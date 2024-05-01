США ввели санкции против авиакомпании «Победа»

Минфин США расширил антироссийские санкции. Под ограничения попали около 300 юридических и физических лиц, включая авиакомпанию «Победа», автозавод «Урал» и структуры «Газпрома».

Сообщение о расширении санкционного списка опубликовано на сайте ведомства. Согласно документу, ограничения против «Победы» обоснованы деятельностью компании «в секторе экономики России, предназначенном для поддержки военно-промышленной базы».

Поставки товаров и услуг для российского лоукостера разрешено продолжить до 30 июля этого года.

Всего в список попали почти 300 организаций и физлиц. Ограничения против около 200 из них ввел Минфин США, еще 80 с лишним участников списка попали под санкции Госдепартамента.

Ограничения также введены против структур «Газпрома»: ООО «Нефтегазстрой» и ПАО «ВНИПИгаздобыча». Кроме того, под санкции попали несколько структур группы «Сибантрацит».

В обновленном списке указаны автозавод «Урал» и его гендиректор Павел Яковлев, ряд заводов по производству сельскохозяйственной и другой техники, а также ГК «Астра» — разработчик операционной системы Astra Linux.

Помимо российских организаций в новый санкционный пакет включены компании из Азербайджана, Бельгии, Китая, ОАЭ, Турции и Словакии. Ограничения против них Минфин объяснил попытками помочь России в обходе санкций.