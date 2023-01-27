Своя красота: 10 российских производителей косметики и уходовых средств

Информацию брали из бухгалтерской и финансовой отчетности компаний, собранной Росстатом и ФНС, сайта Росконтроля, использовали данные сервисов аналитики брендов на маркетплейсах.

Редакция RB составила список популярных российских производителей косметики, остающихся важными игроками на рынке в начале 2023 года.

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1. Vivienne Sabo

Создан Натальей Ракоч, бывшей руководительницей собственных марок российского дистрибьютора косметики «Градиент».

Наталья решила развивать собственный бренд, когда побывала в офисе Max Factor в Лондоне: место показалось ей неприветливым, а сотрудники — чопорными. Ей захотелось делать косметику по-другому.

Идею удалось реализовать в 2008 году. «Градиент» развил придуманную Натальей марку Vivienne Sabo в отдельный бренд, но почти не выделил команде рекламного бюджета. Одним из требований «Градиента» была низкая ценовая политика: продукты должны были продаваться по 150-200 рублей.

Любовь аудитории Vivienne Sabo завоевывал не только низкими ценами, но и легендой маркетологов. На упаковках указывают, что страна-производитель косметики — Франция. А по опросам, проведенным «Градиентом», 80% российских женщин в двухтысячных считали французскую косметику лучшей.

Еще продукты Vivienne Sabo дарили «звездным» визажистам, и они становились популярными. Все хотели тушь «как у Собчак» или подводку, как у любимой певицы.

Бренд представлен во многих европейских и среднеазиатских странах.

Среди популярных товаров: тушь и подводка Cabaret, гель для бровей и ресниц Fixateur, карандаш для глаз Merci и карандаш для губ Jolies Levres.

2. Eva Mosaic

Один из собственных брендов «Рив Гош». Его придумали в 2000 году основатели сети Лариса и Павел Карабань.

Рекламой бренд не занимается: его «продает» сама сеть. Продукты делают достаточно простыми, чтобы сразу было понятно, как ими пользоваться и какого эффекта ожидать. По словам команды производителей, Eva Mosaic однажды выпустила тон в спрее, как у Dior — и средство «не зашло» аудитории.

Продукты Eva Mosaic также достаточно бюджетные — около 500 рублей за средство из обычной линейки — за счет собственного производства и низких затрат на маркетинг.

Продукция продается только в России.

Среди популярных товаров: «солнечная» палитра для лица, тушь Hi Tech, карандаш для бровей Ideal Brow.

3. Natura Siberica

Один из лидеров среди производителей натуральной отечественной косметики, созданный в 2008 году. Основатель — предприниматель Андрей Трубников.

Основной «фишкой» бренда было использование трав, натуральных составов и опора на российские корни. Также бренд часто менял формулы продуктов и дизайн, в СМИ Андрея называли «маркетологическим шаманом».

Продукция бренда бюджетна: шампунь Natura Siberica можно купить за 200-300 рублей.

В 2021 году основатель умер, не оставив завещания, и в компании открылся длительный наследственный конфликт — с жалобами на рейдерские захваты и падением доходов. Выручка основных юрлиц группы — «Натура Сиберика» и «Первое решение» — в 2020 году суммарно составила 11 млрд рублей, в 2021 году она снизилась до 9,3 млрд рублей.

В начале 2023 года конфликт предположительно завершился в ходе суда: шесть детей Александра от разных браков получили равные доли в компании.

Продукция бренда представлена в странах Ближнего Востока, а также во Вьетнаме, на Тайване, в Гонконге и Малайзии.

Среди популярных товаров: облепиховый шампунь, пенка для умывания Natura Kamchatka, гели и скрабы основной серии.

4. Mixit

Создан Еленой Назаровой и Олегом Паем в 2014 году. Олег — также владелец интернет-магазина мебели HomeMe.

Оба предпринимателя раньше не занимались косметикой, но увидели на рынке незанятую нишу: создание кастомной косметику под нужды потребителя, с разным составом и запахом.

Дальше бренд начал выпускать уже готовые линейки, но с ярким позиционированием, рассчитанным на молодежную аудиторию. Сейчас основная черта Mixit — готовая, но «кастомная» косметика: линейки для восьми типов кожи.

Продукты бренда — в средней ценовой категории: около 300—500 рублей за единицу уходового средства.

Косметика Mixit представлена в том числе в странах СНГ.

Среди популярных товаров: гели для душа и шампуни, детокс-маска для сужения пор, линейка продуктов для проблемной кожи.

5. Divage

Основан в 1999 году компанией-дистрибьютором косметики «Единая Европа».

Также производит бюджетную косметику для массовой аудитории. Часть средств бренда выпускается в России, часть — в Италии, Германии, Польше и странах Азии.

Бренд выпускает базовую косметику, но недавно у Divage появились экспериментальные средства: многофункциональные тинты и парфюмированные бальзамы для губ.

Divage делает ставку на сотрудничество с селебрити и блогерами, а не на классическую рекламу.

Продукция бренда продается не только в России, но и в странах СНГ и Балтии.

Среди популярных товаров: тушь Extra Volume, многофункциональные палетки для лица, карандаш Brow Define.

6. Sammy Beauty

Бренд модели и блогера Оксаны Самойловой, создан в 2020 году. Работает в премиум-сегменте: базовые уходовые средства стоят около 2–3 тысяч рублей.

Как утверждает производитель, у средств антивозрастной линейки — уникальная формула, тормозящая процесс увядания кожи. Юридическое лицо бренда ООО «Бьюти инновации» является резидентом «Сколково».

В год создания линейки бренд подвергался критике в СМИ и соцсетях. Рекламную кампанию и дизайн Sammy Beauty называли «калькой» с бренда Кайли Дженнер, а состав — слишком похожим на формулу Mixit. Оксана Самойлова опровергла все обвинения.

Косметика бренда продается только в России.

Среди популярных товаров: увлажняющая сыворотка для лица, охлаждающая маска и очищающая пенка.

7. Levrana

Леонид и Виктория Романчуки придумали идею бренда, когда ухаживали за ребенком: в этот период они особенно тщательно подбирали косметику. Первое мыло, которое Леонид сварил сам, настолько понравилось семье, что они больше не покупали подобные средства в масс-маркете.

Первую партию мыла семья выпустила в 2015 году, продавать его начали в магазине у дома. Сейчас мыло составляет всего 7% ассортимента Levrana, бренд выпускает в том числе шампуни, бальзамы для волос и гели для душа.

Отличительная черта продукции — натуральный состав. Леонид в интервью упоминает, что было непросто придумать работающую формулу шампуней и гелей без «химических силиконов».

У Levrana есть международные сертификаты Leaping Bunny (продукты не тестируются на животных), Vegan Society (средства веганские) и COSMOS-Standart — стандарт натуральной косметики.

Сейчас бренд — один из крупных в сегменте российской уходовой косметики и продается в том числе в магазинах конкурентов Natura Siberica, Organic Shop. Оба супруга сменили фамилию на Леврана.

В 2023 году компания планирует открыть свое производство в Сербии, чтобы выходить на рынок ЕС.

Среди популярных товаров: мыло «Череда», «Календула» и «Алоэ вера».

8. OK Beauty

Бренд создан в 2018 году фэшн-блогером Ольгой Калаевой. Сначала в линейке было всего несколько продуктов, но многофункциональных. Например, карандаш для губ можно использовать как помаду или для создания контура, пигмент для губ и щек — как румяна или блеск.

Сейчас OK Beauty значительно расширил линейку и выпускает не только декоративную, но и уходовую косметику.

У бренда также есть сертификат The Vegan Society, подтверждающий, что продукцию не тестируют на животных.

Косметика продается в том числе в СНГ и Европе (на маркетплейсах Amazon и BOL).

Среди популярных товаров: карандаши для губ, пигменты, скраб с авокадо и продукты для домашнего SPA.

Старейший бренд подборки, часть «Арт Визаж Холдинга». Учредитель и владелец 100% акций компании — предприниматель Константин Султанов.

Первая партия туши Art-Visage вышла в 1998 году. С тех пор бренд существенно расширил ассортимент: от уходовых средств для лица до лаков для ногтей.

Среди преимуществ Art-Visage — узнаваемость бренда и упор на бюджетность. В среднем декоративная косметика бренда стоит около 200–300 рублей, палетки теней — от 500 рублей.

Продукция представлена на рынках Украины, Беларуси и стран Балтии.

Среди популярных товаров: гель для бровей, гелевая подводка для глаз, консилер.

В 2009 году бренд создала Екатерина Матанцева, которая так же, как и коллега из Levrana, начала с изготовления мыла в собственной ванной.

Екатерина ждала ребенка и поняла, что на российском рынке нет стиральных средств, которые кажутся ей безопасными по составу. Тогда предпринимательница решила производить косметику с натуральными ингредиентами сама.

За 14 лет в линейке появилось много уходовых средств: сыворотки, флюиды и гидролаты для лица, шампуни с натуральным составом. Цены бренда — в среднем сегменте. Например, шампунь Mi&Ko можно купить примерно за 700 рублей.

У бренда также есть международный сертификат COSMOS-Standart. А сама Екатерина старается придерживаться экологичного образа жизни, в том числе через собственное производство. В последние годы у Mi&Ko появилось несколько твердых продуктов и линейка с Zero Waste упаковкой, которую после использования можно отправить производителю.

Косметика продается не только в России, но и в других странах СНГ.

Среди популярных товаров: сыворотка и крем для лица, масло ши в банке, зубной порошок.

Таблицы с данными

Выручка, руб. Чистая прибыль, руб. по итогам 2021 года по итогам 2021 года





1. Vivienne Sabo 18,4 млрд 1,1 млрд 2. Eva Mosaic 7,1 млрд 369,3 млн 3. Natura Siberica (основные юрлица группы — «Натура Сиберика» и «Первое решение») 9,3 млрд



-1,1 млрд 4. Mixit 2 млрд 108,4 млн 5. Divage 1,2 млрд 5,1 млн 6. Sammy Beauty 978,3 млн 471,5 млн 7. Levrana 918,3 млн 68,6 млн 8. OK Beauty 258,9 млн 7,6 млн 9. Art-Visage 258,4 млн 3,8 млн 10. Mi&Ko 121,4 млн 902 тыс.

Месячная выручка на Wildberries, руб. (ноябрь 2022) Месячная выручка на OZON, руб. (в среднем за 2022 год) 1. Vivienne Sabo 97 739 561 14 435 735 2. Eva Mosaic 8 341 227 3 062 393 3. Natura Siberica 42 459 296 29 931 290 4. Mixit 127 945 745 20 287 873 5. Divage 18 957 594 2 629 208 6. Sammy Beauty 10 338 387 1 082 070 7. Levrana 51 550 355 7 159 997 8. OK Beauty 8 193 063 11 253 049 9. Art-Visage 23 891 798 3 784 012 10. Mi&Ko 5 350 225 4 076 568 Фото на обложке: Orawan Pattarawimonchai // shutterstock