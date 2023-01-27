Своя красота: 10 российских производителей косметики и уходовых средств
Редакция RB составила список популярных российских производителей косметики, остающихся важными игроками на рынке в начале 2023 года.
Компании отбирали по:
- выручке от реализации продукции,
- чистой прибыли,
- активам компании,
- объемам продаж на маркетплейсах,
- рейтингу продукции на сайтах маркетплейсов.
Информацию брали из бухгалтерской и финансовой отчетности компаний, собранной Росстатом и ФНС, сайта Росконтроля, использовали данные сервисов аналитики брендов на маркетплейсах.
Таблицы с данными — в конце текста.
Содержание:
- Vivienne Sabo
- Eva Mosaic
- Natura Siberica
- Mixit
- Divage
- Sammy Beauty
- Levrana
- OK Beauty
- Art Visage
- Mi&Ko
1. Vivienne Sabo
Создан Натальей Ракоч, бывшей руководительницей собственных марок российского дистрибьютора косметики «Градиент».
Наталья решила развивать собственный бренд, когда побывала в офисе Max Factor в Лондоне: место показалось ей неприветливым, а сотрудники — чопорными. Ей захотелось делать косметику по-другому.
Идею удалось реализовать в 2008 году. «Градиент» развил придуманную Натальей марку Vivienne Sabo в отдельный бренд, но почти не выделил команде рекламного бюджета. Одним из требований «Градиента» была низкая ценовая политика: продукты должны были продаваться по 150-200 рублей.
Любовь аудитории Vivienne Sabo завоевывал не только низкими ценами, но и легендой маркетологов. На упаковках указывают, что страна-производитель косметики — Франция. А по опросам, проведенным «Градиентом», 80% российских женщин в двухтысячных считали французскую косметику лучшей.
Еще продукты Vivienne Sabo дарили «звездным» визажистам, и они становились популярными. Все хотели тушь «как у Собчак» или подводку, как у любимой певицы.
Бренд представлен во многих европейских и среднеазиатских странах.
Среди популярных товаров: тушь и подводка Cabaret, гель для бровей и ресниц Fixateur, карандаш для глаз Merci и карандаш для губ Jolies Levres.
2. Eva Mosaic
Один из собственных брендов «Рив Гош». Его придумали в 2000 году основатели сети Лариса и Павел Карабань.
Рекламой бренд не занимается: его «продает» сама сеть. Продукты делают достаточно простыми, чтобы сразу было понятно, как ими пользоваться и какого эффекта ожидать. По словам команды производителей, Eva Mosaic однажды выпустила тон в спрее, как у Dior — и средство «не зашло» аудитории.
Продукты Eva Mosaic также достаточно бюджетные — около 500 рублей за средство из обычной линейки — за счет собственного производства и низких затрат на маркетинг.
Продукция продается только в России.
Среди популярных товаров: «солнечная» палитра для лица, тушь Hi Tech, карандаш для бровей Ideal Brow.
3. Natura Siberica
Один из лидеров среди производителей натуральной отечественной косметики, созданный в 2008 году. Основатель — предприниматель Андрей Трубников.
Основной «фишкой» бренда было использование трав, натуральных составов и опора на российские корни. Также бренд часто менял формулы продуктов и дизайн, в СМИ Андрея называли «маркетологическим шаманом».
Продукция бренда бюджетна: шампунь Natura Siberica можно купить за 200-300 рублей.
В 2021 году основатель умер, не оставив завещания, и в компании открылся длительный наследственный конфликт — с жалобами на рейдерские захваты и падением доходов. Выручка основных юрлиц группы — «Натура Сиберика» и «Первое решение» — в 2020 году суммарно составила 11 млрд рублей, в 2021 году она снизилась до 9,3 млрд рублей.
В начале 2023 года конфликт предположительно завершился в ходе суда: шесть детей Александра от разных браков получили равные доли в компании.
Продукция бренда представлена в странах Ближнего Востока, а также во Вьетнаме, на Тайване, в Гонконге и Малайзии.
Среди популярных товаров: облепиховый шампунь, пенка для умывания Natura Kamchatka, гели и скрабы основной серии.
4. Mixit
Создан Еленой Назаровой и Олегом Паем в 2014 году. Олег — также владелец интернет-магазина мебели HomeMe.
Оба предпринимателя раньше не занимались косметикой, но увидели на рынке незанятую нишу: создание кастомной косметику под нужды потребителя, с разным составом и запахом.
Дальше бренд начал выпускать уже готовые линейки, но с ярким позиционированием, рассчитанным на молодежную аудиторию. Сейчас основная черта Mixit — готовая, но «кастомная» косметика: линейки для восьми типов кожи.
Продукты бренда — в средней ценовой категории: около 300—500 рублей за единицу уходового средства.
Косметика Mixit представлена в том числе в странах СНГ.
Среди популярных товаров: гели для душа и шампуни, детокс-маска для сужения пор, линейка продуктов для проблемной кожи.
5. Divage
Основан в 1999 году компанией-дистрибьютором косметики «Единая Европа».
Также производит бюджетную косметику для массовой аудитории. Часть средств бренда выпускается в России, часть — в Италии, Германии, Польше и странах Азии.
Бренд выпускает базовую косметику, но недавно у Divage появились экспериментальные средства: многофункциональные тинты и парфюмированные бальзамы для губ.
Divage делает ставку на сотрудничество с селебрити и блогерами, а не на классическую рекламу.
Продукция бренда продается не только в России, но и в странах СНГ и Балтии.
Среди популярных товаров: тушь Extra Volume, многофункциональные палетки для лица, карандаш Brow Define.
6. Sammy Beauty
Бренд модели и блогера Оксаны Самойловой, создан в 2020 году. Работает в премиум-сегменте: базовые уходовые средства стоят около 2–3 тысяч рублей.
Как утверждает производитель, у средств антивозрастной линейки — уникальная формула, тормозящая процесс увядания кожи. Юридическое лицо бренда ООО «Бьюти инновации» является резидентом «Сколково».
В год создания линейки бренд подвергался критике в СМИ и соцсетях. Рекламную кампанию и дизайн Sammy Beauty называли «калькой» с бренда Кайли Дженнер, а состав — слишком похожим на формулу Mixit. Оксана Самойлова опровергла все обвинения.
Косметика бренда продается только в России.
Среди популярных товаров: увлажняющая сыворотка для лица, охлаждающая маска и очищающая пенка.
7. Levrana
Леонид и Виктория Романчуки придумали идею бренда, когда ухаживали за ребенком: в этот период они особенно тщательно подбирали косметику. Первое мыло, которое Леонид сварил сам, настолько понравилось семье, что они больше не покупали подобные средства в масс-маркете.
Первую партию мыла семья выпустила в 2015 году, продавать его начали в магазине у дома. Сейчас мыло составляет всего 7% ассортимента Levrana, бренд выпускает в том числе шампуни, бальзамы для волос и гели для душа.
Отличительная черта продукции — натуральный состав. Леонид в интервью упоминает, что было непросто придумать работающую формулу шампуней и гелей без «химических силиконов».
У Levrana есть международные сертификаты Leaping Bunny (продукты не тестируются на животных), Vegan Society (средства веганские) и COSMOS-Standart — стандарт натуральной косметики.
Сейчас бренд — один из крупных в сегменте российской уходовой косметики и продается в том числе в магазинах конкурентов Natura Siberica, Organic Shop. Оба супруга сменили фамилию на Леврана.
В 2023 году компания планирует открыть свое производство в Сербии, чтобы выходить на рынок ЕС.
Среди популярных товаров: мыло «Череда», «Календула» и «Алоэ вера».
8. OK Beauty
Бренд создан в 2018 году фэшн-блогером Ольгой Калаевой. Сначала в линейке было всего несколько продуктов, но многофункциональных. Например, карандаш для губ можно использовать как помаду или для создания контура, пигмент для губ и щек — как румяна или блеск.
Сейчас OK Beauty значительно расширил линейку и выпускает не только декоративную, но и уходовую косметику.
У бренда также есть сертификат The Vegan Society, подтверждающий, что продукцию не тестируют на животных.
Косметика продается в том числе в СНГ и Европе (на маркетплейсах Amazon и BOL).
Среди популярных товаров: карандаши для губ, пигменты, скраб с авокадо и продукты для домашнего SPA.
9. Art-Visage
Старейший бренд подборки, часть «Арт Визаж Холдинга». Учредитель и владелец 100% акций компании — предприниматель Константин Султанов.
Первая партия туши Art-Visage вышла в 1998 году. С тех пор бренд существенно расширил ассортимент: от уходовых средств для лица до лаков для ногтей.
Среди преимуществ Art-Visage — узнаваемость бренда и упор на бюджетность. В среднем декоративная косметика бренда стоит около 200–300 рублей, палетки теней — от 500 рублей.
Продукция представлена на рынках Украины, Беларуси и стран Балтии.
Среди популярных товаров: гель для бровей, гелевая подводка для глаз, консилер.
10. Mi&Ko
В 2009 году бренд создала Екатерина Матанцева, которая так же, как и коллега из Levrana, начала с изготовления мыла в собственной ванной.
Екатерина ждала ребенка и поняла, что на российском рынке нет стиральных средств, которые кажутся ей безопасными по составу. Тогда предпринимательница решила производить косметику с натуральными ингредиентами сама.
За 14 лет в линейке появилось много уходовых средств: сыворотки, флюиды и гидролаты для лица, шампуни с натуральным составом. Цены бренда — в среднем сегменте. Например, шампунь Mi&Ko можно купить примерно за 700 рублей.
У бренда также есть международный сертификат COSMOS-Standart. А сама Екатерина старается придерживаться экологичного образа жизни, в том числе через собственное производство. В последние годы у Mi&Ko появилось несколько твердых продуктов и линейка с Zero Waste упаковкой, которую после использования можно отправить производителю.
Косметика продается не только в России, но и в других странах СНГ.
Среди популярных товаров: сыворотка и крем для лица, масло ши в банке, зубной порошок.
Таблицы с данными
|Выручка, руб.
|Чистая прибыль, руб.
|по итогам 2021 года
|
по итогам
2021 года
|1. Vivienne Sabo
|18,4 млрд
|1,1 млрд
|2. Eva Mosaic
|7,1 млрд
|369,3 млн
|3. Natura Siberica (основные юрлица группы — «Натура Сиберика» и «Первое решение»)
|
9,3 млрд
|-1,1 млрд
|4. Mixit
|2 млрд
|108,4 млн
|5. Divage
|1,2 млрд
|5,1 млн
|6. Sammy Beauty
|978,3 млн
|471,5 млн
|7. Levrana
|918,3 млн
|68,6 млн
|8. OK Beauty
|258,9 млн
|7,6 млн
|9. Art-Visage
|258,4 млн
|3,8 млн
|10. Mi&Ko
|121,4 млн
|902 тыс.
|Месячная выручка на Wildberries, руб. (ноябрь 2022)
|Месячная выручка на OZON, руб. (в среднем за 2022 год)
|1. Vivienne Sabo
|97 739 561
|14 435 735
|2. Eva Mosaic
|8 341 227
|3 062 393
|3. Natura Siberica
|42 459 296
|29 931 290
|4. Mixit
|127 945 745
|20 287 873
|5. Divage
|18 957 594
|2 629 208
|6. Sammy Beauty
|10 338 387
|1 082 070
|7. Levrana
|51 550 355
|7 159 997
|8. OK Beauty
|8 193 063
|11 253 049
|9. Art-Visage
|23 891 798
|3 784 012
|10. Mi&Ko
|5 350 225
|4 076 568
Фото на обложке: Orawan Pattarawimonchai // shutterstock
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