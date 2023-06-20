Налогообложение в Грузии: сколько платят физические лица, инвесторы и предприниматели

Грузия — еще один лидер по релокации россиян. Только за 2022 год сюда переехали свыше 60 тыс. граждан РФ.

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Налоги для физических лиц

Как стать налоговым резидентом

Налоговым резидентом Грузии становится человек, который прожил в стране минимум 183 дня в течение 12 месяцев.

Статус налогового резидента действует в год его получения. На следующий год процедуру получения потребуется пройти заново.

Также в Грузии можно получить статус налогового резидента и без постоянного проживания, если у человека есть следующие условия: любой из первых двух пунктов в комбинации с третьим или четвертым:

Наличие гражданства или ВНЖ Грузии; Получение годового дохода от источника в Грузии от 25 тыс. грузинских лари ($10 082); Владение имуществом (в любой стране) стоимостью от ₾3 млн ($1,2 млн); Совокупный доход за последние три года превысил ₾200 тыс. ($80 656).

Пример. Гражданин РФ оказывает консультационные услуги грузинской компании с территории России, этот доход классифицируется как "у источника" в Грузии. Годовой доход от этой деятельности составляет ₾25 тыс. ($10 082). При этом у человека есть дом на Кипре стоимостью ₾3 млн ($1,2 млн). Совокупность этих условий делает человека налоговым резидентом Грузии.

Грузия пока не ратифицировала Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с РФ, поэтому с одних и тех же доходов россиянина могут взиматься двойные налоги.

Подоходный налог

Аналог российского НДФЛ — подоходный налог — в Грузии выше и составляет 20%. Подоходный налог платят и нерезиденты, получающие доход от источника в Грузии, и налоговые резиденты.

Рати Абашмадзе

«В Грузии нет других социальных налогов, кроме подоходного. То есть 20% — это все, что платит налоговый резидент Грузии. Если человек работает на компанию, то дополнительно взимается пенсионный взнос в размере 2%», — комментирует Рати Абашмадзе, управляющий партнер PB Services.

Подоходным налогом облагаются только источники дохода, полученного в Грузии. На практике, если человек находится в Грузии, а зарплату получает из другого государства, это все равно считается «источником дохода, полученного в Грузии». Даже если указанный доход остался за границей и не переводился на грузинские счета.

Пример. Графический дизайнер релоцировался в Грузию, но получает заказы из РФ. Он обязан уплачивать подоходный налог в 20%, потому что выполняет заказы, находясь в Грузии.

Пенсионный взнос

2% от заработной платы работник отчисляет в пенсионный фонд (еще 2% удерживаются работодателем, если сотрудник - гражданин Грузии или у него есть ПМЖ).

НДС

Ставка 18%.

Роялти

20% для налоговых резидентов Грузии. 5% для налоговых нерезидентов страны.

«Если грузинская компания платит роялти налоговому резиденту Грузии, она обязана удержать за него налог в размере 20%. Если грузинская компания платит роялти компании-нерезиденту, необходимо уплатить 5% налог», — поясняет Рати Абашмадзе, управляющий партнер PB Services.

Налоги для инвесторов

С начала 2022 года граждане РФ приобрели в Грузии свыше 8 тысяч квартир. Подробнее о грузинском рынке недвижимости мы уже писали здесь. С середины мая 2023 года гражданам РФ, у которых нет вида на жительство, запрещено покупать недвижимость в Грузии.

Покупка недвижимости

Такие сделки не облагаются налогом.

Владение недвижимостью

Собственники недвижимости в Грузии платят ежегодный налог 1% от рыночной стоимости объекта. Владельцы земли уплачивают налог в ₾0,24 ($0,09) за 1 кв. м. При этом стоимость определяется владельцем, без участия аудиторской компании.

От налога на собственность освобождаются владельцы, чей годовой доход менее ₾40 тыс. ($15 358).

Сдача в аренду

Физические и юридические лица, налоговые резиденты и нерезиденты, владеющие недвижимостью, обязаны платить подоходный налог при сдаче недвижимости в аренду. Если недвижимость сдается физическому лицу для проживания, собственник платит налог 5%.

Если недвижимость сдается бизнесу, она облагается налогом 20%. Налог исчисляется от разницы между прибылью и расходами.

Продажа недвижимости

Если недвижимость продается спустя два года после покупки, налог при продаже взиматься не будет. В случае продажи недвижимости раньше двух лет владения будет взиматься налог:

5% при продаже жилой недвижимости. Облагается налогом разница между ценой покупки и продажи.

20% при продаже коммерческой недвижимости. Налог платится с разницы между ценой покупки и продажи.

Пример. Вы купили в Батуми участок в 15 Га у моря под коммерческую застройку за ₾35 млн ($14 млн) полтора года назад. В 2023 году этот участок можно продать за ₾49,4 млн ₾ ($19,9 млн). Разница между стоимостью при покупке и продаже составит ₾14,4 млн ($5,8 млн). С этой цифры 20% налога необходимо будет уплатить: ₾2,88 млн ($1,16 млн).

Налог на дивиденды

5% для грузинских компаний и предприятий-нерезидентов, а также компаний, получающих доход из местных источников. Физические лица налог на дивиденды не платят.

Налоги для бизнеса

НДС

Компании в Грузии платят НДС 18%, когда их доход за 12 месяцев достигает ₾100 тыс. ($40 328).

Налог на прибыль

Налог на прибыль в Грузии составляет 15%. Его обязаны уплачивать предприятия-резиденты и нерезиденты, а также те, кто получает доход из источника в Грузии. Компании со статусом международной платят налог на прибыль 5%. Освобождены от налога на прибыль компании со статусом субъекта виртуальной зоны (об этом дальше).

Пенсионный взнос

2% удерживает работодатель только за граждан Грузии и тех, кто имеет ПМЖ.

Акцизный налог

Производство, экспорт и импорт подакцизных товаров облагается налогом:

алкогольные напитки;

табачная продукция;

нефтепродукты;

природный газ;

биодизель;

легковые автомобили и т.д.

Сумма акцизного налога определяется в зависимости от объема продукции.

Пример. Компания экспортирует из Грузии 1000 литров вина. За 1 литр ставка акцизного налога — ₾5 ($2). Сумма налога составит 5х1000 = ₾5 тыс. ($2016).

Подоходный налог

20%. Для стартапов в Грузии предусмотрен льготный налоговый режим с уменьшением подоходного налога, об этом дальше.

Поддержка стартапов: статус малого бизнеса

Для индивидуальных предпринимателей в Грузии есть льготный режим налогообложения: ИП со статусом малого бизнеса. От обычного ИП его отличает только размер подоходного налога: 1% вместо 20%.

Подоходный налог для ИП взимается с разницы между доходами и расходами. Для ИП со статусом малого бизнеса — со всего дохода, без учета расходов.

Форма регистрации ИП ИП со статусом малого бизнеса Условия Оборот свыше ₾500 тыс. ($201 642) в течение 12 месяцев Оборот до ₾500 тыс. ($201 642) в течение 12 месяцев Налоговая ставка Подоходный налог — 20% Подоходный налог — 1% Налоговая база Доход = оборот минус затраты, связанные с выполнением работ/оказанием услуг (расходные материалы, коммунальные платежи и т.д.) Доход = оборот без учета вычетов

Если годовой оборот ИП со статусом малого бизнеса превысит 500₾ ($193) в год, превышающая часть будет облагается налогом в 3%. Допустимо превысить годовой оборот один раз. Если годовой оборот в 500 ₾ ($193) будет превышен второй раз, статус малого аннулируется с месяца, когда лимит превышен.

Статус малого бизнеса не может быть присвоен предприятиям, которые оказывают медицинские, юридические, нотариальные, консалтинговые, архитектурные услуги, деятельность которых связана с игорным бизнесом, подбором персонала, производством подакцизных товаров, валютными операциями или если деятельность предприятия требует разрешения, лицензирования.

Специальные налоговые режимы для IT-компаний

Статус международной компании

Статус международной компании в Грузии может быть присвоен предприятиям в сфере IT и морских перевозок. Он дает следующие налоговые льготы:

5% подоходный налог;

5% налог на прибыль. При этом налогооблагаемую базу разрешается уменьшать, вычитая расходы на зарплату сотрудникам с грузинским гражданством и научно-исследовательскую деятельность;

0% налог на дивиденды;

0% налог на имущество.

Чтобы получить статус международной, IT-компания (или ее головное предприятие) должна физически присутствовать и вести деятельность в Грузии, а также работать свыше двух лет в следующих сферах: разработка и поддержка ПО, компьютерные игры, консалтинг в области IT, веб-хостинг и так далее. Также компания со статусом международной должна получать 98% дохода от указанных видов деятельности.

«За последний год количество клиентов из РФ у нас увеличилось в разы — особенно IT-специалистов, IT-компаний и торговых компаний, которые открыли представительство в Грузии, — подчеркивает Рати Абашмадзе, управляющий партнер PB Services. — Очень популярна регистрация ИП в Грузии, потому что это дает налоговые льготы: ИП платит 1% с оборота».

Также в Грузии популярны так называемые “международные IT-компании” — по сути, это налоговый спецрежим для крупных компаний в сфере IT. Если иностранная компания откроет представительство в Грузии, ей дается возможность снизить налоговую ставку с 20% до 5%. Таким статусом воспользовались многие IT-компании, которые релоцировали свой офис в Грузию: Epam, Itransition, Akvelon, My.games.

Помимо IT, увеличивается спрос на регистрацию бизнеса в сфере логистики и международной торговли».

Статус виртуальной зоны IT

IT-компания в Грузии со статусом Virtual Zone позволяет оптимизировать налоги:

0% НДС;

0% налог на прибыль;

0% таможенный налог;

0% акциз;

5% дивиденды.

Чтобы претендовать на статус субъекта виртуальной зоны, компания должна получить специальный сертификат. А для этого она должна быть зарегистрирована в Грузии и вести деятельность на ее территории. При этом сотрудники могут быть нерезидентами и работать из другой страны.

Компания должна работать в области создания ПО, заниматься исследовательской деятельностью в сфере IT или вести коммерческую деятельность. При этом компания с сертификатом субъекта виртуальной зоны может обслуживать только нерезидентов Грузии.

Свободные индустриальные зоны

В 2007 году компания из ОАЭ создала в Грузии первую свободную индустриальную зону (СИЗ) по аналогии с СЭЗ в Арабских Эмиратах. Грузинские СИЗ — специальные зоны с льготными условиями для ведения бизнеса:

0% НДС;

0% корпоративный налог;

0% налог на прибыль;

0% дивиденды;

0% налог на имущество;

0% импорт;

0% экспорт;

возможно полное иностранное владение;

низкая стоимость электроэнергии;

удаленная регистрация;

услуги виртуального офиса (юридический адрес).

В специальных индустриальных зонах взимается подоходный налог 20%. СИЗ созданы для привлечения экспортно ориентированной промышленности, поэтому при продаже товаров и услуг из СИЗ на основную территории Грузии будет взиматься дополнительный налог 4%.

Всего в Грузии четыре свободных промышленных зоны: Тбилисская (Tbilisi Free Zone), Кутаисская (Kutaisi Free Zone), Поти (Poti Free Zone) и свободная зона Хуалинга (Hualing Free Zone). Они отличаются локацией и специализацией: наличием складских помещений, логистики, развитой инфраструктуры.

«Существует заблуждение, что любая компания освобождается от налогов, если она зарегистрирована в свободной индустриальной зоне, но это не так, — комментирует Рати Абашмадзе, управляющий партнер PB Services. — В СИЗ регистрируются торговые и промышленные компании. А другие — например, сервисные или консалтинговые, — не освобождаются от налогов. Чтобы работать в СИЗ, компания должна либо заниматься торговлей, либо на месте производить что-то. Если такой бизнес регистрируется в СИЗ, он освобождается от всех налогов.

За последний год особенно выросло количество компаний, работающих в СИЗ. Особых требований к ним нет, но есть виды запрещенной деятельности на территории СИЗ: производство табачных изделий и оружия. Всё остальное можно».

Для работы компании нужно зарегистрироваться в экономической зоне, получить лицензию и при необходимости арендовать склад или другое помещение внутри СИЗ. Можно получить лицензию на производство и на торговлю. Это довольно простой процесс и занимает не более двух дней. После этого компании следует открыть банковский счет, и, в целом, она готова к работе.

«В СИЗ регистрируются в основном торговые и промышленные компании, и количество торговых компаний, зарегистрированных за последний год, больше производственных, — добавляет Рати Абашмадзе. — Хочу подчеркнуть, что возможности торговать санкционными продуктами в Грузии практически нет. Хотя в связи с последними событиями меняются логистические пути. Логистический коридор, который проходит через Грузию, приобретает важнейшую роль для торговли между Европой и странами Центральной Азии. Вот сюда и приходится повышенный спрос на регистрацию компаний в СИЗ — в частности, Тбилисскую и Кутаисскую».

Фото: предоставлено спикером

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