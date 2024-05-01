Сокращение штата в Tesla, срок для основателя Binance, рост богатства миллиардеров из РФ: главное 1 мая

Ахмед Садулаев
Tesla сократила почти всю команду Supercharger, российские миллиардеры разбогатели на $15,8 млрд с начала года, а Japan Tobacco объяснила свое решение сохранить бизнес в России. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Сокращение штата в Tesla, срок для основателя Binance, рост богатства миллиардеров из РФ: главное 1 маяАвтор: Ахмед Садулаев
Мир
- Основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао приговорили к четырем месяцам тюрьмы по делу об отмывании денег и нарушении санкций.
Россия
- Состояние богатейших россиян выросло на $15,8 млрд с начала года, согласно индексу Bloomberg. Сооснователь «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал за этот период $5,51 млрд.
- Лимит переводов через СБП между своими счетами без комиссии вырос до 30 млн рублей с 1 мая. Лимит бесплатных переводов на карты других владельцев остался на уровне 100 тыс. рублей.
Бизнес
- Tesla сократила почти всю команду сетей быстрой подзарядки электрокаров Supercharger, включая старшего директора. Маск подчеркнул, что компания не собирается отказываться от Supercharger, но пока сосредоточится на работе с уже развернутыми мощностями.
- Japan Tobacco (бренды Winston, LD, Camel и др.) объяснила решение сохранить свой бизнес в России желанием удовлетворить инвесторов.
- Группа LVMH рассматривает варианты по продаже 80%-й доли в бренде Marc Jacobs, сообщил Bloomberg. При этом сама компания отрицает такую возможность.
Фото: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Маск разбогател на $37 млрд за пять дней на фоне новостей о выходе автопилота Tesla на рынок Китая
- 2 Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать
- 3 20 проектов, которыми займется Илон Маск в будущем
- 4 От Tesla до Google: 14 крупных компаний из США, основанных мигрантами
- 5 Кьелл Нордстрем: Капитализм — это большая сортировочная машина
ВОЗМОЖНОСТИ
01 мая 2024
02 мая 2024
05 мая 2024
10 мая 2024
Популярное
Колонки
Product Hunt: что это такое?
Лонгриды