Контрагент не исполняет свои обязательства: способы взыскания задолженности. Подробная инструкция

О том, как оценить целесообразность судебного спора и что делать, если контрагент вашей компании не исполняет свои обязательства и не хочет возвращать долг, рассказывает Антон Свирякин, налоговый эксперт, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса.

В условиях экономической нестабильности наблюдается рост просрочек по исполнению обязательств в секторах B2B и B2G как со стороны иностранных компаний, так и национальных, которые ориентированы на внутреннего российского заказчика.

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Основной причиной кризиса неплатежей на внутрироссийском рынке в последнее время считается сжатие отдельных рынков товаров и услуг, закономерным итогом которого становятся разрывы в цепочках взаимоотношений между компаниями-партнерами, ведущими свою деятельность на внутреннем российском рынке.

Когда добросовестный предприниматель руководствуется только бизнес-логикой и не обращает внимания на объективные данные о состоянии коммерческого партнера, он не получает нужного встречного исполнения.

В нынешних условиях есть несколько традиционных способов возврата своих денег:

Взыскание задолженности через суд;

Банкротство контрагента;

«Внебанкротное» взыскание убытков с руководителя и собственника компании-контрагента;

Продажа долга профессиональному взыскателю.

Неисполнение контрагентом своих обязательств может быть вызвано разными причинами. Например, его заведомой недобросовестностью, которая не позволяет достичь необходимого бизнесу результата.

Однако в настоящее время поводом невозможности исполнения могут служить и внешние обстоятельства, к примеру, международные санкции. Из-за них у контрагента возникает финансовый разрыв, и как следствие, он не может выполнить взятые на себя коммерческие задачи.

Во всех названных случаях одна из немногих законных форм воздействия на контрагента и понуждения его к исполнению своей ответственности — судебное взыскание задолженности.

Но может сложиться ситуация, когда судебное взыскание не даст желаемого результата и приведет к дополнительным издержкам, поэтому перед тем как приступать к этому способу возврата долга, для начала надо оценить его целесообразность и понять, есть ли альтернатива судебному спору.

С чего начать решение проблемы?

Прежде всего попытайтесь урегулировать разногласия в досудебном порядке, направив требование о добровольном исполнении контрагентом своих обязательств перед вами.

Не исключено, что контрагент после получения претензии адекватно оценит перспективы и возможные потери от участия в судебном споре и решит добровольно выполнить пункты договора.

Такой вариант развития событий может показаться фантастическим, но вполне возможно, что именно страх несения дополнительных судебных издержек подтолкнет контрагента к быстрому решению вопроса.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что досудебный порядок урегулирования возникшей спорной ситуации считается обязательным перед обращением в суд с соответствующим исковым заявлением (например, п. 5 ч. 1 ст. 129 и п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ).

Поэтому направление досудебной претензии — в любом случае обязательный этап урегулирования разногласий с контрагентом.

Что делать, если претензия о добровольном исполнении не помогла?

Следующий этап — судебное взыскание. Однако до сбора пакета документов необходимо реально оценить, что сулит вам судебный спор с контрагентом.

Помимо этого, ответить для себя на вопрос: есть ли смысл идти за взысканием долга в суд, если итогом может стать работа «в стол»? Ведь нужно учитывать расходы на судебное представительство, которые не будут компенсированы даже в малой их части.

Контрагент может оказаться неспособным исполнить свои обязательства даже после решения суда, и по результатам работы вам ничего не останется кроме исполнительного листа.

Чтобы судебное взыскание не стало работой «в стол», необходимо провести досудебный анализ целесообразности судебного спора с контрагентом.

Для того чтобы на основе такого анализа сделать правильные выводы, понадобится максимум информации о финансовом состоянии контрагента и его контролирующих лицах из общедоступных официальных источников (ЕГРЮЛ, Картотека арбитражных дел, официальный сайт Росстата, Росреестра и др.).

Процесс сбора данных можно упростить, воспользовавшись сервисом проверки контрагентов, который считается качественной альтернативой всем вышеперечисленным источникам, так как агрегирует всю названную информацию в одном месте и систематизирует ее в формализованный отчет.

При оценке целесообразности судебного спора не стоит ограничиваться только анализом финансового состояния вашего должника. Необходимо разумно подойти к оценке тех издержек, которые вы понесете на ведение спора в суде. Это расходы и на государственную пошлину, и на услуги судебного представителя на всех этапах судебного спора.

Идти или не идти в суд за взысканием задолженности?

Если контрагент проигнорировал претензию, то суд становится единственным вариантом для получения вами своих денег.

Обращаясь в суд, вы можете получить не только свои деньги, но и компенсировать судебные издержки (к примеру, расходы на госпошлину, услуги представителя), а также взыскать неустойку и проценты.

Этот вариант развития событий представляется идеальным, когда имущественное положение контрагента позволяет получить от него все взысканное по суду.

Когда, пройдя досудебный этап, вы поняли, что перспективы досудебного получения денег призрачны, следующим шагом будет обращение в суд. Принимая такое решение, в первую очередь необходимо руководствоваться выводами, сделанными на основании досудебного анализа.

Между тем отрицательный результат спора с точки зрения невозможности получения взысканного — тоже результат, так как наличие судебного акта о взыскании задолженности в будущем поможет избежать претензий со стороны налоговых органов.

Необходимо оценить налоговые риски для вашей компании, и если они высоки и потенциальные убытки могут превысить расходы на сопровождение процесса, то в суд идти однозначно нужно.

Актуальная судебная практика привлечения компаний к налоговой ответственности за получение необоснованной налоговой выгоды говорит о том, что в случае, если налогоплательщик не принял меры по взысканию задолженности — это один из доводов налогового органа в пользу доначисления налогов. Судами он охотно принимается «на веру».

Стоит помнить о, так называемом, стандарте обоснованного выбора контрагента, который ФНС России называет «коммерческой осмотрительностью», а в сложившейся арбитражной практике это именуется «должной осмотрительностью».

Однако если налоговые риски невысоки, когда, например, ваша компания использует упрощенный режим налогообложения, а не общий, и сумма сделки небольшая, и расходы по ней незначительно влияют на налоговую базу, то подача иска не имеет смысла, так как это длительный и дорогостоящий процесс.

В текущих кризисных условиях следует знать, что мораторий на проверки бизнеса, согласно с пп.1 п.5. ст.2 Закона о государственном контроле (надзоре), не распространяется на мероприятия налогового контроля, проводимые налоговыми органами, в соответствии с положениями НК РФ.

Предварительные выводы и рекомендации

Как известно, отрицательного результата спора, даже с точки зрения невозможности получения взысканного, можно избежать, следуя минимальному набору рекомендаций.

Чтобы оценить вероятность возврата денег через суд, рекомендуется:

Отследить финансовое состояние компании (включая количество судебных споров и исполнительных производств); Проверить, находится ли ваш контрагент по известным адресам или уже закрылся, выходят ли на связь по обычным контактам руководитель и сотрудники контрагента (электронная почта, телефон), а также увольняются ли его работники; Посмотреть, не вносились ли изменения в ЕГРЮЛ, работает ли по-прежнему сайт контрагента и принимает ли он заявки, если вы представитесь новым клиентом и т.д.; Провести анализ социальных профилей лиц, принимающих от имени контрагента решения.

Эти рекомендации учитывают взаимоотношения только с теми компаниями, которые зарегистрированы на территории РФ. В отношениях с неблагонадежным партнером из иностранной юрисдикции они не подойдут.

Помимо этого, необходимо четко понимать, что именно нынешнее экономическое положение в бó‎льшей степени влияет на то, какой путь получения долга вы выберете дальше.

Что делать, когда судебное взыскание долга не дало нужного результата?

Если судебное взыскание не дало ожидаемого результата, то это не значит, что все потеряно.

Коммерческая практика управления долгом, кроме судебной работы с вашим дебитором, включает использование и других механизмов, понуждающих должника к исполнению своих обязательств.

Банкротное взыскание задолженности и убытков с руководителя компании

Один из вариантов, когда классическое взыскание задолженности не сработало, — банкротство вашего контрагента.

Банкротство — это такой же судебный процесс, так как для признания банкротом требуется обращение в суд. Однако следует иметь в виду, что банкротство — дорогая и долгая (не менее 18 месяцев) услуга, к тому же не гарантирует нужный результат.

Кроме того, в условиях постоянных экономических потрясений, когда Правительством РФ периодически вводится мораторий на подачу «кредиторского» заявления о банкротстве, срок на потенциальное получение своего долга отодвигается еще на 6 месяцев.

Введенный мораторий схемы по выводу имущества вашего контрагента не исцелит, как и не исцелит наступление момента его «объективного банкротства», но в последующем усложнит задачу по взысканию долга, так как к моменту отмены моратория использование банкротного способа взыскания может оказаться для вас уже не актуальным.

Между тем важно понимать, что для вашей компании, как для кредитора, инициирование банкротства, в силу специальных требований законодательства, невозможно без наличия вступившего в законную силу решения суда, которым с вашего контрагента взыскана сумма задолженности (п.2 ст.7 Закона о банкротстве), а это значит, без классического судебного взыскания задолженности вам не обойтись.

При этом сумма долга контрагента перед вами должна быть не менее 300 тыс. рублей (п.2 ст.6 Закона о банкротстве). Поэтому, прежде чем принимать решение о банкротстве, необходимо взвесить все «за» и «против», и если вы все-таки намерены идти до конца, то возможным решением станет привлечение руководителя контрагента к «внебанкротной» субсидиарной ответственности.

Привлечение руководителя или собственника вашего контрагента к «внебанкротной» субсидиарной ответственности — более короткий вариант по сравнению с классическим банкротством, но для этого нужны соответствующие основания:

Ваш должник ликвидирован (ст. 53.1, п. 3 ст. 64.2, ст. 399 Гражданского кодекса РФ и п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО);

Процедура его банкротства прекращена судом из-за отсутствия финансирования (ст. 57 и п.1 ст. 61.19 Закона о банкротстве).

Однако, чтобы процедура банкротства вашего контрагента была прекращена из-за отсутствия финансирования, заявление о признании банкротом компании-должника должно быть принято судом, а требования по нему должны быть признаны обоснованными.

Это значит, что в таком случае необходимо учитывать действие моратория на банкротство. Поэтому в текущих условиях привлечение к «внебанкротной» субсидиарной ответственности будет работать в усеченном варианте, когда ваш контрагент будет ликвидирован.

Путь «внебанкротного» взыскания долга немного короче, чем классический банкротный, но в любом случае его судебное сопровождение затратно при том, что нужный результат, а именно получение того, что вам должны, этот путь также не гарантирует.

Как итог, ситуация может быть аналогична той, когда вы остановитесь только на классическом взыскании дебиторской задолженности с компании-должника и, кроме как решения суда о взыскании с бывшего директора (собственника) вашего контрагента суммы долга и исполнительного листа на его исполнение, у вас также больше ничего не останется.

Продажа долга контрагента профессиональному взыскателю

Если контрагент уклоняется от исполнения требований по оплате долга, то вы можете продать (уступить) долг третьему лицу, которое будет самостоятельно сопровождать процесс взыскания.

Долг можно продать, как по классической уступке, которая предполагает его оплату с определенным дисконтом, так и через инкассо-цессию, когда долг уступается взыскателю без оплаты, но с последующим возвратом части взысканной суммы задолженности в вашу пользу за вычетом вознаграждения взыскателя.

В целом, продажа компанией долга профессиональному взыскателю — альтернатива судебному спору не только в условиях экономического кризиса, но и в обычное время. Все зависит от готовности кредитора пойти на уступки по размеру дисконта за уступаемый долг.

Использование инкассо-цессии решает главную проблему во взаимоотношениях между вами и профессиональным взыскателем — взаимное недоверие.

Приобретая долг по классической цессии, профессиональный взыскатель не застрахован от возможных злоупотреблений или мошеннических действий со стороны «продавца» долга, например, передача недействительного долга или передача долга, по которому утеряна возможность судебной защиты.

При классической продаже долга шанс получить денежные средства с минимальным дисконтом очень низкий, а при инкассо-цессии ваша компания получает возможность получения большей части от взысканного в будущем.

Механика судебного взыскания дебиторской задолженности, как и в целом вопросы управления дебиторской задолженностью, — это огромная область бизнес-практики, в которой очень много отдельных направлений.

Поэтому в отдельных случаях лучше обратиться к специалисту, обладающему соответствующими профессиональными компетенциями. Возможно, вы сэкономите не только время, но и деньги.

Фото на обложке: Shutterstock / Salivanchuk Semen