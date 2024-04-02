Как проверить контрагента на благонадёжность

В статье узнаете, как можно проверять контрагентов на благонадежность, почему это важно, какие есть открытые базы данных по юридическим лицам и что рекомендуют делать налоговые органы для эффективной проверки компаний.

Чтобы избежать финансовых, репутационных и прочих потерь, нужно обязательно проверять контрагента. Однако на практике это может быть непросто, особенно для неопытных предпринимателей.

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Поставщики и контрагенты могут казаться надежными из-за красивого офиса и вежливого персонала, но иногда за этим скрываются судебные иски и серьезные проблемы. Если у партнера финансовые трудности, это может повлиять и на ваш бизнес, особенно если налоговая начнет проверку и обнаружит связь с вашей компанией.

Зачем проверять контрагентов

В идеальной ситуации у компании должен быть пул проверенных временем партнеров, чтобы не возникала потребность в новых контрагентах. На практике это происходит довольно редко.

Фирмам регулярно приходится контактировать с новыми юрлицами, привлекать посредников в процессе коммерческой деятельности, искать новых поставщиков, подрядчиков и исполнителей. Поэтому вопрос благонадежности контрагентов актуален для любого бизнеса.

Проверка контрагентов необходима, чтобы избежать финансовых и репутационных потерь и нежелательных последствий, включая потерю денег и судебные разбирательства.

Проверяйте потенциальных партнеров, чтобы:

избежать сотрудничества с компаниями, не исполняющими обязательства;

распознать мошенников;

выявить несуществующие фирмы, которые могут быть зарегистрированы только на бумаге;

не связываться с банкротами;

предотвратить возможные проблемы с налоговой службой, включая штрафы за неправильный выбор партнеров.

ФНС в любой момент может инициировать проверку компании и ее договоров. Если выяснится, что контрагенты, с которыми были совершены сделки, отсутствуют по юридическим адресам или документы подписаны подставными лицами, компании могут выписать штраф.

Полноценная проверка контрагента требует времени и усилий. Но это критически важно для защиты финансов и репутации вашей компании.

Шаги по проверке контрагента

Для того чтобы проверить контрагента на надежность, следуйте простому плану действий. Не все шаги обязательны: иногда достаточно первых нескольких проверок.

Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС

На сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) доступны инструменты для проверки информации о контрагентах. Вы можете воспользоваться онлайн-сервисами, чтобы получить данные о юридическом лице, используя ИНН, ОГРН, наименование или регион регистрации.

Бесплатная выписка содержит конкретные данные о юрлице: дату регистрации, юридический адрес, уставной капитал, ФИО руководителей или название фирм-учредителей, виды деятельности.

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Несоответствие заявленных видов деятельности вашим ожиданиям или слишком широкий спектр услуг могут быть признаками ненадежности контрагента. Например, странно видеть, что компания, зарегистрированная для оказания клининговых услуг, предлагает поставки корма для животных.

Также будьте внимательны к фирмам, предлагающим слишком широкий спектр услуг — это может указывать на их причастность к сомнительным финансовым операциям.

При проверке важно обращать внимание на записи о недостоверности информации, например, о юридическом адресе или руководителе. Это может указывать на то, что компания фактически не работает по указанному адресу или у нее есть проблемы с управлением.

Подозрительно выглядит и небольшой уставный капитал, особенно если это не согласуется с другими данными о компании.

Дополнительно можно проверить наличие задолженностей по налогам, несданную отчетность и изменения в учредительных документах. Эта информация поможет составить полное представление о потенциальном партнере и избежать рисков при сотрудничестве.

Рекомендуем воспользоваться сервисом ФНС «Прозрачный бизнес» для проверки контрагента. Здесь есть следующие сведения: доходы/расходы фирмы за календарный год, численность организации, данные об уплате налогов и сборов, сведения о задолженностях и нарушениях и другая информация.

Запросить комплект актуальных документов

Проверка документов контрагента — обычная практика, позволяющая убедиться в его надежности. Открытые компании готовы предоставить основные документы без возражений. К ним относятся:

устав;

подтверждение постановки на учет в ФНС (ИНН);

подтверждение присвоения госномера ОГРН;

протокол о назначении генерального директора;

копию паспорта руководителя компании;

для ИП — свидетельство о присвоении ОГРНИП.

Для организаций, зарегистрированных после 2017 года, могут быть доступны только записи в электронном реестре — это стандартно.

Проверка паспорта руководителя через официальный сайт МВД поможет исключить связь с мошенниками, проверив документ на предмет его действительности и отсутствия в списке недействительных паспортов.

Проверить адрес контрагента

Проверка юридического адреса компании может помочь обнаружить потенциально ненадежного партнера. Один из «красных флагов» — массовый адрес, которому зарегистрировано множество организаций. Эти адреса часто приобретаются через интернет исключительно для формальной регистрации компаний.

Если выясняется, что адрес поставщика является массовым, это может указывать на то, что компания фактически не связана с указанным местоположением. В случае возникновения спорных ситуаций найти реальную организацию будет очень сложно или практически невозможно. Особенно важно проверять фактический адрес для компаний, заявляющих о своей производственной деятельности в реальном секторе экономики.

Проверить, не дисквалифицирован ли руководитель

Дисквалификация лишает человека права управлять юридическими лицами и вступать в договорные отношения от их имени. Нарушение этих ограничений может повлечь за собой административную ответственность для руководителя.

Информацию о дисквалифицированных лицах можно найти в реестре или через сервис «Прозрачный бизнес».

Уточнить, что за бизнес ведет контрагент: малый или средний

Уточните размер бизнеса контрагента. Эту информацию можно найти через сервис «Прозрачный бизнес» или в специализированном реестре.

Размер предприятия позволяет оценить его масштабы, включая оборот, число сотрудников и другие характеристики. По нормам малые предприятия имеют до 100 сотрудников, а средние — до 250. Мошеннические организации или компании-однодневки обычно не нанимают такое количество персонала.

Проверить на банкротство

Чтобы проверить, не находится ли ваш потенциальный контрагент в процессе банкротства, обратитесь к федеральному реестру «Федресурс». Здесь вы можете узнать, не ведется ли против компании процедура банкротства или не проходит ли она этап конкурсного производства.

Если финансовая несостоятельность юрлица подтверждена, сотрудничать с ним рискованно: банкроты не имеют права заключать договоры. Если же банкротство только заявлено, возможно, финансовое положение компании еще может быть исправлено.

Однако обычно это свидетельствует о нехватке средств и сотрудничество с таким контрагентом может быть рискованным.

Посмотреть, не исключена ли фирма из ЕГРЮЛ

Проверка благонадежности партнера включает в себя поиск информации в «Вестнике государственной регистрации» на предмет исключения из ЕГРЮЛ. Если такая информация есть, то попытка контрагента завязать деловые отношения похожа на мошенничество.

Поискать юрлицо в базе судебных приставов (ФССП)

Организацию стоит проверить на долги и исполнительные производства по взысканию задолженностей. Эти сведения есть на ресурсе ФССП. Процедура взыскания начинается только после того, как компания проигрывает судебное производство и при этом не погашает свои обязательства — иметь дело с такой фирмой опасно.

Проверить контрагента в картотеке арбитражных дел

Этот ресурс позволит вам узнать о судебных процессах, в которых принимает участие фирма, и с кем и по каким вопросам у неё идут разбирательства. Участие в судебных спорах само по себе не говорит о ненадежности компании: в некоторых случаях организация защищает свои интересы.

Множество одновременных процессов, особенно связанных с финансовыми требованиями от покупателей или жалобами на качество работ, может служить сигналом к более внимательному рассмотрению партнёра. В арбитражной карточке содержится обзор дела, список участников, ход процесса и итоги рассмотрения на всех стадиях судопроизводства.

Узнать, прибыльный ли у компании бизнес

Чтобы выяснить финансовое состояние компании, обратитесь к её бухгалтерской отчётности. Доступ к этой информации можно получить на сайте «Прозрачный бизнес» или в Центре раскрытия корпоративной информации.

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Если вы не уверены в своих знаниях, лучше проконсультироваться с бухгалтером. Профессионал сможет оценить финансовые результаты деятельности компании за последние годы и определить, является ли бизнес прибыльным. Стабильная прибыль говорит о благополучии и надёжности потенциального партнёра.

Уточнить, не истек ли срок доверенностей и лицензий

Если договорами со стороны контрагента занимается доверенное лицо, проверьте, актуален ли статус доверенности. В ином случае подписанные представителем договоры станут недействительными.

Если у контрагента есть лицензия на ведение деятельности, ее срок давности тоже стоит проверить. Без актуальной лицензии все соглашения тоже станут недействительными.

Как интерпретировать собранные сведения о контрагенте

Интерпретация собранных данных о контрагенте включает в себя анализ трёх ключевых аспектов: финансовое положение компании, её участие в судебных процессах и общий потенциал для долгосрочного сотрудничества.

Финансовый статус: сосредоточьтесь на текущем экономическом состоянии компании. Растут ли доходы, какие обороты, и существуют ли непогашенные долги. Высокие обороты и отсутствие значительных долгов обычно указывают на здоровую финансовую ситуацию.

сосредоточьтесь на текущем экономическом состоянии компании. Растут ли доходы, какие обороты, и существуют ли непогашенные долги. Высокие обороты и отсутствие значительных долгов обычно указывают на здоровую финансовую ситуацию. Арбитражные дела и суды: наличие судебных разбирательств может быть тревожным сигналом, но важно понять характер этих дел. Дела, связанные с защитой прав и интересов компании, могут говорить об активной позиции, в то время как частые иски о невыполнении обязательств могут указывать на проблемы.

наличие судебных разбирательств может быть тревожным сигналом, но важно понять характер этих дел. Дела, связанные с защитой прав и интересов компании, могут говорить об активной позиции, в то время как частые иски о невыполнении обязательств могут указывать на проблемы. Потенциал контрагента: оцените общий потенциал для сотрудничества. Это включает в себя не только текущее положение дел, но и возможности для будущего роста, расширения деятельности и взаимовыгодного партнерства.

Собрав и проанализировав эти данные, вы сможете сформировать общее представление о надёжности и перспективах сотрудничества с потенциальным контрагентом.

На что обращает внимание налоговая

Налоговая служба анализирует разные факторы деятельности компании, чтобы оценить, способна ли она выполнять условия договоров. Вот на что она обращает особое внимание:

Реальная способность выполнить условия контракта: ФНС проверяет, имеет ли компания необходимые ресурсы — оборудование, складские и производственные площади, достаточное количество сотрудников — для того, чтобы поставить товары, выполнить работы или оказать услуги в оговорённые сроки. Фактический адрес и материальные ресурсы: отсутствие реального офиса или производственной базы может вызвать сомнения в возможностях компании выполнять обязательства. Финансовые показатели и активность: низкий уровень расходов, несоответствующих профильной деятельности, краткосрочность существования бизнеса и необоснованные манипуляции с ценами могут указывать на ненадёжность компании. Наличие необходимых документов: проверяются лицензии, доверенности и другие документы, подтверждающие право компании вести определенный вид деятельности.

Соответствие этим критериям поможет компании избежать подозрений со стороны налоговой и потенциальных проверок.

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