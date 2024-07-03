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Импорт парфюмерии в мае 2024 года сократился почти на 34%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В мае 2024 года поставки парфюмерии сократились на 33,8% год к году. Тренд развивается в условиях снижения потребительского спроса на 3–9%. Он продиктован ростом цен и неудачным ассортиментом, пишет «Ъ» со ссылкой на данные ЦРПТ.

Импорт парфюмерии в мае 2024 года сократился почти на 34%
  1. Новости

В более масштабном сегменте духов импорт сократился на 56% год к году, до 372 тыс. флаконов в мае. Поставки туалетной воды снизились на 12,5%, до 939 тыс., парфюмерной — на 20,1%, до 2,4 млн.

Снижение зарубежных поставок и покупательского спроса руководитель товарной группы ЦРПТ Варвара Михайлова связывает с ростом внутреннего производства. За первые пять месяцев этого года на рынке было представлено 43,9 млн флаконов российской парфюмерии: это почти на 37% больше, чем годом ранее.

По словам экспертов, есть четкая связка брендов и ароматов. Привычные зарубежные марки покинули российский рынок, а ритейлеры не смогли предложить аналогов популярным Dior и Chanel. При этом россияне ищут альтернативные каналы покупки любимых ароматов — привозят из заграничных поездок, заказывают в частном порядке из-за рубежа.

Фото на обложке: Unsplash

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