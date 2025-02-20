Что такое прошивка: виды, назначение и работа прошивок на устройствах

В статье затронем тему про установку прошивки — зачем это нужно, в каких случаях используется и как прошивка помогает бизнесу.

Мастерская по ремонту телефонов часто сталкивается с клиентами, у которых устройства не работают из-за сбоев системы. В таких случаях нужна переустановка системы, и клиентам предлагают прошивку телефона.

Прошивка на телефоне — это программное обеспечение, которое управляет устройством. В нее входят операционная система (Андроид или iOS), встроенные приложения и настройки. Если телефон работает медленно, зависает или не обновляется, может потребоваться прошивка телефона.

Сколько стоит перепрошивка?

Цена прошивки телефона зависит от модели устройства, сложности работы и выбранного способа. Можно сделать это бесплатно самостоятельно или обратиться в сервисный центр.

Основные варианты и их стоимость:

Если телефон поддерживает обновления, прошивку можно установить через настройки.

Например, у друга старый смартфон начал тормозить. Он зашел в меню, скачал обновление и телефон снова стал работать быстро.

Цена зависит от сложности работы и модели телефона.

Например, в мастерской часто просят переустановить систему на Android-смартфонах. Если клиенту нужна стандартная прошивка, это стоит около 1 тыс. рублей. Если телефон зависает на логотипе, ремонт может обойтись в 3 тыс. рублей.

Можно установить кастомные прошивки самостоятельно, но это требует знаний.

Один предприниматель решил установить кастомную систему на корпоративные телефоны, чтобы убрать лишние приложения. Но после обновления телефоны перестали работать, и пришлось снова перепрошивать их в сервисе.

Если телефон заблокирован, например, после сброса настроек, может потребоваться разблокировка аккаунта Google или Apple. Это стоит от 1 тыс. рублей.

В редких случаях, если при перепрошивке телефон сломался, его ремонт может обойтись в 5 тыс. рублей и выше.

Если телефон работает плохо, перепрошивка может помочь. Главное — выбирать проверенные методы. Если не уверены, лучше обратиться к специалистам.

Как понять, перепрошивали телефон или нет?

Если вы купили телефон с рук или сомневаетесь, что устройство работает на официальной системе, есть несколько способов проверить, была ли сделана прошивка на телефоне.

Основные признаки перепрошивки:

Измененный интерфейс

Если телефон на iPhone или Андроид выглядит иначе, чем должен, это может быть признаком установки кастомной прошивки. Например, человек купил телефон, а в нем вместо стандартного меню — необычный дизайн и новые функции, которых нет в официальной версии.

Системные данные не совпадают.

Можно проверить версию прошивки телефона в настройках.

Для Android: Настройки → О телефоне → Версия ПО.

Настройки → О телефоне → Версия ПО. Для iOS: Настройки → Основные → Об этом устройстве.

Настройки → Основные → Об этом устройстве. Если версия системы отличается от той, что выпускает производитель, телефон, скорее всего, перепрошивали.

Неофициальные приложения

В перепрошитых телефонах часто есть предустановленные программы, которых не должно быть. В одном случае клиент купил смартфон, а в нем уже стояли подозрительные приложения. Оказалось, телефон прошивали, чтобы удалить Google-сервисы.

Не работает обновление системы

Если смартфон не скачивает новые версии ОС, значит, он может быть на кастомной прошивке.

Пропали официальные сервисы

В некоторых перепрошитых телефонах не работают Google Play или App Store.

Проверить официальность прошивки можно следующими способами:

Шаг 1. Сравнить данные на сайте производителя. Если в настройках указана версия, которой нет в официальном списке, это знак перепрошивки.

Шаг 2. Посмотреть журнал обновлений. В некоторых телефонах можно проверить, какие обновления устанавливались ранее.

Шаг 3. Подключить к ПК. Программы вроде iTunes (для iPhone) или ADB (для Android) покажут, официальная прошивка или нет.

Это может быть проблемой, если:

Если телефон куплен с рук — возможно, прошивку делали, чтобы скрыть недостатки устройства.

Не работают важные функции — например, платежи или корпоративные приложения.

Телефон стал хуже работать — если устройство тормозит, перегревается или зависает, причина может быть в некачественной прошивке.

Если сомневаетесь, лучше обратиться в сервис. Там смогут проверить систему и вернуть прошивку телефона к заводской версии.

Специалисты смогут проверить, не устанавливали ли на устройства кастомные прошивки, чтобы избежать проблем с гарантией.

Сколько длится перепрошивка?

Время, которое занимает прошивка телефона, зависит от модели устройства, типа системы и опыта специалиста. Иногда это можно сделать за 10-15 минут, а в сложных случаях процесс затягивается на несколько часов.

Время прошивки зависит от:

Способа прошивки. Официальная перепрошивка (через настройки) занимает 10-30 минут. Кастомные прошивки требуют больше времени — до 1 часа. Метода установки. Автоматическая прошивка через официальный центр — 15-30 минут. Прошивка вручную через ПК — от 30 минут до 2 часов. Модели смартфона. На Айфоне процесс обновления проходит быстрее, если нет ошибок. На Android прошивка зависит от производителя — на флагманах это быстрее, на старых моделях может затянуться. Технических сложностей. Если телефон зависает или уже были проблемы с системой, процесс может затянуться.

Приведем пример из практики. Клиент принес телефон, который не работал после обновления. Стандартная прошивка телефона заняла 20 минут, но пришлось дополнительно настраивать систему, и в итоге процесс занял почти 2 часа.

Для чего бизнесу может понадобиться перепрошивка телефона?

В бизнесе смартфоны — это не просто средства связи, а рабочие инструменты. Иногда стандартная прошивка телефона не подходит, и компании приходится устанавливать новую систему.

Причины перепрошивки в бизнесе:

Если смартфон на операционной системе iOS начал тормозить, прошивка Айфона помогает вернуть полное быстродействие.

прошивка Айфона помогает вернуть полное быстродействие. Это актуально для компаний, где используются корпоративные устройства , например, в службе доставки.

, например, в службе доставки. В бюджетных моделях много предустановленного софта. После перепрошивки телефона остаются только те приложения, которые нужны.

После перепрошивки телефона остаются только те приложения, которые нужны. Некоторые приложения для бизнеса лучше работают на чистой версии системы или требуют специальной конфигурации.

Кастомные прошивки позволяют усилить контроль над доступом и отключить ненужные службы.

Это важно для компаний, работающих с конфиденциальными данными.

Иногда выгоднее перепрошить старые телефоны, чем покупать новые. Это снижает затраты компании.

Например, компания использовала смартфоны на платформе Android для курьеров. Старая система работала медленно, из-за чего заказы оформлялись с задержкой. После установки кастомной прошивки без лишних приложений телефоны стали работать быстрее, и заказы обрабатывались без сбоев.

Для бизнеса прошивка телефона — это способ сократить расходы, повысить производительность сотрудников и защитить данные.

Какие риски несет прошивка телефона?

Этот процесс не всегда безопасен. Если что-то пойдет не так, устройство может столкнуться с серьезными проблемами.

Основные риски перепрошивки:

Телефон может превратиться в «кирпич». Если в процессе установки произойдет ошибка, смартфон может перестать работать. Иногда его удается восстановить, но в худшем случае придется покупать новый. Можно потерять гарантию. Если телефон еще на гарантии, установка кастомной прошивки приведет к ее аннулированию. Производители считают, что вмешательство в систему — это нарушение условий обслуживания. Начинаются проблемы с совместимостью. Некоторые прошивки могут не поддерживать нужные приложения или функции. Например, могут перестать работать NFC-платежи, камера или мобильный интернет. Если использовать неофициальные прошивки, можно получить вредоносное ПО, которое будет смотреть за действиями пользователя. Это особенно опасно для бизнеса, если в телефоне хранятся финансовые данные. Снижается производительность. Не всегда новая прошивка телефона ускоряет работу устройства. Если система плохо оптимизирована, телефон может работать медленнее, чем раньше. Зачастую некоторым прошивкам требуется больше памяти, что снижает скорость отклика смартфона.

К примеру, предприниматель решил установить кастомную прошивку на рабочий телефон, чтобы избавиться от лишних приложений. После установки выяснилось, что на новой системе не работает банковское приложение. Пришлось заново искать подходящую версию прошивки, в итоге бизнесмен потратил время и деньги на специалистов.

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Перед перепрошивкой стоит посмотреть отзывы на выбранную систему, убедиться в совместимости и сохранить важные данные. Если телефон нужен для бизнеса, лучше доверить процесс специалистам.

Итог

Прошивка — важная часть работы телефона. Иногда она нужна, чтобы устройство работало стабильно. Главное — доверять процесс профессионалам или внимательно смотреть инструкции, если решили сделать перепрошивку самостоятельно.

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