Пивоваренная AB InBev Efes начала выпускать энергетики

Владелец брендов «Старый мельник из бочонка» и Velkopopovický Kozel, пивоваренная компания AB InBev Efes начала выпускать энергетические напитки Volt Energy. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.
Новый бренд представлен линейкой из четырех вкусов: оригинальный, апельсин-маракуйя, голубика-гранат и манго-лайм.
Из презентации AB InBev Efes
Volt Energy производится на заводе в Иваново. Напиток относится к среднеценовому сегменту и будет представлен в алюминиевой банке объемом 0,45 литра с минималистичным дизайном.
Энергетик представлен во всех каналах продаж на федеральном и региональном уровнях.
- По данным Nielsen за 2022 год, энергетики — одна из самых быстрорастущих категорией напитков в России, как в денежном, так и в натуральном выражении. Сегмент демонстрирует двузначные темпы год к году и в 2022 году увеличился на 15%. Объем рынка составил 105 млрд рублей в денежном и порядка 6,5 млн гектолитров в натуральном выражении — это сопоставимо с суммарной емкостью сегментов нефильтрованного и крепкого пива.
- AB InBev Efes появилась в 2018 году после объединения бизнеса Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev в России. По итогам 2019 года компания заняла лидирующие позиции на российском рынке пива, обогнав Carlsberg по доле рынка. Среди брендов компании — Stella Artois, «Клинское», «Старый мельник из бочонка» и другие. В январе 2022 года AB InBev Efes вышла на рынок производства сидра в России.
Фото на обложке: Карточка товара на Ozon
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05 мая 2023
05 мая 2023