«Мы запатентуем все»: зачем технологические гиганты коллекционируют изобретения

Крупные технологические компании постоянно регистрируют патенты и поощряют у сотрудников тягу к изобретательству. И это кажется естественным: кому как не им внедрять инновации в свои продукты. Однако некоторые из разработок выглядят довольно странными: так, Apple запатентовала особую плитку, а Amazon — башни-ульи для дронов. Зачем это нужно — в пересказе материала Wired.

Дизайнер и журналист-фрилансер Нат Уоткинс рассказывает, что в 2020 году она и трое ее коллег составили трехстраничный набросок патентной идеи с кучей опечаток и передали его своему работодателю — крупной технологической компании. Каждый из них получил бонус в $700.

На написание ушло около получаса, а на то, чтобы представить идею внутреннему экспертному совету из коллег — менее пяти минут. Проект был единогласно одобрен, и файл отправили юридическому отделу по электронной почте. Чуть больше года спустя было зарегистрировано приложение — трекер углеродного следа.

Для этой компании было свойственно получать права на владение интеллектуальной собственностью, разработанной сотрудниками. Нат отмечает, что предложения не обязательно должны были быть инновационными или даже иметь отношение к бизнесу, чтобы получить поддержку. Отслеживание углеродного следа не имело никакого отношения к ее работе.

У некоторых из коллег было до 100 патентов, охватывающих все — от видеоигр до поиска лучших мест для парковки и доставки кофе с помощью дрона.

В крупных технологических компаниях это не является чем-то необычным.

Многие, в том числе Amazon, Apple, AT & T, Cisco, Google, Intel, Meta и Microsoft, имеют программы признания патентов сотрудников. Они предлагают разные поощрения, но даже сотрудник начального уровня может получить денежное вознаграждение и бесплатный доступ к команде патентных поверенных, услуги которых, согласно сайту Microsoft, «оцениваются в около $50 тысяч».

Выплаты сотрудникам-изобретателям обычно начинаются примерно с $500, но могут достигать нескольких тысяч в зависимости от этапа жизненного цикла патента. Большинство корпораций предлагают вознаграждение за любую идею, заслуживающую патентования, независимо от того, будет ли она в конечном итоге одобрена или отклонена.

Согласно внутренней документации, Apple предлагает до $4 тысяч на изобретателя за подачу заявки.

Другие откладывают крупную выплату до тех пор, пока не будет выдан патент, что обычно занимает годы и заканчивается успехом только для примерно половины патентов, поданных в Бюро патентов и товарных знаков США (USPTO). Внутренние источники сообщают, что на этом этапе Google платит сотрудникам-изобретателям целых $10 тысяч. Google не ответила на запросы о комментариях.

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До технической революции корпорациям было бы трудно управлять внутренней системой быстрого, случайного, краудсорсингового патентования. Десять лет назад USPTO обрабатывало примерно вдвое меньше патентов, чем сегодня. Заявки должны были подаваться отдельными изобретателями, что исключало работодателей на решающем этапе.

Это изменилось в 2011 году благодаря принятию закона Лихи-Смита «Об изобретениях, совершенных в Америке» (AIA). Он упростил процесс и позволил работодателям регистрировать патенты от имени сотрудников.

Примерно в то же время технологические гиганты стали проявлять все больший интерес к патентам.

Рассказывают, что когда был изобретен первый iPhone, Стив Джобс сказал: «Мы запатентуем все». Именно это и сделала Apple — вплоть до функции «сдвинуть, чтобы разблокировать» и скошенных краев.

В 2011 году главный юрист Google Дэвид Драммонд заявил, что на среднестатистический смартфон может распространяться действие до 250 тысяч патентных заявок. В прошлом месяце продажа патентов при закрытии бизнеса смартфонов Blackberry принесла $600 млн.

Возможно, это объясняет, почему с 2012 года очередь на рассмотрение заявок в патентном ведомстве простирается на два-три года. Но могут пройти годы, прежде чем автор узнает о регистрации патента. USPTO ежегодно получает около 650 тысяч заявок на патенты и регистрирует примерно 350 тысяч.

Конечно, технологические гиганты накапливают интеллектуальную собственность для традиционной правовой защиты, но сейчас ей находится и новое применение. Некоторые патенты хранятся на случай, если когда-нибудь пригодятся. Другие используются в качестве конкурентного оружия в судах против конкурентов. Кроме того, как недавно выяснилось, продажа патентов позволяет избежать банкротства.

Эти нетрадиционные стратегии привели к появлению весьма неоднозначных патентов. В прошлом году Meta запатентовала устройства, системы и способы отделки ремешка из пряжи, Apple — линейку полок для розничных магазинов и напольную плитку, Sony — эксклюзивное право использовать бананы как игровые контроллеры, а Google — трость для ходьбы.

По сути, компании просто пытаются регистрировать патенты в надежде, что какой-то из них «выстрелит».

Руководитель отдела патентов Meta подтвердил это мнение в новостном блоге компании: «Многие из наших патентов никогда не используются в наших продуктах или услугах, а скорее фокусируются на перспективных технологиях и функциях».

Отсюда и появляются заголовки вроде «6 сумасшедших идей Amazon, которые (вероятно) никогда не увидят свет», но ключевое слово здесь — «вероятно».

Идеи Amazon на первый взгляд могут показаться смехотворными, но не совсем невыполнимыми. Подземные туннели, склады с дирижаблями, башни-ульи для доставки дронов, роботы, которые могут бросать посылки с идеальной точностью, очки AR для центров выполнения заказов и подводные хранилища — все это достаточно нелепо, но не выходит за рамки возможного.

Некоторые патенты не обязательно взорвут рынок, но они довольно неожиданны. В сегодняшнем непредсказуемом технологическом ландшафте у корпораций может быть веская причина использовать эти возможности. Если какой-либо из проектов Amazon сработает, то компания заплатит небольшую цену за неоценимое рыночное преимущество. Если это вас не убедило, подумайте, что у Microsoft также есть проект центра обработки данных на искусственном рифе.

Другое возможное объяснение причудливых патентов заключается в том, что компании спешат заявить о праве собственности на каждую деталь своих технологий — не для того, чтобы их обезопасить саму технологию, а чтобы сохранить бренд.

С точки зрения потребительского опыта легко понять, почему Apple, магазины которой обходят любую розничную сеть по выручке на квадратный метр, наняла команду арт-директоров, адвокатов и дизайнеров, чтобы запатентовать конструкцию каждой полки, напольной плитки и даже сумок для покупок клиентов.

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По словам Алана Фиша из Fisch Sigler, ведущей компании по патентным спорам в Вашингтоне, округ Колумбия, «патентование — это один из способов для компании дифференцироваться. Патенты могут защищать инновации, создавать лицензионную ценность, продвигать бренд и вознаграждать новаторов — все это части корпоративной идентичности в широком смысле».

Если патенты не используются для укрепления имиджа бренда, они также могут стать маркетинговым материалом. Особенно в крупных технологических компаниях, где культура передовых инноваций является ключевой, а бюджеты на исследования исчисляются миллиардами, надежный портфель интеллектуальной собственности указывает на то, что компания находится на передовой человеческой изобретательности.

Некоторые компании награждают изобретателей призами: в Microsoft автору патента дарят куб, а в Amazon — кусочек головоломки синего цвета.

У IBM даже есть специальная вакансия для плодовитых авторов патентов «мастер-изобретатель», которую можно найти в LinkedIn. Cisco регулярно проводит патентатоны (хакатоны, но для патентов) и ежегодный конкурс патентов на первое апреля, где инженеров просят представить «глупые» патенты, просто чтобы посмотреть, что из них может получиться.

Во время Q&A-сессии, посвященной мероприятию, вице-президент Cisco по интеллектуальной собственности Дэн Лэнг отметил: «Возможность продемонстрировать, как сотрудники могут работать над творческими, инновационными проектами вместе с вдохновляющими коллегами и менеджерами, действительно выделяет компанию».

Нат Уоткинс признает, что ее трекер мог быть одобрен из-за маркетингового потенциала. Такого рода патенты полезны для любой компании, стремящейся развивать экологически ориентированный бренд.

В настоящее время в США действует более 3 млн патентов. Легко понять, почему начинающий стартап патентует свою идею — это защитит его средство существования и поможет повлиять на первых инвесторов. Гораздо сложнее понять, с какой целью IBM и Samsung получили более 8500 патентов в прошлом году.

Конечно, на карту поставлено многое. В последние годы два крупнейших дела о нарушении патентных прав закончились тем, что Cisco и Intel получили ущерб примерно в $2 млрд. Неудивительно, что подавляющее большинство участников подобных дел — крупные технологические компании. Как ни крути, бигтех — крупнейший инвестор и самый непостижимый игрок в патентной игре.

Современные стратегии патентования затрагивают все — от инкапсуляции пользовательского опыта до корпоративных маркетинговых инициатив. Учитывая предприимчивый характер техногигантов и широкий спектр тактик, которые они используют, кажется неизбежным, что однажды будут реализованы даже самые диковинные патенты.

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