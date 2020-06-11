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Истории

Как навсегда удалить аккаунты из Twitter, Instagram и TikTok

Истории
Александра Степанова
Александра Степанова

Редактор

Александра Степанова

Для удаления аккаунта из соцсети одной решимости недостаточно — надо еще найти нужную кнопку. Это бывает непросто: такие сайты зарабатывают на пользователях и их данных, поэтому не хотят их отпускать. Именно поэтому крупнейшие соцсети максимально усложняют удаление учетной записи. Вот что нужно сделать, если вы твердо решили это сделать.

Как навсегда удалить аккаунты из Twitter, Instagram и TikTok

Instagram

Несмотря на то, что Instagram — это сервис для мобильных устройств, удалить аккаунт через приложение невозможно. Для этого придется войти в учетную запись через десктопный браузер.

При этом в настройках можно лишь на время отключить аккаунт. В результате этого действия профиль, фотографии, лайки и комментарии будут скрыты. Чтобы отключить учетную запись, щелкните по своей аватарке в правом верхнем углу экрана и нажмите «Настройки» →  «Редактировать профиль». Прокрутив страницу до конца, вы увидите опцию «Временно отключить мой аккаунт».

Чтобы удалить профиль навсегда, введите этот URL в адресную строку браузера: https://instagram.com/accounts/remove/request/permanent. На открывшейся странице укажите свой пароль и нажмите «Безвозвратно удалить мой аккаунт».

В прошлом пользователи Instagram сообщали, что при удалении учетной записи система запрашивала номер телефона. К счастью, этого больше не происходит.

TikTok

Если вам надоело смотреть на творческие эксперименты подростков, а также стали беспокоить конфиденциальность и соблюдение авторских прав, возможно, пришло время удалить аккаунт в TikTok. Сделать это довольно просто. Запустите приложение и откройте раздел «Я» в правом нижнем углу экрана. Выберите «Управление учетной записью» и нажмите «Удалить мою учетную запись». Затем подтвердите выбор.

Twitter

Поддержание интереса к аккаунту в Twitter требует немало времени и сил. К счастью, удалить учетную запись в этой соцсети не так сложно.

Перед этим можно скачать свой архив. В нем все ваши записи будут размещены в хронологическом порядке — от первого твита к последнему. Чтобы скачать архив, щелкните по значку профиля, перейдите в «Настройки», нажмите «Аккаунт» и «Ваши данные Twitter». Перед загрузкой понадобится ввести пароль.

Теперь можно продолжить удаление учетной записи. Войдите в профиль, откройте настройки учетной записи, прокрутите вниз и нажмите «Деактивировать учетную запись». Здесь снова придется напечатать пароль.

Фактически данные будут целы еще 30 дней — это сделано для того, чтобы пользователи могли передумать и восстановить учетную запись. После завершения 30-дневного периода Twitter начнет постепенно удалять информацию. Из политики конфиденциальности компании следует, что это может занять несколько недель.

Snapchat

Все больше пользователей Snapchat переходят в Instagram или TikTok, несмотря на некоторые различия в функционале. Если вы тоже решили покинуть эту соцсеть, есть простой способ.

Откройте раздел с учетными записями и введите логин и пароль от профиля, который хотите удалить. Сначала аккаунт будет деактивирован на 30 дней, а затем удалится окончательно.

Другие платформы

Во многих соцсетях удалить профиль проще, чем на перечисленных выше платформах. Если вы хотите деактивировать учетную запись, начните с настроек пользователя, почитайте FAQ или откройте справочные материалы. Скорее всего, там найдется необходимая информация. Например, чтобы ликвидировать аккаунт на LinkedIn, нужно выполнить лишь несколько простых действий, а инструкция по удалению профиля на Pinterest находится здесь.

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