Входит ли служба в армии в трудовой стаж, кому засчитывается служба

В 2025 году не теряет актуальности вопрос о вхождении службы в армии в трудовой стаж граждан России. Наличие такого периода оказывает влияние на расчеты при начислении размера пенсии, а также на саму возможность выхода на пенсию в положенный по закону срок. В статье рассмотрим детальнее самые актуальные моменты.

Входит ли служба в армии в трудовой стаж?

Начать стоит с уточнения необходимой терминологии, чтобы не путаться. Раньше учитывалась служба в армии в общий трудовой стаж. Применялся такой подход лишь до начала 2002 года. Внесенные позже изменения в законодательство, по сути, заменили термин «общий трудовой стаж» на термин «страховой стаж». По этой причине можно утверждать однозначно, что период в армии в трудовой стаж засчитывается (ст. 12, № 400-ФЗ).

Стаж гражданина сейчас включает в себя весь срок его работы и не только. Теперь в него входит как время нахождение сотрудника непосредственно на работе, так и иные периоды, отраженные в обновленном законодательстве РФ.

На сегодняшний день при расчете размера пенсионных выплат учитывается именно тот период, когда вносились страховые взносы. То есть от гражданина или его работодателя перечислялись денежные средства. При соблюдении необходимых условий в него засчитывается и срок службы в армии.

Важно отметить следующее:

Несмотря на то, что общий стаж утратил свою важность, он и сегодня применяется при проведении некоторых расчетов (ст. 30 Федерального закона № 173). Этот показатель важен для оценки пенсионных прав гражданина на период до 2021 г. (включительно). С 1 января 2002 года более значимым становится страховой стаж. На его основе делается расчет ежемесячных выплат для пенсионеров. С 2007 года на его основе начал формироваться размер выплат по болезни. С 2024 года был установлен минимальный размер в 15 лет для страхового стажа.

Важно отметить, что есть условие, чтобы стаж службы в армии был без проблем учтен. В законодательстве прописано требование, что перед поступлением в армию или в короткий срок после возвращения гражданин должен приступить к трудовой деятельности (ст. 12 № 400-ФЗ).

Военнообязанными граждане сегодня могут стать двумя способами. Они отличаются по условиям, видам деятельности и продолжительности, но любая служба в армии входит в стаж:

Срочная. Так называют вид обязательного военного призыва для граждан России, которые соответствуют по возрасту и состоянию здоровья. Продолжительность ее определена законом и родом войск. Период этот в полном объеме входит в трудовой стаж. Причем каждый его день будет засчитан за 2 рабочих (ст. 10, № 76-ФЗ). Возраст призывников правительственным указом был повышен на 3 года. Теперь верхняя планка составляет 30 лет. Контрактная. Она является добровольной и начинается с подписания контракта с ВС РФ на установленных условиях. Продолжительность ее гражданин определяет самостоятельно. Любой выбранный и в полном объеме выполненный срок контракта входит в трудовой стаж. Один день службы в трудовой стаж засчитывается как 1 рабочий. Только для тех контрактников, которые участвуют в СВО, пойдут дни службы в армии в трудовой стаж в соотношении 1:2.

Сейчас каждый гражданин имеет возможность уточнить данные сроки на своем лицевом счете, который отражается в СФР через специальные коды для каждого вида военнообязанных: СЛПРИЗ или СЛУЖБА.

Кроме перечисленных вариантов службы в армии в трудовой стаж засчитываются и в дальнейшем влияют при определении сумм пенсии и пособий следующие виды деятельности:

Срок работы в таких структурах, как ФСИН, МВД и ФСБ. Период выполнения воинских обязанностей в период существования советской армии входит в трудовой стаж.

Кому засчитывается служба в армии в трудовой стаж?

Для СФР сегодня важно, чтобы в документах, поданных на оформление пенсии, были указаны сроки, когда производились страховые выплаты. Причем совершенно не важна их продолжительность по времени. Этим объясняется требование закона, что для внесения армейского периода в стаж требуется отраженная в документах трудовая деятельность призывника.

Чтобы учли трудовой стаж в армии при расчете размера пенсионных выплат, надо позаботиться о документах. Официальными бумагами необходимо подтвердить факт прохождения воинской службы в армии и общий стаж.

На сегодняшний день пенсия становится доступна мужчинам с 65 лет, а женщинам — с 60 лет. С ее начислением есть несколько важных моментов, которые связаны с продолжающимся переходным периодом пенсионной реформы, а также с внесенными в закон изменениями о пенсионном коэффициенте. Данные по этому вопросу сейчас можно легко уточнить на портале «Госуслуги».

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Входит ли служба в пенсионный стаж

Чтобы гражданин имел право на пенсию по старости, важно выполнить 3 условия:

его возраст должен достигать установленного законом возраста;

страховой стаж составлять не менее 15-ти лет;

пенсионные баллы — не менее 30-ти.

Для начисления суммы пенсионных выплат гражданину сейчас при расчете учитывается страховой стаж, в который включается весь срок нахождения в армии и общий стаж. В этом году пенсионный коэффициент за год выполнения воинской обязанности составит 1,8.

Важно отметить, что при этом существуют нюансы при включении армии в трудовой стаж:

Ключевое значение имеет официальное трудоустройство призывника до и после выполнения им воинских обязанностей. Военным, которые выполняли боевые задачи в «горячих точках» служба в армии в общий трудовой стаж идет в соотношении 1:3. Если воинские обязанности выполнялись без участия в боях, то армейский период учитывается как 1:1. В правительственном указе (№ 941) утвержден определенный список предприятий и территорий, за деятельность на которых начисляется увеличенный коэффициент. Военные, чья служба в армии считалась опасной, получают возможность досрочного выхода на пенсию (например, подводники).

Входит ли служба в льготный стаж

Это возможность оформить выход на пенсию досрочно, то есть до наступления соответствующего возраста. Из общего трудового стажа он выделяется по содержанию или по тем условиям, в которых выполнялась работа.

Льготные пенсионные выплаты можно получить:

За работу, которая велась в опасных или вредных условиях, а также за выслугу определенного количества лет. Тут главное в том, чтобы должность военного обязательно находилась в списке, который законодательно утвержден (ст. 10, № 76-ФЗ). За общую продолжительную трудовую деятельность. Однако в данном случае служба в армии в общий стаж не засчитывается (№ 350-ФЗ). Несмотря на периодически возникающие инициативы изменить сложившуюся ситуацию, данный вопрос пока остается без изменений. За призыв в рамках частичной мобилизации или по контракту, если его заключили с 24.02.2022 (ст. 37 53-ФЗ). Включается в льготный стаж служба в армии не только по мобилизации, но и добровольческом формировании, выполняющем задачи ВС РФ. Указанный в документах срок будет учтен в соотношении 1:2.

Как подтвердить стаж службы в армии?

Подтвердить период воинских обязанностей можно при помощи следующих документов:

Для этого достаточно предоставить военный билет в СФР, приложив к нему справку о заработках и иные необходимые документы. Сделать это можно самостоятельно или через работодателя. Армия в трудовой стаж может быть учтена и по трудовой книжке, так как в нее обычно вносится запись о периоде выполнения воинских обязанностей. Также допускается сделать это на основании официальных бумаг из военкомата, воинских подразделений, комиссариата и архивов.

Подтверждение сроков участия в СВО и внесения этого периода службы в армии в трудовой стаж производится на основании справок:

из воинского подразделения,

из архивных учреждений,

от уполномоченных органов Министерства обороны.

В случае утраты необходимых документов по какой-либо причине делается запрос в воинскую часть. С помощью архивных данных все нужные документы можно восстановить.

Засчитывают ли период мобилизации сотрудника?

С началом СВО и проведения частичной мобилизации в ТК РФ были внесены поправки с учетом изменившихся реалий. На законодательном уровне было утверждено требование, чтобы руководители организаций приостановили трудовые договоры тех сотрудников, которые:

были мобилизованы по призыву,

подписали контракт,

ушли добровольцами.

Работодатель приостанавливает действие ТД на весь срок отсутствия сотрудника. За военнослужащим сохраняется его прежняя должность, а также в полном объеме социальные гарантии. Трудовой договор начинает действовать сразу с момента возвращения работника. Главное — он должен сообщить об этом решении работодателю заранее, чтобы тот смог подготовить соответствующий приказ.

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Весь период в армии входит в трудовой стаж, а также по специальности. При расчете выслуги лет главное значение имеет вид воинских обязанностей. Только военные, которые участвовали в боевых действиях, могут рассчитывать на то, что весь срок зачтут в соотношении 1:3. Причем этот факт должен быть подтвержден приказом командира части. Небоевой срок пребывания в армии в общий трудовой стаж вносится в обычном порядке, то есть в соотношении 1:1.

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