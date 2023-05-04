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Пивоваренная AB InBev Efes начала выпускать энергетики

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Владелец брендов «Старый мельник из бочонка» и Velkopopovický Kozel, пивоваренная компания AB InBev Efes начала выпускать энергетические напитки Volt Energy. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Пивоваренная AB InBev Efes начала выпускать энергетики

Новый бренд представлен линейкой из четырех вкусов: оригинальный, апельсин-маракуйя, голубика-гранат и манго-лайм.

Из презентации AB InBev Efes

Volt Energy производится на заводе в Иваново. Напиток относится к среднеценовому сегменту и будет представлен в алюминиевой банке объемом 0,45 литра с минималистичным дизайном.

Энергетик представлен во всех каналах продаж на федеральном и региональном уровнях.

  • По данным Nielsen за 2022 год, энергетики — одна из самых быстрорастущих категорией напитков в России, как в денежном, так и в натуральном выражении. Сегмент демонстрирует двузначные темпы год к году и в 2022 году увеличился на 15%. Объем рынка составил 105 млрд рублей в денежном и порядка 6,5 млн гектолитров в натуральном выражении — это сопоставимо с суммарной емкостью сегментов нефильтрованного и крепкого пива.
  • AB InBev Efes появилась в 2018 году после объединения бизнеса Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev в России. По итогам 2019 года компания заняла лидирующие позиции на российском рынке пива, обогнав Carlsberg по доле рынка. Среди брендов компании — Stella Artois, «Клинское», «Старый мельник из бочонка» и другие. В январе 2022 года AB InBev Efes вышла на рынок производства сидра в России.

Фото на обложке: Карточка товара на Ozon

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