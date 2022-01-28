Все средства хороши: работодатели выбирают креативные способы для управления стрессом

Борьба с выгоранием персонала вышла на новый уровень. Зарубежные работодатели ищут необычные способы, которые помогут сотрудникам справиться со стрессом. Подаренный абонемент в камеру сенсорной депривации станет отличной темой для обсуждения, но не стоит забывать: все ухищрения бессмысленны, пока игнорируются основные проблемы — зарплата и доверие среди коллег.

В ноябре прошлого года Ли Фельдман провел час в камере сенсорной депривации. Директор по маркетингу сети салонов Bishops Cut/Color рассказывает, что идея принадлежит его работодателю: он предложил ее как способ справиться со стрессом.

Фельдман рассказывает, что часовая сессия должна была помочь ему «вернуть баланс и перестроиться». Он не смог погрузиться в медитацию, как его другие коллеги, но теперь у них появилась дополнительная тема для обсуждения.

«Работая из дома, трудно ощущать связь с командой, — говорит Фельдман. — Общий опыт этому способствует. И это отличный способ разрядить разговор, используя что-то кроме "Как вам погода?" или "Какие планы на выходные?"».

Ситуация Фельдмана — не редкость. В других компаниях также изучают различные уникальные способы снять стресс на фоне пандемии. Например, представительница одного из агенств на условиях анонимности рассказала, что получила от работодателя сертификат на «комнату ярости», где можно выплеснуть накопившееся, разбивая вещи.

За последние пару лет люди, оторванные от коллектива, сталкиваются со стрессом чаще чем когда-либо. Неудивительно, что они пытаются решить проблему самыми разными способами. Один из них — терапия по общению с животными.

Такую услугу предлагают в The Gentle Barn, некоммерческом приюте для животных, который организует часовые сессии с коровами. Его основательница Элли Лакс признается, что все три их локации в Калифорнии, Теннеси и Миссури забронированы на несколько месяцев вперед.

Почему так много людей хотят пообниматься с коровами? Лакс объясняет, что это «снимает весь стресс и выгорание» и сравнивает такой способ отдыха с перезапуском, который дает новые силы для встречи с трудностями.

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Однако она отмечает, что не стоит полагаться только на креативные способы. Гораздо важнее поработать над корпоративной культурой. Например, излишне требовать от сотрудников отвечать на письма в нерабочее время или в выходные.

Кристи Кордер, рекрутер в сфере рекламы, считает, что в первую очередь от работодателей ждут доверия, а не необычных развлечений. «Люди хотят, чтобы им доверяли. Осознавать, что их работу доказывают постоянные созвоны в Zoom, очень утомительно».

Мак МакКелви, основатель и CEO маркетинговой компании SalientMG, разделяет это мнение. «Решите вопрос с различиями в оплате труда. Продвигайте сильных и разнообразных работников. Будьте реалистичны. Как понять, что лучше всего для компании? Для начала задайте вопрос сотрудникам и прислушайтесь к их пожеланиям».

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