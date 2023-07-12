История бьюти-сети «Золотое Яблоко»: как развивался крупный парфюмерный супермаркет

Как небольшой магазин из Екатеринбурга вырос в одну из крупнейших парфюмерно-косметических сетей — в материале RB.RU.

На рынке косметики и дрогери «Золотое Яблоко» в 2020 году занимала седьмое место по обороту в России. По данным «Контур.Фокус», за 2022 год сеть смогла выручить более 61 млрд рублей. Несмотря на малое количество магазинов в сравнении с конкурентами — менее 40 , — бренд закрепил статус одного из ведущих парфюмерных дистрибьюторов России.

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«Малина» стала «Яблоком»

История «Золотого Яблока» начинается в Екатеринбурге. В 1996 году бывшие одноклассники Иван Кузовлев и Максим Паняк открыли в городе магазин парфюмерии «Калинка-Малинка». По формату его можно было отнести к «дрогери» — по сути, это был маленький «павильон», продающий косметику.

В конце 90-х магазины формата «супермаркетов парфюмерии» еще не были развиты в России. В «Калинке-Малинке» работала очень схожая система: покупатель мог сам попробовать ароматы, а ассортимент регулировал автоматический товароучет. Было мнение, что в сложных экономических реалиях такой магазин проработает недолго: могло сказаться инновационное устройство магазина и малопопулярные категории товаров.

Однако бизнес развивался. Уже в 2004 году открылось первое «Золотое Яблоко» в центре города. Новый магазин начал работать в формате парфюмерного супермаркета — который действует в сети и сейчас. Ассортимент был представлен люксовыми и менее дорогими товарами. Сейчас уже не работает. «Калинка-Малинка» же как бренд параллельно существовала еще несколько лет.



Первый магазин бренда в Екатеринбурге. Источник: социальные сети «Золотого Яблока»





Новая концепция оказалась успешной — спустя год в Екатеринбурге открылся второй магазин под брендом «Золотое Яблоко». На тот момент это был самый большой парфюмерный магазин в России, он занимал значительную часть, чуть более квадратного километра, торгового центра «Гермес» — одного из крупнейших в городе.

История развития сети «Золотое яблоко»

В 2007 году бренд вышел на федеральный уровень, открылся магазин в Челябинске. Несмотря на скепсис относительно формата сети и конкуренции с другими дистрибьюторами, бренд закрепил успех в новом городе.

Через год «Золотое Яблоко» запустилось в Самаре. В 2014 году — в Казани, затем в Новосибирске. В 2016-м в Екатеринбурге сеть открыла еще один магазин площадью более 2,5 тыс. м.

Экспансия дошла до Москвы: первая точка была открыта в феврале 2017 года, а спустя полгода открылся второй магазин.

По данным «INFOLine-Аналитика», на которые ссылались «Ведомости», к 2018 году сеть насчитывала 10 магазинов по России. У «Л’Этуаль», для сравнения, их было уже 844. Тем не менее, по выручке уральский бренд был на 7 месте среди парфюмерно-косметических сетей с показателем 10,6 млрд рублей за год. «Ив Роше» при 75 магазинах выручили, например, на 1,4 млрд больше.





Источник инфографики: «Ведомости»



В 2021 году сеть «Золотое Яблоко» начала расширение на ближнее зарубежье: открылся первый магазин в Беларуси. Также в городах России запускаются магазины Apple Box — мини-магазины с товарами люкс-сегмента. В 2015 году бренд запустил журнал о парфюмерии Flacon, но спустя время прекратил выпуск. Спустя три года его перезапустило креативное агентство AsD, основанное бывшим редактором российского Vogue Аленой Долецкой. «Глянец» был посвящен косметике и лайфстайлу и распространялся бесплатно в магазинах сети. Рост в пандемию По итогам «ковидного» 2020 года выручка «Золотого Яблока» составила 22,4 млрд рублей — рекорд для сети. А ведь в этот год парфюмерно-косметический рынок упал на 7,5%. Несмотря на карантин и закрытие магазинов (из 25 постоянно работало только 5), компания нашла способы остаться востребованной для клиентов. Директор по e-commerce Елена Бояринцева рассказала, что в апреле сеть сделала упор на приложения: создали отдельный апп для курьеров и доработали интерфейс для покупателей. К сентябрю онлайн-продажи составили 24% от общей доли, спустя год — выросли до 30%, и в 2022 году доросли до 40% от общих продаж. В 2019-м, для сравнения, доля онлайн-продаж составляла лишь 2,9%. Для сохранения рабочих мест часть сотрудников перевели в курьеры. Однако были случаи, когда сотрудник отказывался работать в доставке или брать неоплачиваемый отпуск, и его увольняли, рассказало агентство Ura.ru со ссылкой на кассира «Золотого Яблока» — позднее пресс-служба сети опровергла эту информацию. Также развитие стимулировало расширение ассортимента. Например, добавление товаров для взрослых — sexual wellness, которые были представлены только в приложении. Товары из этой категории разослали «боксами» блогерам на обзор, что повысило интерес к новым продуктам. В марте сеть начала сотрудничать с маркетплейсом «Беру». Продажи были реализованы в формате «дропшиппинг»: товары доставлялись сразу со складов «Золотого Яблока». Это было удобно, так как некоторые неработающие магазины использовались как дарксторы. Приложение бренда Gold Apple Приложение «Золотого Яблока» только в 2022 году скачало более 15 млн пользователей. Рост продаж через него в пандемию составил 196%. Это позволило достичь того, что 80% выручки e-com пришло через приложение. В 2020 году в отделе IT работало 150 сотрудников. Сейчас компания продолжает набирать специалистов: есть вакансии системного аналитика, программиста 1С и Senior UX-дизайнера. Особенностью приложения является формат, схожий с социальными сетями. Например, для некоторых категорий ведутся «сторис» — там могут быть анонсы акций, новинок и туториалы. Достаточно тапнуть по экрану во время просмотра, чтобы перейти на страницу товара, где подробно расписаны его характеристики и условия доставки.



Главная страница приложения



Работа с приложением напоминает взаимодействие с консультантом в магазине: бесшовные переходы и детальные фото с тестом косметики дают покупателю представление о товарах. Его удобство, экспериментальный формат и бесшовность позволили бренду расширить свое присутствие и в онлайне. Новые реалии: магазин «Золотое яблоко» сейчас Весной 2022 года средний чек вырос на 45% — об этом рассказала гендиректор сети Анна Кошкина. Стремительный рост был вызван ажиотажным спросом на парфюмерию, которую бренд закупил с запасом на год вперед. Также Анна отмечает, что удерживать спрос помогает «эффект губной помады» — когда покупатель приходит в магазин без конкретной цели, но все равно что-то покупает, чтобы побаловать себя. Наиболее популярными категориями стали БАДы и товары sexual wellness. Первая в апреле принесла сети более 60 млн рублей. Ассортимент стал пополняться безрецептурными лекарствами. В Екатеринбурге запустился аптечный киоск. Помимо этого, среди товаров появились пылесосы, детская одежда, солнцезащитные очки и даже посуда. Бренд экспериментирует с разными категориями, уходя за рамки бьюти. Ввиду ухода зарубежных компаний упор был сделан на отечественных производителей: «Краснополянская косметика», Levrana и другие. По утверждению коммерческого директора «Золотого Яблока» Дениса Кондрашина, несмотря на отказ от параллельного импорта, заменить ушедшие марки удалось более чем 1 тыс. новых бьюти-брендов. Помимо этого, продолжают открываться новые магазины. В минувшем году появилось три магазина в Казахстане: два в Алматы и один в Шымкенте. Планируется запуск еще одного. Кроме этого, расширение планируется и в новой стране. Какой — пока неизвестно.



Фото на обложке: социальные сети «Золотого Яблока»