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Истории

OpenAI представила Codex — ИИ-систему, которая переводит текст в код

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

OpenAI выпустила новую версию Codex — ИИ-системы, которая переводит письменный язык в программный код. У инструмента большой потенциал, и в будущем он может значительно упростить повседневные задачи разработчиков. Однако некоторые обеспокоены, что ИИ отнимет у них работу.

OpenAI представила Codex — ИИ-систему, которая переводит текст в код

Codex была представлена во вторник в виде живой демонстрации. С ее помощью OpenAI преобразовывала письменные команды на английском языке в простые игры и сайты.

По словам CEO OpenAI Сэма Альтмана, это лишь начальная версия, и в будущем инструмент будет развиваться. «‎Я считаю, что Codex приближает нас к тому, что большинство ожидает от компьютеров, — мы говорим, что нам нужно, а они делают это», — заявил Альтман.

Как работает Codex

Codex разработан на основе GPT-3, известной модели естественного языка от OpenAI. Инструмент обучен на миллиардах строк кода, а также письменного текста — именно это позволяет ему переводить человеческий язык в компьютерный.

«‎Вы может разговаривать с Codex, и она будет генерировать код, а значит действовать в компьютерном мире от вашего лица», — рассказал CTO OpenAI Грег Брокман во время демонстрации.

OpenAI сообщает, что Codex лучше всего справляется с Python, но также владеет более чем десятью другими языками, такими как JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript и Shell. Компания призвала бизнесы и разработчиков использовать Codex через новый API. Присоединиться к списку ожидания, чтобы попробовать закрытую бета-версию, можно здесь.

Опасения и возможности

Демонстрация Codex выглядит впечатляюще, но OpenAI признает: система не идеальна. Недавно компания опубликовала документ, в котором указала ряд ее ограничений и погрешностей. 

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Тем не менее, благодаря простоте и адаптивности, модель может стать надежной основой для ИИ-помощников в программировании. «‎В будущем код нейронных сетей будет значительно лучше, чем этот, — поделился ведущий ученый OpenAI Илья Суцкевер. — Это лишь начало захватывающего будущего».

Некоторые программисты обеспокоились тем, что могут потерять работу. Однако другие предполагают, что ИИ возьмет на себя обременительные задачи, а они сосредоточатся на разработке новых идей.

Источник.

Фото на обложке: Vintage Tone / Shutterstock

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