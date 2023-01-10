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Истории

12 многообещающих стартапов в области креативного ИИ

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Мы находимся на переломном этапе интеграции ИИ в креативные индустрии, и инвесторы это понимают. Онлайн-издание Sifted попросило венчурных инвесторов назвать перспективные проекты, которые определят развитие отрасли. В материале — подборка стартапов в области креативного ИИ.

12 многообещающих стартапов в области креативного ИИ

Выбор Creandum

Creandum — венчурная компания, которая основана в 2003 году и инвестирует в проекты на ранней стадии по всей Европе. В ее портфеле проекты из самых разных отраслей, в том числе Spotify, Klarna, Depop и стартапы креативного ИИ Kive и Craft. Генеральный партнер Creandum Фредрик Кассель назвал следующие перспективные ИИ-стартапы.

Yepic AI

Стартап из Великобритании Yepic AI позволяет быстрее создавать профессиональные видеоролики, отменяя необходимость в специальном обучении. От пользователя требуется подготовить сценарий и выбрать аватар, который будет его читать — программа сгенерирует видео с говорящими головами. Еще одна возможность — дублировать видеотрансляции в прямом эфире на восьми разных языках.

Заставь искусственный интеллект самообучаться и совершенствоваться – выбирай онлайн-курсы в каталоге курсов по машинному обучению.

Стартап также планирует запустить личный кабинет, который компании смогут внедрить в собственные программы.

Creaition

Задача инструмента — помочь дизайнерам находить и разрабатывать новые продукты, генерируя уникальные изображения, которые можно сохранять, редактировать, комбинировать или объединять с существующими дизайнами. Он адаптирует изображения, предлагаемые каждому пользователю, изучая его потребности.

Таким образом, Creaition может представить дизайнеру обуви макеты кроссовок и выкройки, которые можно объединить в продукт, сочетающий элементы обоих шаблонов.

Выбор Remagine Ventures 

Remagine Ventures — венчурная компания, которая специализируется на посевной и предпосевной стадиях, которая инвестирует в игры, развлечения и потребительские технологии, которые определяют будущее этих секторов.

До недавнего времени Remagine Ventures была сконцентрирована только на Израиле, но с 2023 года она расширила фокус и на Великобританию. В ее портфеле есть такие известные проекты, как Syte.ai (визуальный поиск), Vault AI (предиктивная аналитика) и HourOne (генеративный ИИ для видео).

Эз Видра, управляющий партнер Remagine Ventures, выделил следующие стартапы.

Stability AI

Стартап, основанный Эмадом Мостаком, привлек начальное финансирование в размере $100 млн и разрабатывает решения с открытым исходным кодом, чтобы предоставить пользователям и разработчикам инструменты генеративного ИИ. Команда экспертов по искусственному интеллекту со всего мира работает над целым спектром продуктов — от создания изображений до написания музыки.

Skippr

Этот лондонский стартап стремится автоматизировать некоторые этапы разработки продуктов, чтобы повысить эффективность и сократить затраты, освободить дизайнеров от рутины и позволить им сконцентрироваться на самых приятных задачах. Пока он еще готовится к запуску, но обещает упростить продуктовый дизайн, превратив его в совместный «гибрид человека и машины».

VoiceMod

Проект начинался как модификатор голоса для геймеров, но со временем стал ИИ-генератором голоса, который можно использовать в прямых трансляциях, играх и социальных сетях. Голосовые фильтры создают «звуковые сущности», озвученные профессиональными актерами, и хотя программа ориентирована на английский, она поддерживает и другие языки.

Выбор Air Street Capital

Эта венчурная компания инвестирует в стартапы на начальной стадии, занимающиеся технологиями ИИ и биологическими науками, которые базируются в Европе и Северной Америке. В портфеле Air Street есть такие проекты, как Adept, Allcyte (приобретена Exscientia), Intenseye, Modern Intelligence, V7 и ZOE. Натан Бенайч, генеральный партнер в Air Street Capital, выделил следующие стартапы в области креативного ИИ.

Descript

Инструмент позволяет редактировать аудио и видео так, как будто вы работаете в текстовом редакторе. Программа преобразует речь в текст и автоматически удаляет из него слова-паразиты. Кроме того, если она обнаружит, что несколько слов прозвучали неверно, их можно будет заменить в расшифровке, и программа сгенерирует аудиофрагмент нужного голоса, чтобы исправить ошибки.

PhotoRoom

PhotoRoom — фотостудия на базе ИИ, которая помещается в телефон. Пользователь может сделать снимок объекта, удалить его фон, убрать нежелательные детали, сгенерировать пользовательский фон по текстовому шаблону, настроить тени и форматировать фото для публикации в интернете. Все это — в одном мобильном приложении.

Cradle.bio

Cradle — инструмент на базе ИИ, предназначенный для исследователей белков. Пользователь может спрогнозировать 3D-структуру белка и сгенерировать несколько новых последовательностей из начальной точки, используя набор оптимизированных параметров. Точно так же, как ИИ применяется для создания изображений и видео, теперь его задействуют в разработке терапевтических и промышленных белков, направляя этот творческий потенциал в область науки.

Выбор Balderton Capital

Эта венчурная компания специализируется на поддержке технологических стартапов, основанных в Европе. Ранее она вкладывалась в Depop (приобретена Etsy), Digital Surgery (приобретена Medtronic) и Beauty Pie, а недавно инвестировала в проекты креативного ИИ PhotoRoom и Levity. Аналитик Balderton Capital Сивеш Сукумар выделил следующие интересные проекты в области креативного ИИ.

Synthesia

Базирующаяся в Лондоне Synthesia позволяет пользователям создавать видеоконтент студийного качества с помощью простых текстовых сценариев. Производить профессиональные видео сложно и дорого, и этим занимаются только при высокой окупаемости инвестиций и при наличии свободного бюджета. Synthesia предлагает более простую альтернативу — создавать маркетинговый контент без дорогих ресурсов.

Dust

Ранее в индустрии креативного ИИ основное внимание уделялось созданию, обучению и развертыванию моделей, но в будущем мы все чаще будем использовать готовые модели. Фокус смещается на UX и создание приложений, ориентированных на ИИ, благодаря чему эти модели становятся доступными даже пользователям, которые не имеют опыта в сфере.

Dust — опен-сорс платформа, которая помогает разработчикам создавать ориентированные на ИИ приложения с нуля. Один из примеров — программа, которая пишет персонализированные свадебные карточки с благодарностями, используя как основу короткие текстовые подсказки.

Glyphic

Сегодня одна из самых захватывающих бизнес-моделей в области ИИ — «Copilot для X», которая подразумевает обучение ИИ на файле и генерацию подсказок на его основе.

Glyphic разрабатывает инструмент для B2B-продавцов, который должен сократить время, затрачиваемое на выполнение повторяющихся задач. Одна из задач, которую он планирует автоматизировать, — это создание сценариев для сложных обсуждений и запросов клиентов, чтобы помочь отделам продаж более эффективно ориентироваться в этих разговорах.

Tytn

Пожалуй, одна из самых очевидных возможностей в области креативного ИИ — генерация языка, в основном потому, что модели обработки естественного языка (natural language processing, NLP) являются одними из самых продвинутых. При создании приложения с ИИ компании должны найти в своих моделях баланс между точностью, стоимостью и скоростью.

Пока идеи еще довольно молоды, для большинства компаний главное — точность, но при достижении ее пика все будет зависеть от стоимости и скорости. Tytn с нетерпением ожидает этого следующего шага, и в 2023 году планирует запустить инструмент, который сократит время запуска NLP-приложения с нескольких месяцев до нескольких дней.

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Фото на обложке: Unsplash

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