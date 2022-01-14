Пивоваренная компания AB InBev Efes вышла на рынок производства сидра в России

Крупнейшая пивоваренная компания России AB InBev Efes начнет производить на заводе в Калуге яблочный сидр под собственным брендом Bon Season — это новая «непивная» категория для предприятия. Об этом RB.ru сообщил представитель компании.

Сумма инвестиций в запуск производства не раскрывается.

В 2020 AB InBev Efes запустила продажи кваса в России и сидра в Украине. Bon Season будет относиться к среднеценовому сегменту и окажется на полках российских ритейлеров уже в конце января. К летнему сезону компания обещает представить продукт в торговых точках в полном объеме.

Продукт будет представлен на рынке вкусом «сладкий яблочный сидр», крепостью 4,5%. Он будет приготовлен по традиционной рецептуре без искусственных добавок и представлен в трех версиях упаковки: в стеклянной бутылке объемом 0,4 литра, алюминиевой банке объемом 0,43 литра и бутылке ПЭТ объемом 0,9 литра.

Сидр является одной из самых быстрорастущих категорий на алкогольном рынке. По данным Nielsen Scantrack, в 2020 году этот сегмент в объемах продемонстрировал рост в 27%, а за 11 месяцев 2021 года рост составил 17% по отношению к аналогичному периоду 2020 года.

AB InBev Efes появилась в 2018 году после объединения бизнеса Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev в России и Украине. По итогам 2019 года компания заняла лидирующие позиции на российском рынке пива, обогнав Carlsberg по доле рынка. Среди брендов компании — BUD, Spaten, Stella Artois, «Клинское», «Старый мельник из бочонка» и другие.

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Фото на обложке: Unsplash