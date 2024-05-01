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Сокращение штата в Tesla, срок для основателя Binance, рост богатства миллиардеров из РФ: главное 1 мая

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Tesla сократила почти всю команду Supercharger, российские миллиардеры разбогатели на $15,8 млрд с начала года, а Japan Tobacco объяснила свое решение сохранить бизнес в России. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Сокращение штата в Tesla, срок для основателя Binance, рост богатства миллиардеров из РФ: главное 1 мая

Мир

  • Основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао приговорили к четырем месяцам тюрьмы по делу об отмывании денег и нарушении санкций.

Россия

  • Состояние богатейших россиян выросло на $15,8 млрд с начала года, согласно индексу Bloomberg. Сооснователь «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал за этот период $5,51 млрд.
  • Лимит переводов через СБП между своими счетами без комиссии вырос до 30 млн рублей с 1 мая. Лимит бесплатных переводов на карты других владельцев остался на уровне 100 тыс. рублей.

Бизнес

  • Tesla сократила почти всю команду сетей быстрой подзарядки электрокаров Supercharger, включая старшего директора. Маск подчеркнул, что компания не собирается отказываться от Supercharger, но пока сосредоточится на работе с уже развернутыми мощностями.
  • Japan Tobacco (бренды Winston, LD, Camel и др.) объяснила решение сохранить свой бизнес в России желанием удовлетворить инвесторов.
  • Группа LVMH рассматривает варианты по продаже 80%-й доли в бренде Marc Jacobs, сообщил Bloomberg. При этом сама компания отрицает такую возможность.

Фото: Unsplash

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