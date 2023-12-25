Кредитование бизнеса: инструмент для расширения активов или долговая кабала

Бизнес-кредит — ресурс, работающий на получение выгоды. Можно стимулировать рост дохода, масштабировать бизнес, увеличить обороты, модернизировать компанию. Но чтобы правильно выстроить движения денежных средств и не попасть в долговую кабалу, необходим грамотный подход. На что обращать внимание при выборе формы кредитования и каких ошибок следует избегать, рассказал Сергей Островский, кредитный брокер, гендиректор ГК «Белый остров» .

В сентябре 2023 года ссуды населения и бизнеса в России выросли на 19% по сравнению с началом года, поднявшись до 101,2 трлн руб. Основная часть кредитного портфеля (70,5 трлн руб.) — займы, выданные на старт и развитие бизнеса.

Выбор формы кредитования

Вид кредитования должен соответствовать специфике бизнеса. Поток денежных средств в компаниях неоднороден, и после денежного вложения в проектный план финансы возвращаются с прибылью в разные периоды. Для окупаемости бизнеса и избежания регулярных убытков вследствие неверной формы кредитования все следует рассчитать заранее: бюджет, сумму займа, релевантный процент, срок кредита и транша. Неверная форма кредита может вывести бизнес на просрочку и принести компании существенные финансовые потери.

Виды кредитования включают возобновляемые или невозобновляемые кредитные линии, кредит и овердрафт.

Для кредитования торговой компании наиболее подходящий вариант — возобновляемая кредитная линия, где у банка заимствуются деньги на закупку товара. После приобретения товара и его реализации покупатель может рассчитаться за заем, и линия снова будет активна. Воспользоваться лимитом можно несколько раз за срок пользования кредита. Если лимит не использовался, платить за него не нужно.

НКЛ — невозобновляемая кредитная линия. Клиент получает деньги несколькими траншами. После использования средств по каждому траншу необходимо погасить задолженность. Когда платеж засчитывается в тело долга, он больше недоступен для снятия. Этот вид кредитования удобен тем, что после одобрения суммы кредитного займа, например, в 10 млн руб., можно использовать только 2–3 млн и платить процент только за эту сумму. Оставшийся лимит в 7 млн руб. при этом сохраняется, и процент на него не начисляется.

Еще один вид оборотного кредитования — кредит. Вся сумма займа выдается сразу и прописывается график погашения: это могут быть аннуитетные либо дифференцированные платежи. Аннуитетный платеж един и делится на две части: процент за кредит и основной долг. Дифференцированный платеж снижается к концу срока кредита, основной долг делится на равные доли. По графику ежемесячно происходит погашение кредита. Если вы не использовали всю сумму, ее необходимо погасить в соответствии с графиком платежей.

Бизнес-ипотека — инвестиционный вид финансирования, чаще долгосрочный, с первоначальным взносом и графиком платежей. Банк выдает кредит на приобретение офиса, склада, производственного помещения или нежилой недвижимости. Помещение идет под залог. Если заемщик просрочит взятые на себя обязательства, имущество продадут, а средства от продажи направят на погашение долга перед банком. При рассмотрении заявки на кредит предприниматель должен объяснить, для каких целей он будет использовать помещение. Если предприятие не несет пользу для действующего бизнеса или бизнес занимается одной деятельностью, а помещение приобретается для другой, банк может отказать в кредитовании.

Овердрафт — кредитование счета. Бизнесу выгодно, когда не нужно терять прибыль, ожидая поступления средств от контрагента. Овердрафтом можно пользоваться в пределах доступного лимита. Для каждого списания есть срок возврата средств, то есть период транша. Если на расчетном счете клиента нет средств, но ему необходимо что-либо приобрести для бизнеса: закупить товар, компенсировать ГСМ, выплатить зарплату сотрудникам или заплатить налоги, расходы можно оплатить с расчетного счета, уйдя в минус. При поступлении денежных средств на счет овердрафт закроется полностью или частично. Оплата будет осуществляться только за период пользования. Подобный принцип у кредитных карт с лимитом. Однако в отличие от кредиток, в овердрафте отсутствует льготный период.

Чекап перед подачей заявки на кредитование бизнеса

При рассмотрении кредитования банки обращают внимание на кредитную историю компании, отслеживают финансовые операции с незаконными источниками получения средств компанией в соответствии с 115-ФЗ, проверяют в базе ФССП учредителей и директора, их неоплаченные штрафы ГИБДД.

Оставляя заявку на кредитование бизнеса, собственники нередко обращают внимание только на финансы и кредитную историю компании. Однако многие забывают, что компанией управляют люди, и нужно изучить их кредитную историю и наличие у них судебных дел. Необходимо проверять собственников бизнеса и директора в ФССП. Неоплаченные штрафы ГИБДД, полученные давно или незадолго до подачи заявки, могут быть причиной отказов в получении кредита.

Предпринимателям стоит проверять кредитную историю супруга или супруги. В нашу компанию несколько лет назад за помощью обратился клиент, которому отказали в займе на 100 млн руб. из-за просроченной оплаты по кредитной карте жены. Отказ банков в выдаче кредита грозит тем, что компания останется на прежнем уровне либо не выполнит обязательства в срок.







Расчет лимитов кредитования

Предприниматель рассчитывает сумму заявки на кредит, нередко исходя из прогноза будущего дохода. Однако банки исследуют источники прибыли и процесс формирования финансового состояния компании. То есть изучают текущие показатели и считают лимит кредитования по прошлому году.

При положительной динамике развития бизнеса получить кредит проще, чем на его старте, и сумма лимита будет выше. Возможно получить кредитование в сфере текущего бизнеса. Например, вы реализуете мучную продукцию и планируете производить хлебобулочные изделия. Однако бывает, что предприниматели параллельно с основной деятельностью хотят развивать еще одну, в которой у них нет опыта. Например, компания владела сетью пекарен и планирует производить металлоконструкции. Несмотря на хорошую кредитную историю основного бизнеса, банки часто отказывают в займах на подобные стартапы.







Поддержание оборотов и сроки транша

Иногда предпринимателям кредит нужен срочно. Например, необходимо перекрыть кассовые разрывы. В этом случае собственники редко обращают внимание, что в кредитном договоре прописана необходимость поддержания оборотов. Например, 150% от выданного банком лимита кредитования в месяц. Либо 450% от оборота в квартал. Если в одном из месяцев оборот компании составил 300 или 500% от лимита, а в другой был 0, это не считается поддержанием оборотов, и на клиента накладываются штрафы. Возможно приостановление кредитования. Этот пункт можно согласовать заранее с помощью специалистов в кредитовании бизнеса и получить индивидуальные условия от банка.

Срок транша, то есть срок выплаты суммы, взятой из лимита, может составлять 30, 60 или 90 дней, в зависимости от банковской кредитной программы. Иногда предприятия берут кредит, не соответствующий их конструктивной работе. Например, заранее не произведены расчеты погашения с анализом рисков. Не учтено, что у покупателей предприятия большая отсрочка платежа, и они могут не произвести оплату, когда у компании подошел срок транша. Таким образом компания, попадая на просрочку, портит кредитную историю предприятия и собственников бизнеса.







Выбор ставки

Случается, что по выбранной ставке критически трудно обслуживать кредит. Например, 70% доходов бизнеса уходит на закрытие ежемесячных платежей. Соответственно, предприниматель ограничен в других расходах, у него нет подушки безопасности и высок риск просрочки обязательных платежей.

При получении кредита важно понимать стоимость денег, которые вы получаете. По моему опыту, многие предприниматели берут кредит второпях, не вчитываясь в договор. Например, вследствие просроченных обязательств перед поставщиками. Несмотря на то, что часто в договоре прописывается полная стоимость, клиент может неправильно сопоставить ее с потенциальным доходом своей компании. Доход по реализованным товарам и услугам может оказаться меньше, чем стоимость кредита. В этом случае клиент будет вынужден совершать платеж свыше текущего дохода. Чтобы этого не допустить, важно изучать стоимость предоставляемых кредитов и все скрытые комиссии: взимание денег за обслуживание, ведение счета, открытие линии, неиспользованный лимит, услуги страхования и др.

Чек-лист перед оформлением заявки на кредитование бизнеса

Уделите достаточно времени изучению действующих программ кредитования. Проанализируйте сумму переплаты и сравните условия разных банков. Сделайте анализ и расчет формы кредитования самостоятельно или обратитесь к специалистам. Помогающие в кредитовании малого и крупного бизнеса компании существенно увеличат шансы на одобрение крупной суммы. Приведите бухгалтерию компании в порядок. Проведите аудит бизнеса. Подберите компетентных менеджеров банка для согласования кредитной заявки. Внимательно изучайте договор перед подписанием. Обращайте внимание на наличие условия поддержания оборота, обязательства по договору, сроки транша и скрытые платежи.

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