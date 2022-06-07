Как оптимизировать бизнес-расходы на долгий срок: пять советов

Gartner предлагает пять советов по созданию устойчивого плана, который позволит не только справляться с текущими операциями, но и финансировать новые возможности.

Оптимизация затрат способствует росту и развитию бизнеса. Однако руководителям редко удается выстроить систему, которая будет работать больше года. Согласно исследованию издания Gartner, лишь 11% организаций поддерживают меры по экономии средств в течение трех лет подряд.

Проанализируйте бюджет

Чтобы определить, какую пользу приносят расходы для организации, отслеживайте их на уровне результатов. Так вы сможете понять, какие из них стоит оптимизировать.

Бизнес-расходы можно разделить на четыре категории.

Сумма, которая уходит на основные активы (рабочую силу, объекты, услуги, оборудование и ПО).

(рабочую силу, объекты, услуги, оборудование и ПО). Задачи функционального уровня, выполняемые благодаря основным активам. Включает деятельность, например маркетинговые компании и обучающие программы, которая приносит конкретные результаты компании.

Включает деятельность, например маркетинговые компании и обучающие программы, которая приносит конкретные результаты компании. Задачи функционального уровня в отношении к бизнес-возможностям, которые они дают. Каждая функция оказывает влияние на бизнес и должна приносить конкретную выгоду стейкхолдерам — лидогенерация, маркетинг продукта, наем и удержание персонала и т.д.

Каждая функция оказывает влияние на бизнес и должна приносить конкретную выгоду стейкхолдерам — лидогенерация, маркетинг продукта, наем и удержание персонала и т.д. Траты на ведение бизнеса по сравнению с изменением бизнеса. Достаточно ли средств вы вкладываете в инновации и развитие в сравнении с операционной деятельностью?

Проанализируйте бюджет с точки зрения этих четырех переменных.

Используйте цели и ориентиры

Затем сравните расходы своей и похожей компании с помощью внешнего бенчмаркинга. Это помогает сузить область поиска затрат, которые можно оптимизировать. Используйте этот подход регулярно.

Установите базовый уровень расходов.

Измеряйте результативность по внешним источникам (при возможности).

Анализируйте улучшения с течением времени.

Обратите внимание, что если растущие затраты не повышают производительность бизнеса, то стоит пересмотреть их необходимость.

Распространите меры по всей организации

Чтобы оптимизация затрат стала долгосрочной инициативой, внедрите ее в культуру организации и сделайте постоянным правилом, подключив к этому процессу руководителей подразделений. Непрерывные усилия позволяют инвестировать в будущие возможности, необходимые для реализации бизнес-стратегии.

Контролируйте затраты с обеих сторон

Бюджет должен включать расходы, связанные как с предложением, так и со спросом. Анализируйте затраты, которые находятся под вашим контролем (предложение), а также те, что ожидают заинтересованные лица и клиенты (спрос).

Ниже представлены категории, которые помогут оценить расходы и расставить их по приоритету.

Предложение

Управление ресурсами и поставщиками — сумма, которая уходит на оплату ресурсов. Снижение расходов в этом направлении сосредоточено на стоимости и единицах ресурсов, которые расходуются при выполнении работы.

Производство и доставка — расходы на выполнение бизнес-операций, которые, как правило, становятся постоянными при отсутствии контроля и оптимизации.

Спрос

Инновации и изменения — это направление, как правило, в первую очередь затрагивает меры по сокращению расходов. Обычно они имеют отложенное влияние, которое редко анализируется.

Распределение и потребление — обычно это значительные расходы, которые быстро растут.

Направляйте сбережения на реализацию бизнес-стратегии

В обязанности каждого руководителя входят оценка и пересмотр расходов. Со временем приоритеты меняются. Задайте следующие вопросы лидерам подразделений, чтобы определить, на каких задачах следует сосредоточить внимание, время и средства.

Над какими инициативами вы работаете сейчас, чтобы удовлетворить потребности основных заинтересованных сторон?

Как эта работа влияет на общую стратегию развития бизнеса?

Какая требуется поддержка, чтобы реализовать эти инициативы?

Средства, сэкономленные путем оптимизации определенных категорий, следует направлять на то, чтобы финансировать новые инициативы и продвигать стратегию компании.

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