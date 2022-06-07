Как оптимизировать бизнес-расходы на долгий срок: пять советов

Оптимизация затрат способствует росту и развитию бизнеса. Однако руководителям редко удается выстроить систему, которая будет работать больше года. Согласно исследованию издания Gartner, лишь 11% организаций поддерживают меры по экономии средств в течение трех лет подряд.
Gartner предлагает пять советов по созданию устойчивого плана, который позволит не только справляться с текущими операциями, но и финансировать новые возможности.
Проанализируйте бюджет
Чтобы определить, какую пользу приносят расходы для организации, отслеживайте их на уровне результатов. Так вы сможете понять, какие из них стоит оптимизировать.
Бизнес-расходы можно разделить на четыре категории.
- Сумма, которая уходит на основные активы (рабочую силу, объекты, услуги, оборудование и ПО).
- Задачи функционального уровня, выполняемые благодаря основным активам. Включает деятельность, например маркетинговые компании и обучающие программы, которая приносит конкретные результаты компании.
- Задачи функционального уровня в отношении к бизнес-возможностям, которые они дают. Каждая функция оказывает влияние на бизнес и должна приносить конкретную выгоду стейкхолдерам — лидогенерация, маркетинг продукта, наем и удержание персонала и т.д.
- Траты на ведение бизнеса по сравнению с изменением бизнеса. Достаточно ли средств вы вкладываете в инновации и развитие в сравнении с операционной деятельностью?
Проанализируйте бюджет с точки зрения этих четырех переменных.
Используйте цели и ориентиры
Затем сравните расходы своей и похожей компании с помощью внешнего бенчмаркинга. Это помогает сузить область поиска затрат, которые можно оптимизировать. Используйте этот подход регулярно.
- Установите базовый уровень расходов.
- Измеряйте результативность по внешним источникам (при возможности).
- Анализируйте улучшения с течением времени.
Обратите внимание, что если растущие затраты не повышают производительность бизнеса, то стоит пересмотреть их необходимость.
Распространите меры по всей организации
Чтобы оптимизация затрат стала долгосрочной инициативой, внедрите ее в культуру организации и сделайте постоянным правилом, подключив к этому процессу руководителей подразделений. Непрерывные усилия позволяют инвестировать в будущие возможности, необходимые для реализации бизнес-стратегии.
Контролируйте затраты с обеих сторон
Бюджет должен включать расходы, связанные как с предложением, так и со спросом. Анализируйте затраты, которые находятся под вашим контролем (предложение), а также те, что ожидают заинтересованные лица и клиенты (спрос).
Ниже представлены категории, которые помогут оценить расходы и расставить их по приоритету.
Предложение
Управление ресурсами и поставщиками — сумма, которая уходит на оплату ресурсов. Снижение расходов в этом направлении сосредоточено на стоимости и единицах ресурсов, которые расходуются при выполнении работы.
Производство и доставка — расходы на выполнение бизнес-операций, которые, как правило, становятся постоянными при отсутствии контроля и оптимизации.
Спрос
Инновации и изменения — это направление, как правило, в первую очередь затрагивает меры по сокращению расходов. Обычно они имеют отложенное влияние, которое редко анализируется.
Распределение и потребление — обычно это значительные расходы, которые быстро растут.
Направляйте сбережения на реализацию бизнес-стратегии
В обязанности каждого руководителя входят оценка и пересмотр расходов. Со временем приоритеты меняются. Задайте следующие вопросы лидерам подразделений, чтобы определить, на каких задачах следует сосредоточить внимание, время и средства.
- Над какими инициативами вы работаете сейчас, чтобы удовлетворить потребности основных заинтересованных сторон?
- Как эта работа влияет на общую стратегию развития бизнеса?
- Какая требуется поддержка, чтобы реализовать эти инициативы?
Средства, сэкономленные путем оптимизации определенных категорий, следует направлять на то, чтобы финансировать новые инициативы и продвигать стратегию компании.
Фото на обложке: graja /
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