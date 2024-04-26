Штрафы для ИП в 2024 — что изменилось?

В статье узнаете, какие штрафы предусмотрены для ИП, что изменилось в этом плане в 2024 году, как правильно платить налоги и подавать декларации.

Это могут быть штрафы ИП за неоформленного работника, за несвоевременно поданные декларации, неуплату налогов, отсутствие кассового аппарата и другие нарушения.

Ошибки совершают все, в том числе индивидуальные предприниматели. Однако бизнесменам почти всегда приходится платить за неверные решения, недосмотр и незнание законов. Суммы бывают довольно внушительные — от нескольких тысяч до миллиона.

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Есть ли изменения в законодательстве для ИП в 2024 году

Кардинальных изменений для ИП в 2024 году не так много. Однако важные нововведения в законодательство все же присутствуют. В первую очередь они касаются лимитов по доходам, гарантирующих сохранение права на режим УСН (упрощенку). С 1.01.2024 лимит повысился на коэффициент 1.329. Новые показатели внесены приказом Минэкономразвития.

Для сохранения УСН в 2024 году предусмотрены следующие лимиты:

199,35 млн руб. в год — по обычной ставке;

— по обычной ставке; 265,8 млн руб. — по повышенной.

Если доходы превысят указанные значения, ИП автоматически утратит право на упрощенный режим и будет переведен на ОСНО.

Еще одно изменение в правилах — книгу учета (КУДиР) теперь необходимо заполнять и вести по-новому. Не нужно указывать адрес ИР на титульном листе, некоторые разделы поменялись местами, другие убрали совсем.

Кроме того, теперь декларацию за 2023 год нужно заполнять на новом бланке. Из-за перехода в прошлом году на ЕНС сдвинулись сроки уплаты налога по УСН — теперь его нужно оплатить не до 25, а до 28 апреля.

Продолжает действовать совокупная обязанность плательщиков — общая сумма всех налогов, сборов, начисленных штрафов и пени, которую предприниматель обязан перевести в бюджет.

За что могут штрафовать ИП

Индивидуальные предприниматели знают, что размеры штрафов для физлиц и организаций за административные нарушения существенно различаются. Штрафы для ИП более мягкие.

Например, за несогласованную наружную рекламу ИП заплатит штраф до 5 тыс. руб. Наказание для юрлица составит до 1 млн рублей.

Сказанное справедливо только для административных нарушений. Налоговая не признает различий между организационно-правовыми формами и штрафует всех представителей бизнеса одинаково строго.

Кроме ФНС, есть и другие службы, которые могут прийти к ИП с плановой или внеплановой проверкой. Это Роспотребнадзор, госинспекция по труду, пожарная инспекция и многие другие структуры.

Рассмотрим в подробностях, с какими штрафами чаще всего сталкиваются ИП, и как этого избежать.

Неуплата налогов

Предприниматель обязан платить налоги своевременно и в полном объеме. Сроки зависят от режима налогообложения и указаны в календаре ИП. Штраф за неуплату положенных налогов составляет 20% или 40% от суммы в зависимости от ситуации.

Если у ИП есть сотрудники, он автоматически становится налоговым агентом, поэтому обязуется удерживать с доходов персонала НДФЛ и отправлять в госбюджет. Если этого не делать, штраф для ИП тоже составит 20% от неуплаченной суммы.

Полную либо частичную неуплату не считают нарушением, если до момента вынесения налоговой службы решения по наложению штрафа на ЕНС предпринимателя есть положительное сальдо в сумме, которой достаточно для погашения долгов.

Не сдана отчетность

ИП освобождены от бухгалтерского учета, но обязаны вести налоговый. Речь идет не только о декларациях, но и о книге учета КУДиР. Ее заполнение предусмотрено для всех режимов. За отсутствие такой книги предусмотрен штраф в 10-30 тыс. руб.

Если декларация не сдана вовремя, предпринимателя ждет штраф от 5% до 30% от суммы налога. Штраф не может быть меньше 1 тысячи рублей. Задержка со сдачей декларации чревата блокировкой счета на 20 дней.

Не исполнены обязанности налогового агента

Индивидуальный предприниматель, у которого есть сотрудники, платит с их зарплаты НДФЛ. Если проигнорировать это правило, ему полагается штраф в размере 20% от неуплаченного налога. К этой категории санкций относится также штраф за неуплату НДС с аренды имущества, принадлежащему государству.

Неуплата страховых взносов

Все ИП платят страховые взносы, независимо от того, приносит ли бизнес доходы или нет. Оплатить обязательную сумму необходимо до 31.12 текущего года.

Если доход превысил 300 тыс. рублей, до 1.07 следующего года придется дополнительно заплатить 1% от годового дохода.

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Если сумма страховых взносов занижена намеренно, полагается штраф. В остальных ситуациях предусмотрены только пени за просрочку.

Непредставление документов по требованию ФНС

Если налоговая запрашивает документы по контрагенту, предприниматель обязан предоставить их в течение пяти суток. По конкретной сделке ИП отправляет ответ в течение 10 дней.

Штраф за нарушение сроков предоставления документов — 5 тыс. руб., за повторное нарушение — 20 тыс. руб.

Нарушения при работе с кассой

В большинстве ситуаций предприниматели обязаны применять кассовый аппарат. За работу без ККТ предусмотрен штраф от 25% до 50% от суммы дохода предприятия, но не менее 10 тыс. руб.

Игнорировать это правило опасно: даже если покупка будет незначительной, придется заплатить штраф в 10 тыс. руб.

Продавец должен включать кассу каждый раз, когда покупатели рассчитываются картой либо наличными. Штраф за отсутствие чека или неправильное наименование товара — до 3 тыс. руб. Нельзя путать чеки за наличный и безналичный расчет, неверно указывать стоимость и пробивать лишние товары.

Наказание грозит и тем, кто начал коммерческую деятельность, не успев зарегистрировать кассовый аппарат. Например, если продавец открыл магазин, купил онлайн-кассу, но не успел оформить ее в налоговой, это считается нарушением.

Для регистрации нужно подать в ФНС заявку. В ней указывают данные ИП, модель и номер фискального аппарата. Подать заявление можно онлайн и лично.

Деятельность без лицензии

Лицензируемые виды деятельности для ИП — это транспортные перевозки, фармацевтика, медицина, образование, частный сыск. За отсутствие лицензии предусмотрен штраф до 5 тыс. руб., возможна также конфискация готовой продукции, производственного оборудования и сырья.

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Индивидуальным предпринимателям запрещено продавать алкоголь. За это грозит суровое наказание — до 200 тыс. руб. с конфискацией алкогольной продукции. Исключение — продажа пива. Такие напитки ИП может продавать, но с соблюдением определенных требований.

Штраф за отсутствие патента

Если предприниматель оформляет на работу граждан иностранных государств, не имеющих трудового патента, санкции будут максимально суровыми:

до 1 млн руб. в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях,

в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях, 250-800 тыс. руб. в остальных регионах.

Также деятельность предприятия могут приостановить на срок до 90 суток.

Какой штраф для ИП за неоформленного работника

Независимо от формы бизнеса работодатель обязан заключить с сотрудником полноценный трудовой либо гражданско-правовой договор. Штраф для ИП за неоформленного работника — от 5 до 10 тыс. руб., при повторном нарушении — до 40 тысяч.

Даже если работник — член семьи бизнесмена, за это тоже полагается наказание. Доказывать, что помощь была безвозмездной, разовой, добровольной, придется в суде.

Какие санкции за неуплату штрафов

Если предприниматель не уплатил вовремя налог и штраф, его ждет начисление пени, а также арест расчетных счетов на сумму долговых обязательств. ФНС отдаст распоряжение банку о блокировке, если налоги не будут уплачены в течение 8 дней.

Кроме того, намеренная неуплата налогов и штрафов — это административное правонарушение со сроком давности в три года. Возможен вариант взыскания штрафа через судебные органы.

При неуплате налогов в крупных размерах (более 2,7 млн рублей) полагаются штрафы, принудительные работы сроком до года, арест и тюремное заключение сроком до года.

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