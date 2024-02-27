Регулирование алкогольной продукции в России в 2024 году: главные изменения для общепита

Во-вторых, за нарушение закона полагаются штрафы, которых можно избежать. Руководитель развития государственных сервисов ЕГАИС и «Меркурий» в DocsInBox Илья Васильев рассказал, какие правила, связанные с алкогольной продукцией, появились в 2024 году.

Новые правила работы с алкогольной продукцией для общепита выходят регулярно. Следить за изменениями важно всем игрокам индустрии: и владельцам заведений, и ритейлерам, и производителям. Во-первых, это позволяет вовремя подготовиться к нововведениям.

Почему государство вводит новые правила

Основная причина — на рынке много контрафактной и нелегальной продукции. Это сказывается на всех участниках рынка, но в первую очередь на потребителях. От отравлений алкоголем в России ежегодно умирает более 5 тыс. человек.

Сейчас маркировке подлежат 16 групп товаров, среди которых есть крепкий алкоголь и пиво. В будущем государство планирует обязать производителей маркировать и слабоалкогольные напитки крепостью до 7%.

Попытки регулировать алкогольный рынок работают: в 2023 году производителей обязали маркировать пиво сначала в кегах, а затем в стекле и пластике. В результате легальное производство пива и слабоалкогольных напитков выросло на 20,8%.

В этом году главными нововведениями для общепита уже стали и ещё станут:

обязательная маркировка разливного пива в кегах с 15 января 2024 года;

списание крепкого алкоголя с первого марта 2024.

Маркировка разливного пива с 15 января

Маркировка заключается в том, что производитель на каждый товар наносит код Data Matrix, информацию о котором передаёт в систему национальной маркировки «Честный Знак». В случае с разливным пивом производитель наносит её на кег, который заведение общепита затем устанавливает на разливной кран. У такой маркировки есть плюсы и минусы. Рассмотрим их.

Плюсы

Сделает рынок прозрачнее. Потребители получают продукт, а регуляторы — возможность отслеживать весь путь товара: от производства до его продажи. Это касается также импортного пива.

Изучить информацию по коду Data Matrix может любой человек, у которого есть смартфон и доступ к интернету. Достаточно навести камеру на изображение, и она считает его, как любой другой QR-код.

По QR-коду можно узнать весь путь пива от места производства до точки продажи и проверить его состав. Для потребителя это актуально при покупке пива в магазине, но в заведениях общепита код сохраняется на кеге, и при желании можно проверить подлинность товара.

При обнаружении нелегального товара можно жаловаться в надзорные органы через приложение «Честный Знак». Жалоба уходит в Роспотребнадзор.

Бизнес получит точную статистику по продажам. Эта информация пригодится для оптимизации процессов: сколько и какого пива закупать, по какой цене продавать, что и как рекламировать.

Вырастут доходы производителей, так как подпольные игроки рынка потеряют возможность продавать свою продукцию.

Государство, в свою очередь, тоже выигрывает. Легальные производители платят налоги, а это значит, что в казну от них поступают деньги.

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Минусы

Высокие штрафы. Заведение общепита должно поставить кег на кран и считать код в течение двух рабочих дней с момента поставки пива. Если этого не сделать, придётся заплатить штраф за предоставление недостоверных данных или нарушение срока предоставления данных. Сумма от 50 до 100 тыс. рублей. За продажу алкогольной продукции без маркировки штрафы ещё выше — от 300 до 500 тыс. рублей.

Нужно приобретать дополнительное оборудование и ПО. Какое оборудование необходимо производителю:

сервис ЭДО нужен для передачи данных в «Честный знак».

усиленная электронная подпись (УКЭП) — для регистрации и входа в программу, а также для подписания универсальных передаточных документов (УПД), которые объединяют в себе функции счетов-фактур и учётных документов.

сканер штрих-кодов 2D — для считывания кода маркировки;

принтер для печати этикеток;

онлайн-касса с поддержкой ФФД 1.2;

терминал сбора данных — для работы с товаром в зале и на складе.

Какое пиво нужно маркировать, а какое — пока нет, и как правильно сделать маркировку

Сейчас маркировке подлежат солодовое пиво и пивные напитки, сидры и прочие напитки с фактической концентрацией спирта не более 7% (медовуха, пуаре). А безалкогольное, форфасное и бойлерное пиво пока что маркировать не нужно.

Как выглядит новый процесс маркировки в заведениях общепита:

При приёмке пива от производителя сотрудник заведения должен проверить наличие на кегах кода маркировки. не позднее следующего рабочего дня после установки кега на разливной кран нужно отсканировать код и передать информацию в «Честный Знак». при заказе пива сотрудник должен снова отсканировать код на кеге. Информация об объёме проданного пива отображается в чеке и передаётся в «Честный Знак», ОФД и ФНС.

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Списание крепкого алкоголя с 1 марта

Раньше заведения общепита сообщали в ЕГАИС о факте вскрытия бутылки с крепким алкоголем: вина, водки, рома, джина, виски и прочих. То есть списание приравнивалось к вскрытию тары. Теперь же придётся отчитываться за каждый миллилитр, а процесс списания будет зависеть от того, в каком виде клиент покупает алкоголь: в чистом или в составе коктейля.

Штрафы за нарушение списания крепкого алкоголя высокие: от 150 до 200 тыс. рублей.

При продаже крепкого алкоголя в чистом виде списание происходит в момент выдачи фискального чека.

Весь процесс выглядит так: сотрудник наливает гостю порцию напитка, сканирует марку с бутылки и отмечает объём проданного напитка. Когда гость оплачивает счёт, сотрудник отправляет в ЕГАИС документ о списании через универсальный транспортный модуль (УТМ), который подключается к кассе.

При использовании крепкого алкоголя в коктейлях списание происходит общим документом после фактического расхода алкоголя. Точно так же списывается алкоголь, который используется для заготовок или блюд.

Здесь процесс выглядит так: сотрудники бара и повара при использовании крепкого алкоголя для приготовления коктейлей или блюд сканируют код с каждой бутылки, использованной для приготовления, и указывают его объём. В течение суток с момента использования алкоголя в ЕГАИС передаётся акт списания с указанием марки напитка и использованного количества. В акте списания важно указать причину «Приготовление».

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Плюсы

Безопасность гостей. Посетители заведений могут быть уверены в том, что им продали качественный алкоголь. Вся информация о напитке будет доступна по QR-коду в кассовом чеке.

Более точный контроль расхода алкоголя. Заведения получат более точную отчётность о количестве продаваемых напитков. Это поможет контролировать продажи и прогнозировать закупки.

Минусы

Увеличится длительность обслуживания гостей. Это связано и с тем, что бармену или повару нужно сразу же отчитываться о продаже. И с тем, что в такой ситуации неизбежны технические сбои: интернет-соединения, УТМ и другой техники. Это может сказаться и на впечатлении гостей от заведения, и увеличить вероятность получить штраф.

Последствия человеческого фактора будут обходиться бизнесу ещё дороже. Бармены периодически ошибаются и при розливе напитков, и при сканировании марки, и при указании объёмов для списания. В результате будут появляться расхождения между данными в ЕГАИС и фактическими остатками и вырастет вероятность получить штраф.

Такой подход к учету алкогольной продукции — новое явление для мирового рынка. Российским заведениям придётся самостоятельно разбираться в нюансах учёта и адаптировать свои системы под нововведения. Перенять опыт попросту не у кого.

Повысится вероятность ошибок. При ошибках на стороне любого участника процесса: учётная система, УТМ, ЕГАИС, автоматизатора, кассы и так далее есть риск либо сильно задержать гостя, либо не получить от него оплату, либо нарушить правила регуляторов.

Бизнесу предстоит обучаться самим и обучать барменов, официантов и поваров, а также обкатывать процесс на живых списаниях. Это будет непросто: в первое время всегда есть вероятность ошибки. Поэтому заведениям лучше сразу закладывать в бюджет деньги на возможные штрафы.

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