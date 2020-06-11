Как навсегда удалить аккаунты из Twitter, Instagram и TikTok

Для удаления аккаунта из соцсети одной решимости недостаточно — надо еще найти нужную кнопку. Это бывает непросто: такие сайты зарабатывают на пользователях и их данных, поэтому не хотят их отпускать. Именно поэтому крупнейшие соцсети максимально усложняют удаление учетной записи. Вот что нужно сделать, если вы твердо решили это сделать.

Instagram

Несмотря на то, что Instagram — это сервис для мобильных устройств, удалить аккаунт через приложение невозможно. Для этого придется войти в учетную запись через десктопный браузер.

При этом в настройках можно лишь на время отключить аккаунт. В результате этого действия профиль, фотографии, лайки и комментарии будут скрыты. Чтобы отключить учетную запись, щелкните по своей аватарке в правом верхнем углу экрана и нажмите «Настройки» → «Редактировать профиль». Прокрутив страницу до конца, вы увидите опцию «Временно отключить мой аккаунт».

Чтобы удалить профиль навсегда, введите этот URL в адресную строку браузера: https://instagram.com/accounts/remove/request/permanent. На открывшейся странице укажите свой пароль и нажмите «Безвозвратно удалить мой аккаунт».

В прошлом пользователи Instagram сообщали, что при удалении учетной записи система запрашивала номер телефона. К счастью, этого больше не происходит.

TikTok

Если вам надоело смотреть на творческие эксперименты подростков, а также стали беспокоить конфиденциальность и соблюдение авторских прав, возможно, пришло время удалить аккаунт в TikTok. Сделать это довольно просто. Запустите приложение и откройте раздел «Я» в правом нижнем углу экрана. Выберите «Управление учетной записью» и нажмите «Удалить мою учетную запись». Затем подтвердите выбор.

Twitter

Поддержание интереса к аккаунту в Twitter требует немало времени и сил. К счастью, удалить учетную запись в этой соцсети не так сложно.

Перед этим можно скачать свой архив. В нем все ваши записи будут размещены в хронологическом порядке — от первого твита к последнему. Чтобы скачать архив, щелкните по значку профиля, перейдите в «Настройки», нажмите «Аккаунт» и «Ваши данные Twitter». Перед загрузкой понадобится ввести пароль.

Теперь можно продолжить удаление учетной записи. Войдите в профиль, откройте настройки учетной записи, прокрутите вниз и нажмите «Деактивировать учетную запись». Здесь снова придется напечатать пароль.

Фактически данные будут целы еще 30 дней — это сделано для того, чтобы пользователи могли передумать и восстановить учетную запись. После завершения 30-дневного периода Twitter начнет постепенно удалять информацию. Из политики конфиденциальности компании следует, что это может занять несколько недель.

Snapchat

Все больше пользователей Snapchat переходят в Instagram или TikTok, несмотря на некоторые различия в функционале. Если вы тоже решили покинуть эту соцсеть, есть простой способ.

Откройте раздел с учетными записями и введите логин и пароль от профиля, который хотите удалить. Сначала аккаунт будет деактивирован на 30 дней, а затем удалится окончательно.

Другие платформы

Во многих соцсетях удалить профиль проще, чем на перечисленных выше платформах. Если вы хотите деактивировать учетную запись, начните с настроек пользователя, почитайте FAQ или откройте справочные материалы. Скорее всего, там найдется необходимая информация. Например, чтобы ликвидировать аккаунт на LinkedIn, нужно выполнить лишь несколько простых действий, а инструкция по удалению профиля на Pinterest находится здесь.

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