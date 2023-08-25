Как очистить или удалить кредитную историю?

Как очистить кредитную историю бесплатно и можно ли удалить кредитную историю в общей базе? Разберем методы и советы по удалению негативной информации из кредитного отчета. В материале — о том, какие шаги стоит совершить самостоятельно и какие существуют ограничения, а также — как оптимизировать свой рейтинг кредитоспособности.

Микрозаймы, кредиты с большими процентами часто становятся виновниками плохой кредитной истории. Дмитрий Шардин, кредитно-ипотечный брокер «Финарди», рассказал, как изменить собственную кредитную историю в положительную сторону.

Содержание

Что такое кредитная история?

Кредитная история (КИ) — это ваше финансовое досье в общей базе, где собраны все ваши долговые исполнения. Формируются сведения на основе данных из банков, микрофинансовых организаций, коллекторских агентств. При формировании кредитной истории учитывают полноту и своевременность исполнения.

Изменения в КИ вносят без оповещения самого заемщика. Собственный рейтинг можно узнать как онлайн — на портале «Госуслуги» (отмечу, что такая услуга доступна только для тех, кто подтвердил свою учетную запись), так и самостоятельно в кредитных компаниях и некоторых банках. Бюро кредитных историй (БКИ) хранит всю информацию по займам на протяжении 7 лет после последних изменений в файле.

Удаление кредитной истории из базы данных: законно или нет?

Удалить или изменить данные о вашей кредитной истории в общей базе нельзя, это запрещено законами Российской Федерации. БКИ сохраняет информацию о гражданах и максимально надежно защищает ее. При этом никто не сможет изменить кредитную историю, включая сотрудников данных организаций.

Есть исключения, когда становится возможным удаление негативных сведений из истории. К ним относятся случаи, когда банк указал в БКИ ошибочную информацию о своем клиенте или возникли проблемы в системе хранения данных, что привело к недочету в файле. Последнее случается достаточно редко.

Случается, что граждане становятся жертвами мошенников, которые оформляют по их паспорту кредиты. Если официально устанавливают случай мошенничества, то бюро КИ своевременно обновляют историю гражданина и удаляют неверные сведения. Важно знать, что только мошенники могут пообещать обнулить кредитную историю с помощью своих ресурсов.

Как вывести свою КИ из кризиса?

Поделюсь проверенными способами, как очистить свою кредитную историю и вывести ее из кризиса.

Рефинансирование или реструктуризация

Довольно часто эти понятия путают. Расскажу, в чем отличия.

Рефинансирование — это когда вы полностью погашаете кредит за счет оформления нового займа. Неважно, сколько у вас займов. Простым языком — перекредитование.

Для услуги рефинансирования клиент может подать заявку в банк, где он уже брал заем, или в любой другой. Новый кредит начнет погашать предыдущие долги.

Плюсы:

объединение долгов в разных банках в один;

уменьшение суммы платежа по договору благодаря снижению ставки или изменению периода кредитования;

улучшение кредитной истории за счет снижения общей суммы платежа в месяц и избежания просрочек;

можно подобрать банк с наиболее низким процентом по основной ставке, тем самым сократить переплату по кредиту;

в рамках рефинансирования становится возможным получение дополнительных наличных денег.

Минусы:

не получится подать заявку на рефинансирование, если у клиента существуют открытые просрочки по платежам;

банки в основном проводят рефинансирование кредитов, оформленные не менее 6 месяцев назад;

ставка иногда выше, чем у действующего кредита;

могут навязать дополнительные условия, невыгодные для вас (например, требование оформить дорогостоящую страховку).

Реструктуризация — это изменение условий по существующему кредитному договору между кредитором и кредитозаемщиком, чтобы сделать его более управляемым и доступным для заемщика. Обычно осуществляется в банке, выдавшем кредит.

Как правило, к реструктуризации обращаются, если начались проблемы с погашением займа, например, из-за потери работы или снижения заработной платы, а также в связи с болезнью; плавающая кредитная ставка (когда заем привязан к ключевой ставке ЦБ РФ, но она возросла); резкий скачок курса (если кредит в валюте).

После обращения в банк за реструктуризацией сотрудники решают, какой лучше найти выход, исходя из финансовой репутации клиента.

Плюсы:

можно снизить ежемесячный платеж, тем самым не создавать просрочек и не доводить до судебных разбирательств;

возможность сохранить свой рейтинг;

возможное оформление реструктуризации с существующими просрочками по кредиту.

Минусы:

привязка к одному банку, где взят кредит, соответственно, нужно принять условия этого банка;

нужно доказать банку, что у вас основательные причины для реструктуризации (справка о болезни, подтверждение потери работы и т. д.);

отметка о реструктуризации может повлиять в будущем на решение других банков о выдаче займа.

Открытие банковского депозита

Прекрасный способ повысить доверие со стороны банковских организаций, но, к сожалению, в этом случае кредитная история не всегда улучшается (т. к. он не относится к кредитному продукту). Депозит выступает в качестве подтверждения вашей платежеспособности, даже если вы планируете открыть кредит в другом банке.

Кредитные карты

Они помогут улучшить ваш плохой рейтинг. Получить кредитную карту сегодня довольно просто, можно с минимальным лимитом. Предложений по картам много, у всех примерно одинаковые условия и льготный период. Важно погашать долг в указанный срок, это сможет изменить ваш плохой рейтинг в лучшую сторону.

Оформление потребительского кредита

Существуют банки, которые готовы выдать потребительский кредит с проблемным кредитным рейтингом, но процентная ставка при этом будет увеличенной.

Можно оформить его в том банке, где получаете зарплату: к зарплатным клиентам банк лояльнее, потому что у него есть возможность следить за движением средств на ваш счет от работодателя для подтверждения вашей платежеспособности.

Рассрочка

Этот тоже кредитный продукт, разница только в выплате процентов. В остальном рассрочка мало чем отличается от кредита. Поэтому запись о вашей рассрочке в кредитной истории обязательно отразится, если будете исправно платить — в лучшую сторону.

Исключения составляют случаи, когда вы получаете рассрочку напрямую у продавца. Например, покупаете товар, который владелец сам изготавливает, привозит и предоставляет рассрочку. В таком случае участвуют только две стороны — вы и продавец. Запись об этом не будет указана в кредитной истории.

Способы улучшения кредитной истории

Подытожив все вышеперечисленные пункты, я дам основные рекомендации для улучшения кредитной истории:

Закрыть текущие просрочки, микрозаймы — если они у вас существуют. Взять заем в банке или воспользоваться помощью брокера и, например, оформить кредит у инвестора под залог движимого или недвижимого имущества, чтобы закрыть существующие кредиты. Если есть действующая задолженность — вовремя вносить и выплачивать ежемесячные взносы. Открыть депозит, чтобы банк удостоверился в вашей надежности. Подать заявку на оформление рассрочки или открытие кредитной карты, а затем погашать платежи вовремя.

Если соблюдаете рекомендации, через какое-то время вам начнут предлагать подать заявку на получение потребительского кредита. Несмотря на то, что сумма кредита будет минимальная, все равно рекомендовано воспользоваться такой возможностью. Это повлияет на обновление информации в БКИ.

Когда кредитная история выравнивается, а новый кредит по-прежнему не дают, стоит воспользоваться залоговым кредитованием.

Услуга «Кредитный доктор» стала все чаще предлагаться банками. Клиенту выдается карта без денег, чтобы исправить историю заемщика. Обязательное условие — внесение платежей по графику. Соответственно, у потребителя появляется новый счет в кредитной истории, но уже с положительной информацией о платежах.

Если заемщик пройдет такую программу без задержек, то банки увидят хорошую динамику и смогут выдать кредит наличными средствами.

Фото на обложке: Shutterstock / fornStudio