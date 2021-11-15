В предновогодье поставщики вина и пива столкнулись с проблемами ЕГАИС

Новые правила Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) осложнили вывод на рынок новых сортов пива и вина в предновогоднее время. Производители и импортеры назвали причиной проблем новый формат представления уведомлений о начале оборота алкогольной продукции.

О проблемах с этим РБК рассказали в Ассоциации производителей пива.

С 1 ноября согласно приказу Росалкогольрегулирования производители и импортеры алкоголя, чтобы начать торговать новой продукцией или внести изменения в документы той, что уже находится обороте, должны использовать программу «Универсальный транспортный модуль» ЕГАИС или же системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг». До этого информация вносилась в Федеральный реестр алкогольной продукции на сайте Росалкогольрегулирования.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев заявил, что до сих пор не обеспечена стабильная работа ни одного из предложенных вариантов, а сервис подачи уведомлений через предыдущий функционал уже отключен. Это, по его мнению, лишило компании не только другого канала подачи сведений, но и возможности подготовки своих учетных записей для перехода на новые системы.

Программу ввели с ограниченным функционалом, добавил директор по корпоративным отношениям Heineken Алексей Воробьев. Он считает, что из-за этого бизнес не может ввести в оборот новые сорта, места производства и подать уточнения к существующим на рынке брендам продукции.

Производитель игристых вин «Абрау Дюрсо» столкнулся с такими же проблемами и не может вывести на рынок новые позиции.

Представитель Росалкогольрегулирования сообщил, что система ЕГАИС работает в штатном режиме. «Мы отмечаем рост ошибок в подготовке уведомлений о начале оборота продукции в учетных программах на стороне участников рынка», — сказал он. Служба выпустила дополнительные разъяснения по заполнению уведомлений и готова оказывать консультативную поддержку по каждому конкретному случаю.

Импортер алкоголя МБГ столкнулся со сложностями при работе с системой, но после разъяснений Росалкогольрегулирования больших затруднений в работе, компания их не испытывает, заверили там.

Система дорабатывается, но пока функционал остается непригодным для бесперебойной работы бизнеса, заключил Воробьев.

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