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«Победа» планирует запустить услугу подачи закусок и напитков на борту

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Лоукостер «Победа» может начать предлагать питание на борту.  Запущенный ранее сервис «Еда на гейт» показал хорошие результаты и оправдал ожидание авиакомпании. Об этом сообщил гендиректор «Победы» Дмитрий Тыщук.

«Победа» планирует запустить услугу подачи закусок и напитков на борту

По словам Тищука, речь идет об ограниченном меню из напитков и закусок. Введение новой услуги не увеличит время обслуживания самолетов, отмечает гендиректор «Победы». Сейчас послеполетная и предполетная подготовка самолетов лоукостера занимает в среднем 25 минут.

Тищук оценил результаты работы запущенного ранее сервиса «Еда на гейт». Он позволяет сделать заказ перед посадкой и забрать еду в самолет прямо перед вылетом.

Как отмечает Тищук, сервис оправдал ожидания, в авиакомпании считают его «достаточно популярным». Теперь «Победа» прорабатывает возможность предзаказа питания на борту и подачи закусок во время полета.

«Это будут закуски, напитки для перекуса. Особенность этой услуги в том, чтобы это не влияло на эффективность и наши технологические операции», — отметил Тыщук, его слова приводит ТАСС.

Как поясняет Тыщук, такое питание не будет много весить и не приведет к больше загрузке бортов.

Ранее 8 апреля «Аэрофлот» и СДЭК запустили новый сервис курьерской авиадоставки «АэрофлотСДЭК». Услуга предназначена для быстрой доставки от двери до двери по России. Адресат получит посылку на следующий день после отправки.

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Фото на обложке: ADragan / Shutterstock

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