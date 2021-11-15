Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В предновогодье поставщики вина и пива столкнулись с проблемами ЕГАИС

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Новые правила Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) осложнили вывод на рынок новых сортов пива и вина в предновогоднее время. Производители и импортеры назвали причиной проблем новый формат представления уведомлений о начале оборота алкогольной продукции.

В предновогодье поставщики вина и пива столкнулись с проблемами ЕГАИС

О проблемах с этим РБК рассказали в Ассоциации производителей пива.

С 1 ноября согласно приказу Росалкогольрегулирования производители и импортеры алкоголя, чтобы начать торговать новой продукцией или внести изменения в документы той, что уже находится обороте, должны использовать программу «Универсальный транспортный модуль» ЕГАИС или же системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг». До этого информация  вносилась в Федеральный реестр алкогольной продукции на сайте Росалкогольрегулирования.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев заявил, что до сих пор не обеспечена стабильная работа ни одного из предложенных вариантов, а сервис подачи уведомлений через предыдущий функционал уже отключен. Это, по его мнению, лишило компании не только другого канала подачи сведений, но и возможности подготовки своих учетных записей для перехода на новые системы.

Программу ввели с ограниченным функционалом, добавил  директор по корпоративным отношениям Heineken Алексей Воробьев. Он считает, что из-за этого бизнес не может ввести в оборот новые сорта, места производства и подать уточнения к существующим на рынке брендам продукции.

Производитель игристых вин «Абрау Дюрсо» столкнулся с такими же проблемами и не может вывести на рынок новые позиции.

Представитель Росалкогольрегулирования сообщил, что система ЕГАИС работает в штатном режиме. «Мы отмечаем рост ошибок в подготовке уведомлений о начале оборота продукции в учетных программах на стороне участников рынка», — сказал он. Служба выпустила дополнительные разъяснения по заполнению уведомлений и готова оказывать консультативную поддержку по каждому конкретному случаю.

Тест: узнай, сможешь ли ты грамотно выйти на рынок в другой стране

Импортер алкоголя МБГ столкнулся со сложностями при работе с системой, но после разъяснений Росалкогольрегулирования больших затруднений в работе, компания их не испытывает, заверили там.  

Система дорабатывается, но пока функционал остается непригодным для бесперебойной работы бизнеса, заключил  Воробьев.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Sabine Schemken / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Ритейлеры рассказали, как меняется продуктовая корзина россиян в течение суток
  2. 2 Власти Петербурга рассказали о привлечении 3 трлн рублей в экономику города
  3. 3 В России появился космический корабль для суборбитального туризма
  4. 4 За шесть лет в Москве почти удвоилось число летних кафе
  5. 5 Большинство россиян выступают против введения системы QR-кодов в магазинах и транспорте — исследование
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

15 ноября 2021

Future iHealth 2021

15 ноября 2021

Global Data Compression Competition

15 ноября 2021

Rosneft Challenge 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма