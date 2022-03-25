5 компаний, которым кризис пошел на пользу: что стоит почерпнуть из их опыта?

Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор компании Cloud , разобрал несколько примеров, когда кризис стал преимуществом для компаний и моментом их роста.

Когда закрывается одна дверь, открывается другая. То же самое правило работает и в случае кризисов. Обстоятельства забирают возможности у одних, но в то же время предоставляют их другим. Главное — вовремя разглядеть шансы и грамотно ими воспользоваться.

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Кризис часто невозможно предсказать, а адаптация к его последствиям длится годами, иногда даже десятилетиями.

Хотя причины могут быть разными, результаты чаще всего схожи: от высокой безработицы до сбоев бизнес-процессов и падения фондового рынка. В 2020 году компании по всему миру изо всех сил пытались адаптироваться к условиям, вызванным COVID-19, который повлиял на инвестиционную активность почти во всех секторах.



Однако когда закрывается одна дверь, открывается другая. Так как же найти ту самую идею или решение? Вы должны иметь представление об общей картине мира, а не только вашего рынка, потому что все взаимосвязано: производства, логистика, курсы валют, политическая обстановка в мире и т.д.

Возможно, вы позаимствуете идею у уже существующих иностранных компаний или продуктов и адаптируете ее под местный рынок. Может, успех найдет вас сам, как это было в случае кризиса 2020 года, когда клиенты сами пришли и полюбили онлайн-ритейл до той степени, что не готовы отказываться от него, когда коронавирус уже отступил.

Давайте вспомним несколько примеров, когда кризис стал преимуществом для компаний и моментом роста.

Lego

Великая депрессия внесла множество коррективов не только на территории Соединенных Штатов, но и в Европе.

Так, Оле Крик, родом из Дании, чья компания изначально занималась производством предметов быта (табуретки, гладильные доски и пр.), которые не пользовались большой популярностью и не приносили прибыли, решил начать изготавливать деревянные игрушки.

Логика проще некуда — даже во время кризиса родители не оставят своих детей без игрушек.

До 1947 года Lego продолжали оставаться производителями обыкновенных деревянных игрушек, но настоящий успех пришел тогда, когда Готфрид приобрел права на изобретение Хилари Пейджа, английского психолога. Тем самым изобретением стали уже всемирно известные пластиковые кубики, которые скрепляются друг с другом.

В 1958 году были созданы уже привычные всем нам детали Lego, именно тогда компания приобрела мировую известность и поклонников всех возрастов.

Сегодня pivot для стартапов — дело привычное. Сейчас то время, когда я бы посоветовал не бояться вносить кардинальные изменения в стратегию компании, дополнять продуктовые линейки и работать по измененным бизнес-моделям, если этого требуют обстоятельства.

Чувствуйте рынок и меняйте направление полета, если это необходимо. Лучше рискнуть и попробовать, чем струсить и потерять все.

American Tourister

Компания, которая заработала на вынужденной необходимости и всеобщей безысходности во времена Великой депрессии в США. Американцы оказались в ловушке, нужно было буквально «жить на чемоданах», чтобы найти работу. American Tourister подсуетились и предложили свои недорогие и прочные чемоданы.

Нажились ли они на горе американцев? Формально — да. Однако куда деваться. Спрос есть, следовательно, надо формировать предложение. А если этим займешься не ты, значит, займется кто-нибудь другой попредприимчивее. Ничего личного, просто бизнес.

Эта история стара как мир, благодаря нереализованному спросу рождалось множество компаний. Если вы думаете, что именно такая стратегия вам подходит, то в нынешнее время разглядеть «боль» клиента достаточно сложно, кажется, что все уже давно придумано за нас.

Однако все еще находятся те догадливые стартаперы, которые продолжают переворачивать рынок с ног на голову. Стоит отдать им должное, ведь они буквально находят иголку в стоге сена.

Burger King

Нет более удачного времени для открытия фастфуда, чем кризис. В случае Burger King они заранее обрекли себя на бесконечное соперничество с таким гигантом как McDonald’s.

1957 год стал непростым для жителей США, тогда случилась «рецессия эпохи Эйзенхауэр», которая впоследствии затронула и Европу. Причинами экономического спада стали высокие ставки по кредитам, падение спроса на автомобили и уменьшения масштабов строительства. Время было непростым для всех, но продлилось недолго — всего 8 месяцев.

Сначала Burger King решили играть на убеждении клиентов в том, что «Макдональдс» — это конвейерное производство. Стратегия Burger King строилась на совершенно обратной логике — каждый может сам собрать себе сэндвич по вкусу. На какое-то время это помогло компании, но в 1982 года стратегия перестала работать.

Поэтому было принято решение сформировать другое преимущество, которое сохраняется до сих пор: мясо в Burger King готовится на огне, а не жарится на электрических плитах, как в McDonald’s. Незадолго после McDonald’s подали в суд на компанию, однако это не помешало Burger King, ведь их продажи выросли на 10%.

Конкурентная война всегда может стать вашим преимуществом в условиях кризиса или в мирное время. От вас лишь нужно вовремя заметить болевые точки в маркетинговых или, например, производственных решениях, как в случае Генри Форда в далеком 1913 году, и сыграть на них.

В текущих условиях Burger King может и пальцем не шевелить, чтобы привлечь россиян, главное — не уходить с рынка, как это сделали McDonald’s.

Сервисы доставки еды

В этом пункте сложно выделить один сервис, спрос на услуги которого выросли во время пандемии COVID-19 больше всех.

Каждый отличился в глазах лояльных клиентов по-своему: кому-то нужна была быстрая доставка по необходимости вроде «Яндекс.Еды» или «Самоката», другие же выбрали привычный способ и продолжили пользоваться услугами супермаркетов («Перекресток», Metro и др.) и заказывали стратегические запасы на неделю-две.

Как говорилось в начале, во время пандемии у клиентов просто не осталось выхода, они буквально не могли выйти лишний раз из дома. Некоторые из сервисов молниеносно отреагировали на спрос, другие же сообразили и наладили систему доставки чуть позже. В любом случае, выиграли все, если так вообще уместно выразиться, учитывая контекст ситуации.

То же самое коснулось и интернет-эквайринга. До 2020 года не все ритейлеры жили в онлайн. Однако обстоятельства просто не оставили владельцам бизнеса другого выбора. Это стало одним из прорывных моментов для компании Cloud. Конечно, позже власти ограничили комиссию за интернет-эквайринг до 1%, но даже несмотря на это, рост спроса компенсировал все убытки и принес прибыль для компании.

FedEx

Время — деньги. Это было понятно Фреду Смиту — основателю FedEx (Federal Express), — еще во время учебы. В университете ему в голову пришла идея экспресс-доставки на дальние расстояния, о чем он написал свою курсовую работу и получил за нее тройку. Иронично, не правда ли?

В 1973 году случился нефтяной кризис, особенно болезненно который переживали авиа- и автоиндустрия. Цены на нефть достигли заоблачных цифр.

Тогда Фред Смит и реализовал свою давнюю мечту, создал сервис быстрой доставки. Он привык считать, что время дороже денег, поэтому пора отказаться от привычной доставки грузов и заказов с помощью нескольких транспортных средств.

Несмотря на тяжелую экономическую обстановку и высокие цены на топливо, Фред решил все же запустить проект. Для этого ему понадобились большие бюджеты — 150 миллионов долларов на закупки самолетов, ангаров и фасовочных центров. Акцент в маркетинговой стратегии делался в первую очередь на безопасности, ведь за весь маршрут доставки отвечала одна компания, а не несколько, как раньше.

Позже последовали убытки, ведь основная суть компании не была подсвечена — это скорость.

FedEx вернулись к изначальной стратегии самого быстрого сервиса доставки срочных заказов. Именно тогда произошел взлет компании и выход на IPO в 1978 году. Сегодня компания остается одним из лидеров в индустрии грузоперевозок.

Из всех этих историй успеха можно сделать один вывод — кризис это не всегда период стагнации или деградации для бизнеса, но и время появления новых возможностей.

Далеко не каждый отважиться создать свой проект во время неустойчивой экономики и условиях турбулентности. Однако кто не рискует, тот не выходит на IPO, верно?

Фото на обложке: Shutterstock / Suppachok N