«Право на отключение»: актуально ли оно в условиях дистанционной работы?

Некоторые страны стремятся урегулировать «право на отключение», чтобы избежать негативных психологических последствий для сотрудников. Но возможно ли это в условиях дистанционной работы?

В условиях удаленки мы начали работать больше: постоянно проверяем электронную почту, читаем презентации за ужином и засиживаемся за рабочим столом. Работодатели ценят сотрудников, которые всегда остаются на связи, но часто это не оставляет времени на отдых и личные дела.

Культура постоянного присутствия существует на протяжении многих лет и некоторые страны пытались урегулировать «право на отключение» на законодательном уровне. Например, в 2020 году в России был принят закон, регулирующий удаленный режим работы и закрепляющий право удаленного сотрудника на неприкосновенность личной жизни. Но во время пандемии многие работники испытали профессиональное выгорание, поэтому поиск решения данной проблемы как никогда актуален.

Ирландия пытается сделать именно это. В некоторых европейских странах уже были приняты несколько поправок о «праве на отключение» сотрудников, но Ирландия стала одной из первых стран, которая задумалась о регулировании удаленной работы. Поправки призваны сохранить баланс между работой и личной жизнью и защитить права всех сотрудников, включая тех, кто трудится дистанционно.

Однако на практике практически невозможно реализовать «право на отключение» в дистанционном формате. Особенно если это подразумевает работу в индивидуальном графике. Также некоторые эксперты считают, что неправильная реализация подобных инициатив может поставить под угрозу гибкость некоторых рабочих.

Возможно ли ввести подобные законы в новых реалиях?

На протяжении многих лет различные страны пытались разработать эффективное законодательство о разграничении профессиональной и личной жизни для сотрудников. Некоторые ограничивали рабочий день или общение в нерабочее время. Подобные законы призваны защитить сотрудников от переутомления и выгорания. Однако новые правила не устанавливают норму часов и в равной степени применяются к сотрудникам, которые трудятся как удаленно, так и в офисе.

Первый закон, связанный с «правом на отключение», появился во Франции в 2016 году, затем в Италии в 2017 году и Испании в 2018 году. Они могут отличаться в различных деталях, но суть одна — защита права сотрудника не отвечать на рабочие сообщения вне офиса и запрет на штрафы со стороны руководства (например, отказ в продвижении по службе за нежелание работать в выходные). За последние два десятилетия правительство Германии также предприняло некоторые шаги по защите прав сотрудников, но не на законодательном уровне, а с помощью переговоров с заинтересованными сторонами компаний.

Несколько немецких транснациональных корпораций заняли жесткую позицию, заключив соглашения с предприятиями, которые гарантируют право работников на отключение, в их числе были Volkswagen, Daimler и Siemens. В Volkswagen, например, рядовые сотрудники не могут зайти в свою рабочую почту на смартфонах с 18:15 до 07:00.

Несмотря на то, что эти инициативы были чрезвычайно важными до пандемии, они в основном сосредоточены на структурированном рабочем дне в офисе. Сейчас люди стремятся к большей автономии, чтобы иметь возможность самостоятельно определять свой график.

Именно это Ирландия стремится решить с помощью нового закона, принятого 7 апреля. Его основные положения:

сотрудники могут не выполнять обычную работу во внеурочное время;

запрещены штрафы и наказания за отказ заниматься профессиональными обязанностями в свободное время;

норма рабочих часов не устанавливается: изменения актуальны как для офисных, так и удаленных сотрудников;

учитываются разница во времени: иностранные специалисты имеют право отвечать на сообщения по своему графику ;

руководители пройдут тренинги и смогут оказывать помощь подчиненным, испытывающим дисбаланс между работой и личной жизнью .

Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии, заявил, что все больше специалистов «вынуждены работать бесплатно из дома», и кодекс позволит изменить это.

«Новая цифровая эпоха слабо регулируется нынешним трудовым законодательством», — рассуждает Хиджунг Чанг, исследователь рынка труда и преподаватель социологии в университете Кента в Великобритании. Новые правила могут стать решающим шагом вперед.

Фундаментальный недостаток

Некоторые скептики сомневаются, что какие-либо изменения в законах будут эффективными, особенно если сотрудники работают по гибкому графику.

Основная проблема заключается в том, что гибкий график и «право на отключение» несовместимы. Эйлин Скофилд, британский юрист по правам работников компании Schofield and Associates, говорит, что большинство существующих европейских законов подразумевают определение «нормального» графика, но многие привыкли самостоятельно устанавливать трудовые часы.

«Проблема с подобными инициативами заключается в том, что сотрудники привыкли работать в разное время, — отмечает Скофилд. — Новый закон, вероятно, будет означать отказ от гибкого графика».

Несмотря на то, что новые правила могут содержать различные определения «нормального рабочего времени», это никак не влияет на сотрудников, рабощающих в гибком графике. Ирландский законопроект также не учитывает этот нюанс, поэтому сложно представить, как «право на отключение» может применяться к непродолжительному графику.

Также подобные инициативы могут иметь некоторые нежелательные побочные эффекты. Лен Шеклтон, профессор экономики в Букингемском университете, объясняет, что если сотрудникам запретить подключаться к рабочей сети в определенное время, например в выходные или по вечерам, работодатели будут настаивать на полной занятости в часы, указанные в контракте. Он говорит: «гибкая удаленная занятость, которая позволяла вам быстро сходить в супермаркет или забрать детей, а потом наверстывать упущенное, исчезнет. Руководители будут дотошно следить за тем, чем вы заняты в рабочие часы и почему вы пропустили звонок».

Шофилд также считает, что любые новые правила могут вызвать неожиданную реакцию. Она обеспокоена, что из-за подобных инициатив компании ужесточат контроль за рабочими часами, что может иметь неприятные последствия для подчиненных.

Со временем станет понятно, насколько эффективны и актуальны эти инициативы. Успешное внедрения законов о «праве на отключение» может иметь огромное влияние на рабочих по всему миру.

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