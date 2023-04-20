Apple пожаловалась в российскую Палату по патентным спорам на салоны связи Pineapple 7

Российская Палата по патентным спорам 25 мая 2023 года рассмотрит обращение корпорации Apple в отношении салонов связи Pineapple 7, следует из материалов Палаты. Суть претензий не уточняется.
Владельцем торговой марки Pineapple 7 и основателем одноименной сети магазинов является Сергей Федоров. Согласно открытым данным, марка Pineapple 7 была зарегистрирована в 8 февраля 2018 года, исключительное право на нее действует до 22 марта 2027 года.
Самим бизнесом в настоящее время управляет ИП Сидорова Елена Николаевна. ИП основателя Сергея Федорова, согласно данным системы «Контур.Фокус», было закрыто еще в ноябре 2018 года.
На сайте Pineapple 7 говорится, что компания была основана в 2007 году и изначально работала в Коломне. Pineapple 7 занимается продажей техники Samsung, Apple, Xiaomi, Lenovo. Компания также предлагает открыть салон связи по франшизе и «зарабатывать от 150 тыс. рублей в месяц».
RB.RU направил запрос в Pineapple 7.
Фото на обложке: Pineapple 7
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