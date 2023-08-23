Крепкий как кофе: в Австралии предложили добавлять в бетон кофейную гущу для прочности

Исследователи нашли практическое применение кофейному жмыху. Произведенный из него биоуголь может заменить природный песок при изготовлении бетона и даже улучшить свойства материала.

Идея возникла из желания свести к минимуму отходы кофе на рабочем месте, сказал соавтор исследования доктор Шеннон Килмартин-Линч, научный сотрудник Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT), занимающийся исследованиями коренных народов.

«Мы выбрасывали много молотого кофе и капсул, — комментирует он. — Мы хотели посмотреть, сможем ли мы превратить эту отработанную кофейную гущу в более ценный материал».

В настоящее время исследователи сотрудничают с местными советами по будущим инфраструктурным проектам, таким как строительство пешеходных дорожек и тротуаров.

По словам инженеров, этот метод может быть полезен для окружающей среды, если он позволит сократить количество кофейных отходов, отправляемых на свалку, а также спрос на природный песок, используемый в строительной промышленности.

Согласно технико-экономическому обоснованию Национальной стратегии по борьбе с пищевыми отходами, на пищевые отходы приходится около 3% ежегодных выбросов парниковых газов в Австралии. По оценкам, Австралия производит 75 тысяч т кофейных отходов в год.

Образцы кофе без обжарки, обжаренного кофе, использованной кофейной гущи и биоугля. Фото в тексте: Carelle Mulawa-Richards, RMIT University

По словам соруководителя исследования доктора Раджива Ройчанда из RMIT, создание биоугля предполагает обжаривание использованной кофейной гущи таким же образом, как обжариваются неиспользованные зерна, чтобы улучшить их вкус.

«Мы делаем то же самое, но без кислорода, чтобы предотвратить образование углекислого газа, — объясняет Ройчанд. — Мы не хотим, чтобы углерод попадал в атмосферу и увеличивал выбросы парниковых газов».

Процесс, называемый пиролизом, включает нагрев кофейных отходов примерно до 350°C. Команда говорит, что их технология более энергоэффективна, поскольку требует более низких температур, чем обычно.

«Обычно пиролиз требует больших затрат энергии, потому что требуется повысить температуру где-то до 700-900 °C», — добавляет Килмартин-Линч.

Заменив 15% песка кофейным биоуглем, исследователям удалось повысить прочность бетона на 29,3%.

«По своей структуре кофейный биоуголь сам по себе мельче песка... но это также пористый материал, поэтому он позволяет цементу связываться внутри пористой структуры самого биоугля.

Пока исследование все еще находится на начальной стадии – предстоит провести дополнительные испытания на прочность и тому подобное», — добавляет Килмартин-Линч.

По оценкам исследователей, если бы все отходы кофейной гущи, производимые в Австралии каждый год, были переработаны в биоуголь, это составило бы примерно 22,5 тысяч т.

Однако для производства примерно 72 тысяч млн т цементного бетона, производимого в Австралии, ежегодно требуется около 28,8 млн т песка.

Исследование было опубликовано в журнале Journal of Cleaner Production.

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