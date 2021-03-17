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Истории

Clubhouse запустит программу-акселератор для авторов контента

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

CEO Clubhouse Пол Дэвисон сообщил о запуске Clubhouse Creator First — первой программы поддержки для создателей контента. Они получат инструменты для наращивания аудитории, партнерства с брендами и монетизации.

Clubhouse запустит программу-акселератор для авторов контента

В программе примут участие 20 участников. Прием заявок идет до 31 марта 2021 года.

17 марта социальная сеть празднует первую годовщину. За этот срок она уже может похвастаться значительной популярностью, а также немалым количеством подражателей, в том числе Twitter Spaces и аналогом от Facebook.

Дэвисон также анонсировал запуск таких функций, как обмен ссылками и фильтрация по языку. Кроме этого, приглашения на платформу можно будет выслать напрямую по номеру телефона.  Теперь приложение не будет запрашивать доступ к контактам пользователя, и вскоре появится возможность удалить ранее загруженные контакты из Clubhouse.

Зарегистрироваться на программу Clubhouse Creator First можно по ссылке.

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Фото на обложке: Unsplash

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