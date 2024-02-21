«Балтика» планирует выпускать алкогольные коктейли

«Балтика» решила зарегистрировать логотип бренда Platina Latina по 32-му и 33-му классам МКТУ, которые соответствуют пиву и крепкому алкоголю, куда входят водка, ром, биттеры, алкогольные коктейли и прочие напитки. Эта информация содержится в базе Роспатента, обратили внимание «Ведомости».

Ранее «Балтика» выпускала только пиво, в том числе безалкогольное и фруктовое, и безалкогольные энергетики (все это относится к 32-му классу «пиво»).

По мнению директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, «Балтике» может быть интересен сегмент алкогольных коктейлей. Он вырос втрое за последние три года – до 200 млн л в натуральном выражении и более чем до 40 млрд рублей в денежном эквиваленте в 2023 году.

«Балтика» принадлежит датскому холдингу Carlsberg Group. В марте 2022 года Carlsberg объявил об уходе с российского рынка. Убытки компании от этого шага составили в августе 2022 года $630 млн.

В июне 2023 года датский производитель сообщил, что подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса, но не раскрыл покупателя. Через месяц Владимир Путин подписал указ, по которому доли Danone и «Балтики» перешли под управление Росимущества.

Carlsberg объявила о расторжении соглашений с «Балтикой» в октябре 2023 года. Позже компания обвинила российские власти в краже своего бизнеса, но Минфин отверг эти обвинения. Компания также подала в суд и проиграла.

В декабре 2023 года уже российская «Балтика» предприняла попытки защитить бренды компании в странах, которые Россия считает дружественными. Однако представители «Балтики» обратились не в суд, а в администрацию президента.

Фото на обложке: Maksym Fesenko / Shutterstock