«Будущее наступило, но мы этого не заметили»: 6 идей из sci-fi фильмов, которые стали реальностью

15 марта на экраны выходит третий сезон сериала HBO «Мир Дикого Запада», в котором роботы продолжают бороться за свободу и стремятся окончательно захватить мир. Этот сюжет пока еще остается научной фантастикой, но многие другие идеи из фильмов уже нашли отражение в современных интеллектуальных технологиях.

Примерно каждая вторая моя лекция про машинное обучение и искусственный интеллект заканчивается вопросом: «А когда нас всех завоюют роботы?». Джеймсу Кэмерону в «Терминаторе» удалось создать на экране образ апокалипсиса, который до сих пор волнует людей и кажется реалистичным.

Загвоздка в том, что идеи Кэмерона, да и «Мира Дикого запада», к реальности отношения не имеют. Каждый раз приходится разочаровывать аудиторию скучным ответом: роботы нас не завоюют еще долго. Мы даже близко не подошли к пониманию того, как строить многозадачные автономные системы, которые могли бы сами формулировать себе задачи, а потом их решать.

Зато есть немало других фильмов, «фантастические» идеи из которых стали реальностью. Как говорится, будущее уже наступило, но мы этого не заметили. Вот несколько примеров.

«Призрак в доспехах» (1995)

Полнометражный анимационный фильм, действие которого происходит в антиутопическом будущем (2029 год). Благодаря повсеместно распространившимся компьютерным сетям и кибертехнологиям практически все люди вживили себе нейронные имплантаты. Но это принесло и новую опасность для человека: стал возможным так называемый «взлом мозга» и другие преступления.

Главная героиня — киборг-полицейский, которая борется с хакером, взламывающим кибермозги людей. В ходе расследования она задается вопросами, может ли техника стать второй природой, что делает человека человеком в эпоху киборгов и можно ли создать новую форму жизни, используя искусственный интеллект.

Кибермозги людей хакеры пока не взламывают (но и до 2029 еще девять лет), однако вопросы цифровой безопасности обсуждаются повсеместно, а в мире есть немало компаний и лабораторий, работающих над созданием нейроинтерфейсов.

Пожалуй, самый известный пример использования неинвазивного нейроинтерфейса — это экзоскелет, управляя которым парализованный мужчина сделал первый удар по мячу на открытии Чемпионата мира по футболу в Бразилии.

«Тринадцатый этаж» (Германия/США, 1999)

Команда ученых создает сверхреалистичную симуляцию Лос-Анджелеса 1937 года. Симуляция развернута на огромном суперкомпьютере и может использоваться как аттракцион. Человек может подключиться и провести время в Лос-Анджелесе тридцатых. Проблемы начинаются, когда руководитель проекта внезапно исчезает, а жители симуляции понимают, что живут в ней.

Во-первых, компьютерные игры и виртуальная реальность — огромный рынок, который растет на 33% ежегодно и, по прогнозам Marketswatch, достигнет $43 млрд всего через четыре года.

И если всего пару лет назад VR и AR использовались в основном в индустрии развлечений, то в последнее время такие решения используют и в бизнесе — в частности, в металлургии, строительстве, телекоме и нефтегазовой отрасли.

Появился целый класс игр с «открытой вселенной». В таких играх нет ограниченного сюжета или «конца карты», который как раз показан в «Тринадцатом этаже», зато есть законы игровой «физики», по которым конструируется бесчисленное количество новых миров.

Во-вторых, в начале нулевых философ Ник Бостром опубликовал статью «Доказательство симуляции». В ней он показывает, что вероятность того, что мы живем в симуляции, выше вероятности того, что эта вселенная не обсчитывается на «внешнем» суперкомпьютере.

Мы обсуждали гипотезу симуляции в подкасте с Романом Ямпольским. Саму идею «вложенных симуляций» до сих пор активно обсуждают ученые.

«Особое мнение» (2002)

Триллер с элементами антиутопии, действие которого происходит в 2054 году. В фильме изображена система «предварительного правосудия» (Pre-crime), в котором преступления предсказывают три провидца, а полиция предотвращает их, заранее обезвреживая потенциальных преступников.

С одной стороны, уже сейчас есть масса технологий, позволяющих предсказать те или иные события, потенциально негативные для бизнеса и общества. Например, оптимизировать работу юриста, упростить документооборот, снизить риски, проверить благонадежность контрагента или провести автоматический анализ договора с помощью технологий обработки естественного языка.

К примеру, недавно «Райффайзенбанк» рассказал, как в пять раз быстрее проверяет документы с помощью наших технологий сравнения. Такие решения защищают бизнес и клиентов от финансовых и репутационных рисков.

С другой стороны, система социального рейтинга в Китае уверенно движется в сторону «предварительного правосудия».

Где находится грань между скоростью, удобством, безопасностью использования технологий и самой структурой общественных отношений? Здравый смысл в ответе на этот вопрос — важный элемент общественного договора.

«Человек, который изменил все» (США, 2011)

Биографическая спортивная драма о тренере, который хочет создать конкурентоспособную бейсбольную команду при ограниченных финансовых ресурсах. Экономист из Йельского университета предлагает тренеру новаторскую схему расчета полезности игроков исходя из их личной статистики. Команда одерживает двадцать побед подряд, установив рекорд американской лиги.

На лекциях я постоянно показываю слайд с заголовком «Будущее измеримо». Это простая, но очень важная мысль. Примеры от интернет-торговли до бейсбола (а фильм основан на реальных событиях) показывают, что правильно собранные данные в паре с правильным алгоритмом для их анализа неизменно меняют ту или иную область деятельности.

Ваша музыка становится разнообразнее и интереснее, ваши результаты поиска точнее соответствуют вашим интересам, а ваша любимая бейсбольная команда лучше играет.

Уже сейчас компании аккумулируют, да и сами создают огромное количество данных, которые влияют на развитие бизнеса, взаимоотношения с клиентами, репутацию и так далее — это так называемые «цифровые следы». Можно просто хранить информацию, а можно на ее основе делать полезные выводы.

Например, в последние несколько лет растет спрос компаний на решения класса Process Mining. Это системы с элементами искусственного интеллекта, которые используют данные из корпоративных источников и на их основе выстраивают карту процесса, помогают находить проблемные точки и потенциал для автоматизации.

С помощью подобных технологий компании повышают свой «цифровой интеллект» — получают резкий рост эффективности, быстрее и лучше обслуживают клиентов, создают более конкурентоспособные продукты.

«Она» (США, 2013)

Мелодрама об отношениях одинокого писателя с его интеллектуальным голосовым помощником. Герой впечатлен эмоциональной глубиной, чувством юмора и способностями программы к самообучению.

По мере развития событий он становится все больше зависим от операционной системы, доверяет ей самые большие тайны и просит ее помочь в самых ответственных задачах, их отношения перерастают в роман. Герой размышляет, можно ли полюбить искусственный интеллект.

Я думаю, вы уже пробовали говорить с Siri, Алексой или Олегом. Впрочем, надеюсь, вы в них не влюбились, несмотря на наступление весны. У меня есть статья, в которой мы с моим соавтором Алексеем Тихоновым обсуждаем, какие свойства искусственного интеллекта вызывают у зрителя или слушателя эмоциональную реакцию.

Диалоговые системы уже работают, но пока не способны поддержать глубокий и интересный разговор, однако исследования в этом направлении ведутся очень активно.

Другим направлением научных исследований сейчас является объяснимость искусственного интеллекта (explainable AI). Дело в том, что большинство современных систем, обученных на данных, не способны «объяснять» свои решения так, как это делает искусственный интеллект в фильме.

«Интерстеллар» (США, 2014)

Фильм повествует о путешествиях группы исследователей, которые используют недавно обнаруженный пространственно-временной тоннель, чтобы обойти ограничения полета человека в космосе и покорить огромные расстояния на межзвездном корабле. В экспедиции участвует робот ТАРС. Это не андроид, но у него есть голосовой интерфейс, в настройках устройства можно управлять чувством юмора и честности.

Современные персональные помощники не похожи на людей, но тоже обладают голосовыми интерфейсами и даже пытаются шутить. Последние годы экспоненциально растет рынок «программных роботов». Robotic process automation (RPA) — это идея автоматизации рабочего процесса за счет анализа данных, выделения рутинных операций и создания алгоритмов, которые бы выполняли эти операции быстрее, точнее и дешевле.

Когда мы создали экскаватор, мы не пытались сделать большого человека с лопатой. Точно так же, когда мы автоматизируем те или иные задачи, мы не пытаемся создать что-то человекоподобное.

Программные роботы пока не выполняют всю офисную работу, но они могут сильно облегчить жизнь: скопировать и перенести данные из одной папки в другую, отправить несколько тысяч уведомлений клиентам и партнерам, выставить счет абонентам и так далее.

С помощью технологий интеллектуальной обработки информации они умеют работать и с документами: «читать», извлекать данные и отправлять их в разные корпоративные системы.

Выводы

В фильмах любят изображать general AI, так называемый сильный искусственный интеллект. Собственно, нигде кроме киноэкранов его пока не видно. Современное общество использует ИИ, чтобы выполнять конкретные, хорошо определенные задачи. Задачи эти бывают разными: открытие счета, анализ данных из контрактов, анализ закупочной деятельности, управление рисками и многое другое.

Во всех этих случаях искусственный интеллект решает вопрос, который человек не может решить сам, а если и может, то делать это будет точно без малейшего удовольствия. В массовую культуру медленно проникает мысль, что роботов и ИИ не надо бояться, а надо использовать их возможности, чтобы высвободить свое время на что-то более приятное, разумное и человечное.

Фото на обложке: Shutterstock / pixelparticle