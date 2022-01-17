Почему опасно постоянно быть занятым и как избавиться от этой привычки

В китайском языке слово «занятость» состоит из двух иероглифов — «убивать» и «сердце». Идею о том, что быстрый ритм жизни пагубно влияет на сердце, подтверждают многочисленные исследования. Они показывают, что перегруженность и стресс могут вызывать физиологическую гиперактивность, в том числе повышенное кровяное давление и нарушение связи между сердцем и мозгом.

Занятость — это выбор

Человеческому мозгу нравится что-то делать. К тому же во многих культурах быстрый ритм жизни считается предпочтительным. А у большинства из нас есть длинный список дел, на которые не хватает времени. Однако на деле занятость или ее отсутствие — это личный выбор.

Допустим, сегодня вам обязательно нужно выполнить десять задач, но вы успеваете только шесть. У вас есть выбор: сделать все, но испытывать перегруженность и давление, или же отдать приоритет лишь шести задачам, а четыре другие отложить, поскольку у вас просто не хватает времени.

Время — ограниченный ресурс. Конечно, было бы здорово, если бы в часов в сутках стало больше, но это невозможно. Если устоять перед желанием действовать под давлением ограниченного времени, то можно извлечь больше пользы из доступных часов с более спокойным и ясным разумом.

Преимущества правильной расстановки приоритетов

Реалистично оценивать временные запасы и расставлять приоритеты — непростая задача. Это требует дисциплины, опыта и практики. Каждый день мы надеемся успеть выполнить все, что перечислено в списке дел. При этом в глубине душе мы знаем, что не сможем это сделать, и это приводит к избыточному стрессу.

Единственный способ его преодолеть — проявить безжалостность в оценке приоритетов и дисциплинированность в управлении временем. И делать это нужно регулярно, чтобы не упускать из виду общую картину.

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Научившись грамотно распоряжаться временем, вы обнаружите, что справляетесь с большим количеством важных (и не только) дел. Ясный разум позволяет повышать эффективность и применять более творческий подход к решению проблем.

Управление временем для руководителей

Руководство напрямую связано с людьми. Ваша задача — поддерживать других и помогать им добиваться результатов. И этому стоит удалять большую часть времени.

Проанализируйте свой список дел. Сколько пунктов в нем связано с вашей личной деятельностью и управлением деятельностью других? Если в первой категории слишком много задач, то, вероятно, стоит переосмыслить приоритеты.

Ценность «ничегонеделания»

Отсутствие занятости часто ассоциируется с непродуктивностью или даже ленью. Поскольку человек запрограммирован на активность, при ее отсутствии возникает естественный дискомфорт, который нужно преодолеть. Это откроет больше возможностей для творчества и благополучия.

Бездействие — это продуктивная внутренняя пауза. Поначалу может показаться, что оно не приносит особой пользы. Однако спустя некоторое время можно обнаружить совершенно новые мысли и эмоции.

«Если вы просто сядете и начнете наблюдать, то обнаружите, насколько беспокоен ваш разум», — рассказывал основатель Apple Стив Джобс своему биографу Уолтеру Айзексону.

«Если вы попытаетесь его успокоить, то сделаете только хуже. Однако со временем он успокоится, и когда это произойдет, вы обнаружите более тонкие детали — интуиция начнет работать, а вы будете видеть все гораздо яснее и осознавать текущий момент», — говорил Джобс.

«Ничегонеделание» пригодится и в управлении людьми. Иногда руководитель, желая проявить сострадание, может действовать слишком быстро. Однако бездействие может оказаться лучшим решением, которое позволит другим разобраться во всем самостоятельно.

Но это требует дисциплины. Для большинства из нас гораздо проще сразу попытаться решить проблему, с которой к нам обратились. В некоторых случаях это может принести пользу, однако бездействие — это своего рода испытание, которое позволит увидеть, что произойдет, если не предпринимать никаких мер.

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