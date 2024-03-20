Цена «пробива» данных россиян выросла почти до 45 тыс. рублей

Стоимость незаконного получения информации о россиянах выросла к началу 2024 года в 2,5 раза, до 44,3 тыс. рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга DLBI. Специалисты проанализировали предложения более 80 посредников, которую торгуют такими услугами в Telegram и даркнете.

Аналитики разделили сбор и передачу данных через операторов связи (ежемесячная детализация звонков и SMS), «пробив» клиентов банков (выписка за определенный период по счетам клиентов) и государственных информационных систем (данные ГИБДД и др.).

Дороже всего обходится «мобильный пробив» операторов «большой четверки» — в 3,3 раза, средняя стоимость покупки данных телеком-компаний достигает 90 тыс. рублей.

Стоимость данных клиентов банков (выписка по пользователю за месяц) в прошлом году выросла на 51%, до 38–40 тыс. рублей, а в 2021–2022 годах оставалась без изменений.

Стоимость получения данных из государственных систем тоже увеличивается, но при цена на такие услуги продолжает оставаться самой низкой — примерно 2 тыс. рублей за одну выгрузку.

Теоретически конкурировать с «пробивом» могли бы утечки данных. Однако в F.A.C.C.T. считают, что даже при продолжении роста утечек теневые услуги поиска информации о человеке не подешевеют. По словам собеседника издания, если покупатель обращается за «пробивом», то «его интересует информация из закрытых источников, а не то, что можно достать быстро и дешево».

С января 2024 года свыше 510 млн данных россиян утекли в сеть. При этом 500 млн из них были скомпрометированы в результате одной утечки. За весь 2023 год РКН выявил 168 утечек персональных данных, при этом в интернет попали примерно 300 млн записей о гражднах РФ.

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