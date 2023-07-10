Подборка: 10 молодых российских брендов парфюма

На российском рынке парфюма конкуренция не такая высокая, а уход зарубежных компаний дает дополнительный простор для отечественных производителей. Редакция RB.RU собрала топ-10 молодых российских брендов парфюма, которые уже заняли свою нишу на рынке.

По итогам 2022 года продажи парфюмерии в России выросли 27,6%. Всего за минувший год было продано 85,5 млн флаконов ароматов. В текущем произошел спад на 2,4% от общего объема продаж.

Содержание:

В 2019 году Екатерина Зинченко отошла от организации мероприятий и основала проект Pure Sense. Особенность — парфюмы создают незрячие люди, а ароматы называются «состояниями». По словам основательницы, они призваны дать человеку то, чего ему не хватает в обычной жизни — покой.

Ассортимент состоит из парфюмов с натуральными ингредиентами. Есть необычные ароматы вроде «летнего зноя» и «сумеречного леса». Также бренд выпускает ароматизированные свечи.

Упаковки создаются с опытом слабовидящих людей: на каждой коробке нанесен шрифт Брайля. Стоимость ароматов начинается от 9900 рублей.

Парфюмы продаются на сайте с доставкой по миру, а также в магазинах дистрибьюторов в России и Беларуси. О финансовых результатах компании неизвестно.

Во время пандемии руководитель школы живописи Елена Даргель увлеклась искусством парфюмерии. Затем хобби переросло в бренд 2impress, целью которого стало совместить ароматы и живопись. Так, в 2022 году парфюмер запустила выставку «Как пахнет искусство», в котором через парфюмы раскрываются картины французского художника Жан-Марка Жаньячика.

В продаже есть ароматы, навеянные мифологией, городами и романтичными сюжетами. Фаворит основательницы — парфюм La Dance с нотами лимона и бергамота. Ароматы создаются на основе фруктов и цветов. Средняя стоимость за 30 мл составляет 7 тыс. рублей.

Парфюмы можно заказать на сайте либо купить в студиях в Москве и Санкт-Петербурге.

Выручка за 2021 год — 2,4 млн рублей.

Основав NŌSE perfumes, Тимур Солодов стремился воссоздать ароматы, «которые рассказывают о чем-то знакомом русскому человеку» — утро в деревне, зимние вечера среди панельных домов. Парфюмы передают запахи летних садов и майских гроз. Этот бренд тоже связан с живописью — совместно с Музеем русского импрессионизма NŌSE perfumes выпустили коллекцию ароматов к картинам Юрия Анненкова.

Помимо парфюмов на тему русского быта, в ассортименте бренда есть гели для душа c ароматом фруктов и «камушек» — диффузор в форме речной гальки. Также представлены миниатюры из разных коллекций.

Цена на парфюмы начинается от 14 990 рублей. Продукцию можно заказать на сайте, есть доставка по всему миру. Выручка компании не раскрывается.

Молодая семейная пара Каталина Бас Флик и Павел Пахомкин в 2016 году основали студию Flame Moscow. Главным для них было передать чувство уюта, потому специализацией выбрали ароматы для дома. Парфюмы называют женскими именами, так как каждое имя ассоциируется у человека с чем-то личным.

Производство экологичное, из натуральных материалов. Рецепты создаются вручную. В ароматах преобладают древесные и дымные ноты на основе семян фруктов и овощей. Также продаются саше, кремы для тела и диффузоры. Цена на продукты — около 3 тыс. рублей.

Выручка за 2021 год — 40 млн рублей.

В 2016 году Джамбулат Гаджиев продавал телефоны Vertu. Пользуясь дорогим парфюмом, будущий основатель «Лаб Фрагранс» заинтересовался, как создаются ароматы. Спустя два года работы без сторонних инвестиций он запустил бренд.

Компания выпускает селективные парфюмы, созданные по интересам разных категорий клиентов. Среди наиболее ярких духов выделяются амброксан с бергамотом и «Хрустальный янтарь». Цена начинается от 5 тыс. рублей.

Помимо этого бренд изготавливает ароматы по запросу компаний. Например, сеть парикмахерских Top Gun использует и продает аромадиффузоры «Лаб Фрагранс». Продукцию можно купить в парфюмерных магазинах России.

Выручка за 2021 г. — 45,5 млн рублей.

Бортпроводникам запрещается использовать сильные ароматы — и Мария Молчанова после работы в авиационной сфере решила создать парфюм, который не будет «беспокоить» окружающих. Опыт вырос в бренд MAYME?, создающий настроение путешествий и перелетов. По словам основательницы, в названии заложен «секрет» — имена ее детей.

Компания участвовала в крупной парфюмерно-косметической выставке Esxence в Милане, а также участвует в благотворительных акциях с проектами «Посади лес», «Собиратор» и «Мой Байкал». Про Байкал бренд даже выпустил специальный аромат — «1642» (название — отсылка к глубине озера).

В ассортименте бренда есть парфюмы, навеянные юностью и взрослой жизнью. Помимо них есть «твердые духи» в виде воска. В среднем цена составляет около 6 тыс. рублей. Товары доставляются по России.

Открытых данных о выручке компании нет.

Бренд крафтовой парфюмерии, основанный Эльнарой Подберезской в 2020 году. Название образовано из букв фамилии предпринимателя. Спустя пару лет после запуска проект назвали лучшим в сфере самозанятости в Нижегородской области.

Ароматы являются веганскими: изготавливаются без животного сырья. Среди парфюмов есть посвященная Нижнему Новгороду «ароматная визитка» города. Также компания проводит мастер-классы для желающих по производству духов — есть курс за 10 тыс. рублей для пар.

Сами парфюмы стоят от 4 тыс. рублей, заказать можно в Россию и другие страны. Раскрытой выручки компании нет.

Алена Цишевская, архитектор по образованию, в какой-то момент увлеклась парфюмерией и театром. После окончания парфюмерной школы в Москве Алена начала создавать ароматы к спектаклям, а затем основала бренд Perfume Opera. В 2019 году парфюмер выпустила аромат совместно с «Новой газетой» (признаны иноагентами в России).

Помимо стандартных парфюмов, есть коллекция, поделенная на акты: «Лес» и «Озеро». В нотах ароматов есть дерево, кожа и вино. Средняя цена — от 3,5 тыс. рублей. Продукция доставляется почтой по России.

Открытой информации о выручке компании нет.

Бывший графический дизайнер и выпускница института парфюмерии решили преобразовать город в ароматы. Павел Никандров и Мария Головина вдохновляются промзонами, ночными клубами и природой. В коллекции есть даже «Пепел» — пряно-табачный аромат, воссоздающий рассвет после рейва.

Помимо этого есть сэмплы и сеты с всеми парфюмами компании. Через запахи фруктов и дерева передаются ощущения от заброшенных зданий, час-пика в мегаполисе или уединения с природой. Также покупатель может предложить идею для аромата, который могут разработать в будущем.

Цены на парфюмы начинаются от 4 тыс. рублей за флакон. Товары продаются офлайн в Москве, Казани и Перми. Есть доставка по России и миру. Выручка неизвестна.

Карина Величковская училась в Красноярском институте на дизайнера. С детства она жила в Сибири и хотела сохранить ее ароматы. Однажды после прогулки по лесу Карина вдохновилась запахом мокрых деревьев и травы — и решила заниматься парфюмерией на основе дерева.

В коллекции есть ароматы «Topol» и «Old Wood», навеянные ностальгией по прогулкам в детстве. Парфюмы изготавливаются только из лесных ингредиентов: мох, сирень и сами деревья. Цена на флаконы 10 мл составляет около 3 тыс. рублей.

Есть точки продаж в Москве и Санкт-Петербурге, а также доставка по России и миру. Информация о выручке не раскрывается.

А вы знаете другие бренды парфюмерии, на которые стоит обратить внимание?