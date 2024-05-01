Tesla сократила почти всю команду Supercharger, российские миллиардеры разбогатели на $15,8 млрд с начала года, а Japan Tobacco объяснила свое решение сохранить бизнес в России. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Сокращение штата в Tesla, срок для основателя Binance, рост богатства миллиардеров из РФ: главное 1 мая