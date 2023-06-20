Налогообложение в Грузии: сколько платят физические лица, инвесторы и предприниматели

Грузия — еще один лидер по релокации россиян. Только за 2022 год сюда переехали свыше 60 тыс. граждан РФ.Для иностранного бизнеса Грузия привлекательна тем, что здесь можно жить без ВНЖ год, не требуется разрешение на работу, а министерство экономики планирует сделать из страны цифровой хаб. Разбираемся в налоговых режимах и многочисленных льготах для оптимизации налоговых издержек.
Содержание:
- Налоги для физических лиц
- Налоги для инвесторов
- Налоги для бизнеса
- Поддержка стартапов: статус малого бизнеса
- Специальные налоговые режимы для IT-компаний
- Свободные индустриальные зоны (СИЗ)
Налоги для физических лиц
Как стать налоговым резидентом
Налоговым резидентом Грузии становится человек, который прожил в стране минимум 183 дня в течение 12 месяцев.
Статус налогового резидента действует в год его получения. На следующий год процедуру получения потребуется пройти заново.
Также в Грузии можно получить статус налогового резидента и без постоянного проживания, если у человека есть следующие условия: любой из первых двух пунктов в комбинации с третьим или четвертым:
- Наличие гражданства или ВНЖ Грузии;
- Получение годового дохода от источника в Грузии от 25 тыс. грузинских лари ($10 082);
- Владение имуществом (в любой стране) стоимостью от ₾3 млн ($1,2 млн);
- Совокупный доход за последние три года превысил ₾200 тыс. ($80 656).
Пример. Гражданин РФ оказывает консультационные услуги грузинской компании с территории России, этот доход классифицируется как "у источника" в Грузии. Годовой доход от этой деятельности составляет ₾25 тыс. ($10 082). При этом у человека есть дом на Кипре стоимостью ₾3 млн ($1,2 млн). Совокупность этих условий делает человека налоговым резидентом Грузии.
Грузия пока не ратифицировала Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с РФ, поэтому с одних и тех же доходов россиянина могут взиматься двойные налоги.
Подоходный налог
Аналог российского НДФЛ — подоходный налог — в Грузии выше и составляет 20%. Подоходный налог платят и нерезиденты, получающие доход от источника в Грузии, и налоговые резиденты.
«В Грузии нет других социальных налогов, кроме подоходного. То есть 20% — это все, что платит налоговый резидент Грузии. Если человек работает на компанию, то дополнительно взимается пенсионный взнос в размере 2%», — комментирует Рати Абашмадзе, управляющий партнер PB Services.
Подоходным налогом облагаются только источники дохода, полученного в Грузии. На практике, если человек находится в Грузии, а зарплату получает из другого государства, это все равно считается «источником дохода, полученного в Грузии». Даже если указанный доход остался за границей и не переводился на грузинские счета.
Пример. Графический дизайнер релоцировался в Грузию, но получает заказы из РФ. Он обязан уплачивать подоходный налог в 20%, потому что выполняет заказы, находясь в Грузии.
Пенсионный взнос
2% от заработной платы работник отчисляет в пенсионный фонд (еще 2% удерживаются работодателем, если сотрудник - гражданин Грузии или у него есть ПМЖ).
НДС
Ставка 18%.
Роялти
20% для налоговых резидентов Грузии. 5% для налоговых нерезидентов страны.
«Если грузинская компания платит роялти налоговому резиденту Грузии, она обязана удержать за него налог в размере 20%. Если грузинская компания платит роялти компании-нерезиденту, необходимо уплатить 5% налог», — поясняет Рати Абашмадзе, управляющий партнер PB Services.
Налоги для инвесторов
С начала 2022 года граждане РФ приобрели в Грузии свыше 8 тысяч квартир. Подробнее о грузинском рынке недвижимости мы уже писали здесь. С середины мая 2023 года гражданам РФ, у которых нет вида на жительство, запрещено покупать недвижимость в Грузии.
Покупка недвижимости
Такие сделки не облагаются налогом.
Владение недвижимостью
Собственники недвижимости в Грузии платят ежегодный налог 1% от рыночной стоимости объекта. Владельцы земли уплачивают налог в ₾0,24 ($0,09) за 1 кв. м. При этом стоимость определяется владельцем, без участия аудиторской компании.
От налога на собственность освобождаются владельцы, чей годовой доход менее ₾40 тыс. ($15 358).
Сдача в аренду
Физические и юридические лица, налоговые резиденты и нерезиденты, владеющие недвижимостью, обязаны платить подоходный налог при сдаче недвижимости в аренду. Если недвижимость сдается физическому лицу для проживания, собственник платит налог 5%.
Если недвижимость сдается бизнесу, она облагается налогом 20%. Налог исчисляется от разницы между прибылью и расходами.
Продажа недвижимости
Если недвижимость продается спустя два года после покупки, налог при продаже взиматься не будет. В случае продажи недвижимости раньше двух лет владения будет взиматься налог:
- 5% при продаже жилой недвижимости. Облагается налогом разница между ценой покупки и продажи.
- 20% при продаже коммерческой недвижимости. Налог платится с разницы между ценой покупки и продажи.
Пример. Вы купили в Батуми участок в 15 Га у моря под коммерческую застройку за ₾35 млн ($14 млн) полтора года назад. В 2023 году этот участок можно продать за ₾49,4 млн ₾ ($19,9 млн). Разница между стоимостью при покупке и продаже составит ₾14,4 млн ($5,8 млн). С этой цифры 20% налога необходимо будет уплатить: ₾2,88 млн ($1,16 млн).
Налог на дивиденды
5% для грузинских компаний и предприятий-нерезидентов, а также компаний, получающих доход из местных источников. Физические лица налог на дивиденды не платят.
Налоги для бизнеса
НДС
Компании в Грузии платят НДС 18%, когда их доход за 12 месяцев достигает ₾100 тыс. ($40 328).
Налог на прибыль
Налог на прибыль в Грузии составляет 15%. Его обязаны уплачивать предприятия-резиденты и нерезиденты, а также те, кто получает доход из источника в Грузии. Компании со статусом международной платят налог на прибыль 5%. Освобождены от налога на прибыль компании со статусом субъекта виртуальной зоны (об этом дальше).
Пенсионный взнос
2% удерживает работодатель только за граждан Грузии и тех, кто имеет ПМЖ.
Акцизный налог
Производство, экспорт и импорт подакцизных товаров облагается налогом:
- алкогольные напитки;
- табачная продукция;
- нефтепродукты;
- природный газ;
- биодизель;
- легковые автомобили и т.д.
Сумма акцизного налога определяется в зависимости от объема продукции.
Пример. Компания экспортирует из Грузии 1000 литров вина. За 1 литр ставка акцизного налога — ₾5 ($2). Сумма налога составит 5х1000 = ₾5 тыс. ($2016).
Подоходный налог
20%. Для стартапов в Грузии предусмотрен льготный налоговый режим с уменьшением подоходного налога, об этом дальше.
Поддержка стартапов: статус малого бизнеса
Для индивидуальных предпринимателей в Грузии есть льготный режим налогообложения: ИП со статусом малого бизнеса. От обычного ИП его отличает только размер подоходного налога: 1% вместо 20%.
Подоходный налог для ИП взимается с разницы между доходами и расходами. Для ИП со статусом малого бизнеса — со всего дохода, без учета расходов.
|Форма регистрации
|ИП
|ИП со статусом малого бизнеса
|Условия
|Оборот свыше ₾500 тыс. ($201 642) в течение 12 месяцев
|Оборот до ₾500 тыс. ($201 642) в течение 12 месяцев
|Налоговая ставка
|Подоходный налог — 20%
|Подоходный налог — 1%
|Налоговая база
|Доход = оборот минус затраты, связанные с выполнением работ/оказанием услуг (расходные материалы, коммунальные платежи и т.д.)
|Доход = оборот без учета вычетов
Если годовой оборот ИП со статусом малого бизнеса превысит 500₾ ($193) в год, превышающая часть будет облагается налогом в 3%. Допустимо превысить годовой оборот один раз. Если годовой оборот в 500 ₾ ($193) будет превышен второй раз, статус малого аннулируется с месяца, когда лимит превышен.
Статус малого бизнеса не может быть присвоен предприятиям, которые оказывают медицинские, юридические, нотариальные, консалтинговые, архитектурные услуги, деятельность которых связана с игорным бизнесом, подбором персонала, производством подакцизных товаров, валютными операциями или если деятельность предприятия требует разрешения, лицензирования.
Специальные налоговые режимы для IT-компаний
Статус международной компании
Статус международной компании в Грузии может быть присвоен предприятиям в сфере IT и морских перевозок. Он дает следующие налоговые льготы:
- 5% подоходный налог;
- 5% налог на прибыль. При этом налогооблагаемую базу разрешается уменьшать, вычитая расходы на зарплату сотрудникам с грузинским гражданством и научно-исследовательскую деятельность;
- 0% налог на дивиденды;
- 0% налог на имущество.
Чтобы получить статус международной, IT-компания (или ее головное предприятие) должна физически присутствовать и вести деятельность в Грузии, а также работать свыше двух лет в следующих сферах: разработка и поддержка ПО, компьютерные игры, консалтинг в области IT, веб-хостинг и так далее. Также компания со статусом международной должна получать 98% дохода от указанных видов деятельности.
«За последний год количество клиентов из РФ у нас увеличилось в разы — особенно IT-специалистов, IT-компаний и торговых компаний, которые открыли представительство в Грузии, — подчеркивает Рати Абашмадзе, управляющий партнер PB Services. — Очень популярна регистрация ИП в Грузии, потому что это дает налоговые льготы: ИП платит 1% с оборота».
Также в Грузии популярны так называемые “международные IT-компании” — по сути, это налоговый спецрежим для крупных компаний в сфере IT. Если иностранная компания откроет представительство в Грузии, ей дается возможность снизить налоговую ставку с 20% до 5%. Таким статусом воспользовались многие IT-компании, которые релоцировали свой офис в Грузию: Epam, Itransition, Akvelon, My.games.
Помимо IT, увеличивается спрос на регистрацию бизнеса в сфере логистики и международной торговли».
Статус виртуальной зоны IT
IT-компания в Грузии со статусом Virtual Zone позволяет оптимизировать налоги:
- 0% НДС;
- 0% налог на прибыль;
- 0% таможенный налог;
- 0% акциз;
- 5% дивиденды.
Чтобы претендовать на статус субъекта виртуальной зоны, компания должна получить специальный сертификат. А для этого она должна быть зарегистрирована в Грузии и вести деятельность на ее территории. При этом сотрудники могут быть нерезидентами и работать из другой страны.
Компания должна работать в области создания ПО, заниматься исследовательской деятельностью в сфере IT или вести коммерческую деятельность. При этом компания с сертификатом субъекта виртуальной зоны может обслуживать только нерезидентов Грузии.
Свободные индустриальные зоны
В 2007 году компания из ОАЭ создала в Грузии первую свободную индустриальную зону (СИЗ) по аналогии с СЭЗ в Арабских Эмиратах. Грузинские СИЗ — специальные зоны с льготными условиями для ведения бизнеса:
- 0% НДС;
- 0% корпоративный налог;
- 0% налог на прибыль;
- 0% дивиденды;
- 0% налог на имущество;
- 0% импорт;
- 0% экспорт;
- возможно полное иностранное владение;
- низкая стоимость электроэнергии;
- удаленная регистрация;
- услуги виртуального офиса (юридический адрес).
В специальных индустриальных зонах взимается подоходный налог 20%. СИЗ созданы для привлечения экспортно ориентированной промышленности, поэтому при продаже товаров и услуг из СИЗ на основную территории Грузии будет взиматься дополнительный налог 4%.
Всего в Грузии четыре свободных промышленных зоны: Тбилисская (Tbilisi Free Zone), Кутаисская (Kutaisi Free Zone), Поти (Poti Free Zone) и свободная зона Хуалинга (Hualing Free Zone). Они отличаются локацией и специализацией: наличием складских помещений, логистики, развитой инфраструктуры.
«Существует заблуждение, что любая компания освобождается от налогов, если она зарегистрирована в свободной индустриальной зоне, но это не так, — комментирует Рати Абашмадзе, управляющий партнер PB Services. — В СИЗ регистрируются торговые и промышленные компании. А другие — например, сервисные или консалтинговые, — не освобождаются от налогов. Чтобы работать в СИЗ, компания должна либо заниматься торговлей, либо на месте производить что-то. Если такой бизнес регистрируется в СИЗ, он освобождается от всех налогов.
За последний год особенно выросло количество компаний, работающих в СИЗ. Особых требований к ним нет, но есть виды запрещенной деятельности на территории СИЗ: производство табачных изделий и оружия. Всё остальное можно».
Для работы компании нужно зарегистрироваться в экономической зоне, получить лицензию и при необходимости арендовать склад или другое помещение внутри СИЗ. Можно получить лицензию на производство и на торговлю. Это довольно простой процесс и занимает не более двух дней. После этого компании следует открыть банковский счет, и, в целом, она готова к работе.
«В СИЗ регистрируются в основном торговые и промышленные компании, и количество торговых компаний, зарегистрированных за последний год, больше производственных, — добавляет Рати Абашмадзе. — Хочу подчеркнуть, что возможности торговать санкционными продуктами в Грузии практически нет. Хотя в связи с последними событиями меняются логистические пути. Логистический коридор, который проходит через Грузию, приобретает важнейшую роль для торговли между Европой и странами Центральной Азии. Вот сюда и приходится повышенный спрос на регистрацию компаний в СИЗ — в частности, Тбилисскую и Кутаисскую».
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