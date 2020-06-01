Цифровой человек: как выглядит киберверсия бессмертия

Бессмертие активно обсуждается еще со времен легенды о Святом Граале. Некоторые даже отваживаются на криогенную заморозку после смерти, надеясь, что однажды наука продвинется настолько, чтобы воскресить их. Другие верят, что путь к бессмертию пролегает через цифровое пространство.

Теория о том, что люди могут быть оцифрованы и жить внутри компьютеров, обсуждается не первый год. Однако до недавних пор никто не продвинулся с ней дальше исследований и предположений.

В позапрошлом году анонимная группа запустила проект Virternity (virtual eternity — виртуальная вечность), цель которого — цифровая жизнь для всех. Мир, который будет принадлежать не правительству, а людям.

Как заявили представители Virternity, этот цифровой мир избавит нас и планету от физических ограничений и станет началом абсолютно нового уровня существования. Затем, без каких-либо предупреждений, проект Virternity исчез.

Цифровой человек

Хотя будущая эволюция человечества широко обсуждалась и на эту тему создано много гипотез, вероятно, никто не подходил к вопросу настолько серьезно. Сначала казалось, что основная задача проекта Virternity — запуск новой цифровой валюты Virie, которая финансировала бы его работу.

Интересно, что создатели Virternity были настолько озабочены обеспечением статуса общественной собственности, что лишь немногие знают или знали, кем именно они были. Очевидно, их мотивация состояла в том, чтобы помешать правительствам и их ведомствам подчинить интересы проекта корпоративным и прочим менее желательным целям. Но анонимность также имеет свои преимущества, если компания хочет уйти в тень, как это, по-видимому, и произошло.

Самый большой вопрос в том, возможно ли вообще оцифровать человека или любое другое живое существо. Отсюда пошло разделение на два различных течения.

Философия против скачивания разума

Сторонники таких мыслителей, как Жиль Делез и Анри Бергсон, считают, что есть не только физическое тело, но и высшее сознание. Такое философское мышление основано на идее дуальности — разум и тело это не одно и то же. Поэтому оцифровать человека кажется невозможным. Как поместить сущность человеческого духа в компьютер, почти как джинна в бутылку?

И наоборот, некоторые выдающиеся ученые и нейрохирурги утверждают, что все в нас — сугубо физическое. Если можно перенести мозг человека в цифровую форму, то с остальным справиться будет легко. Однако скопировать мозг не так просто. В качестве решения предлагают делать тысячи микротонких срезов мозга и сохранять выявленную нейронную сеть.

Для этого пришлось бы построить машину, которая могла бы делать эти срезы, а затем найти добровольца. Это будут физические кусочки мозга, сохраненные до смерти. И в этом заключается недостаток способа. Фактически, стартап Nectome предлагает сделать именно это и сохранить ваш мозг до того дня, когда он сможет быть оцифрован.

Человек или, по крайней мере, содержимое его мозга в конечном счете будет перенесен в компьютер и таким образом останется живым или, возможно, переродится. Проводились эксперименты по сканированию мозга мыши, но к успеху они не привели.

Что может ждать нас в будущем

Кроме механизмов, которые смогли бы сохранить наши нейросети, какое будущее ждет человечество, достигшее цифрового бессмертия? По мнению Virternity, великие ученые и художники смогут продолжать работу на протяжении веков, и нам никогда не придется прощаться с близкими.

Спрос на планетарные ресурсы будет резко снижен до уровня, необходимого только для физически существующих людей и, конечно же, компьютеров, поддерживающих остальных. Сама планета сможет вернуться в более естественное состояние. Мы освободимся от голода и болезней и будем жить так, как хотим, до скончания веков.

Возможно, это звучит как восхитительная цель, утопическая мечта. Но если бы люди оказались в таком мире, воспользовались бы мы свободой или просто продолжили бы воспроизводить цифровой ад? И как насчет цифровых вирусов и прочих искажений самого виртуального мира?

У нас уже есть опыт таких проектов, как Second Life — это очень успешный виртуальный мир.

Virternity стала бы первой попыткой заменить физическую реальность виртуальной с эффектом полного погружения. Как только бы ее оцифровали, пути назад, вероятно, уже бы не было.

Возникают и другие важные вопросы. Сколько вычислительной мощности понадобилось бы, чтобы поддерживать Virternity. Где бы располагался проект и как мы смогли бы гарантировать, что никто просто не отключит нас или не нажмет кнопку «удалить»?

Возможно, на эти вопросы никогда не будет ответа, по крайней мере, от Virternity в том виде, в каком он существовал. Возможно, из их пепла восстанет новый феникс или их место займет кто-то другой. Но пока, похоже, нам придется ждать, когда цифровая утопия станет фактом, а не вымыслом.

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