и может рассчитать размер лимита овердрафта на основе этой информации. Авансовый овердрафт предоставляется юридическим лицам при открытии счета и не требует от владельца бизнеса использования счета в течение определенного периода времени. Банк может оценить кредитоспособность клиента на основе справки об оборотах из предыдущей кредитной организации и подключить услугу без ожидания фактических оборотов денежных средств.

овердрафт предоставляется юридическим лицам при открытии счета и не требует от владельца бизнеса использования счета в течение определенного периода времени. Банк может оценить кредитоспособность клиента на основе справки об оборотах из предыдущей кредитной организации и подключить услугу без ожидания фактических оборотов денежных средств. Овердрафт под инкассацию предоставляется постоянным клиентам банка, счёт которых пополняется инкассируемой выручкой на 75% или больше.

Эти виды разрешенных овердрафтов будут одинаковыми для всех банков, где они представлены.

Как получить овердрафт

Чтобы получить овердрафт в банке, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны соответствовать ряду критериев, таких как срок деятельности, форма собственности, годовой оборот, фактическое местоположение бизнеса и отсутствие негативной информации об участниках соглашения. Банк оценивает кредитоспособность компании, анализируя ее финансовую отчетность. Список требований может отличаться в зависимости от банка, но все банки требуют, чтобы деятельность компании была легальной на территории России и у клиента были все необходимые разрешения и лицензии.

Получить овердрафт может компания, которая имеет хорошую финансовую репутацию, стабильную прибыльность и отсутствие просрочек по кредитам. Поэтому данный продукт подходит только для компаний со стабильным и предсказуемым доходом. Заёмные средства являются средствами банка и их быстрый возврат является важным фактором.

Также важно понимать условия предоставления заёмных средств юридическим лицам. Они могут использоваться только для текущей финансовой деятельности: закрывать кассовые разрывы, платить зарплату сотрудникам, рассчитываться с партнёрами, платить налоги и аренду. Другие овердрафты банкам не нравятся. Поэтому основные ошибки компании допускают, как правило, именно в нецелевом использовании заемных средств.

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Условия предоставления овердрафта

Условия овердрафта могут варьироваться в зависимости от суммы, которую тратит клиент, или от времени, в течение которого он возвращает деньги банку. Если клиент не сможет своевременно погасить задолженность, банк может увеличить базовую процентную ставку. Если клиент докажет свою надежность, ставка может быть уменьшена, и в кризисной ситуации банк может предложить реструктуризацию кредита.

Если клиент попытается использовать овердрафт для операций из «запрещенного списка», банк не позволит ему сделать это и заблокирует перевод. Также банк может закрыть овердрафт полностью, если клиент систематически нарушает условия использования овердрафта или совершает другие действия, которые банк может посчитать рискованными. К примеру, невовремя платит налоги или они составляют меньше 0,9% от оборота — или если банк заметил, что клиент обналичивает деньги или участвует в посреднических схемах.

Обратите внимание, что условия предоставления овердрафта в банках различаются.

Например, «Альфа банк» предлагает малому бизнесу и ИП ставку от 13,5%, кредитный лимит от 300 тыс. до 30 млн руб., и для оформления не нужно залоговое обеспечение. Возможность овердрафта подключается на год.

ВТБ предоставляет малому бизнесу овердрафт для покрытия кассового разрыва без залога на срок до двух лет со сроком транша до 60 дней. Размер овердрафта будет зависеть от кредитной истории, то есть от величины кредитовых оборотов по счету клиента в банке ВТБ или других банках.

«Тинькофф банк» дает возможность после открытия счета получить лимит овердрафта до 10 млн руб., срок использования денег — до 45 дней. При этом не берется комиссия в течение 7 дней за сумму, потраченную на оплату налогов и взносов.

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Как пользоваться овердрафтом

Овердрафт можно тратить, пока не кончится весь лимит в заданный период. Но необходимо следить за его остатком. Путаница часто возникает, если банк уменьшает лимит на следующий месяц.

К примеру, у юридического лица открыт овердрафт на 350 тысяч рублей, из которых потрачено 300 тысяч. На следующий месяц банк уменьшил лимит до 200 тысяч. На счет пришло 50 тысяч рублей. Долг составил 250 тысяч. Компания думает, что у нее есть еще 100 тысяч рублей, которые она может потратить. Но это не так. Пока долг больше нового лимита, все поступления на счет будут автоматически уходить в оплату овердрафта. Погашенные средства можно вновь использовать.

Снижение лимита происходит, как правило, если клиент допустил какие-либо нарушения или банк видит снижение оборотов. Чтобы деньги автоматически не уходили в оплату овердрафта, компания может завести два счета: один для поступлений, другой — для овердрафта. И таким образом сама решит, когда погасить долг.

Ошибки при использовании овердрафта

Рискованными способами использования овердрафта компаниями могут быть:

давать в долг;

погашать займы, кредиты или проценты по ним;

покупать ценные бумаги;

вкладывать средства в уставный капитал своей или чужой компании;

переводить деньги на другие счета в банке или в других банках.

Преимущества и недостатки

Овердрафт помогает бизнесу не задолжать поставщикам и сотрудникам, пока денег на счете недостаточно. Помимо этого, к преимуществам овердрафтного кредитования можно отнести:

возможность неоднократно пользоваться предоставленным лимитом;

начисление процентов не на весь лимит, а только на израсходованную сумму — в то время как при обычном займе проценты начисляются на всю сумму целиком;

доступность продукта без залога и поручительства;

небольшой размер переплаты, так как овердрафт выдаётся на непродолжительный срок.

По сравнению с другими видами кредитов, овердрафт обычно требует менее сложного процесса подачи документов, но риски, связанные с ним, отражаются в более высокой процентной ставке в сравнении с обычными кредитами — ставка может доходить в различных банках до 30%. К недостаткам также можно отнести и короткий срок погашения по сравнению со стандартными кредитными продуктами, ограничения по использованию.

Овердрафт не подходит, если деньги нужны надолго, например, для покупки оборудования, инвестиций в бизнес, увеличения оборотного капитала. Прибыль вернется в лучшем случае через несколько месяцев, а деньги придется отдать банку максимум через 60 дней.

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