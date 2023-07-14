Windows падает, а Linux растет: что происходит на мировом рынке настольных ОС

По подсчетам сервиса веб-аналитики StatCounter, в июне 2023 года доля Linux на мировом рынке настольных ОС достигла 3,07% — впервые за более чем 30 лет существования системы. О других результатах анализа — читайте в материале.

По данным StatCounter, в июне 2018 года Linux занимал 1,69% мирового рынка настольных ОС. С июня 2022 года по июнь 2023 года его доля выросла с 2,42% до 3,07% — и в период с мая по июнь впервые превысила 3%. Если рассматривать Chrome OS как систему Linux, то сложив ее долю в 4,13% с долей Linux, мы получим 7,2%.

Источник: StatCounter Global Stats — Рынок настольных ОС в мире

В этот период заметны и другие тенденции. За год доля Windows снизилась с 76,33% до 68,23%, немного восстановившись после сильного зимне-весеннего падения до 62,06%. Причина может быть в том, что с марта 2022 года Microsoft приостановила продажи в России.

Дело также может быть в категории «неизвестно» (unknown), которая, вероятно, включает очень новые и очень старые версии популярных ОС. Доля «неизвестно» постепенно увеличивается, а затем достигает 13% и остается на этом уровне — как раз во время падения Windows. В сравнении с этой категорией, Linux растет более плавно.

MacOS также растет постепенно, но уверенно — с 14,64% в июне 2022 года до 21,32% спустя год. По данным на июнь 2022 года, Windows и MacOS занимают 89,5% рынка. За третье место с гораздо более низкими показателями борются Chrome, Linux и категория «неизвестно».

В России доля Linux составляет 2,11%, и этот показатель оставался довольно стабильным на протяжении всего года. Доля MacOS выросла с 5,42% до 7,62%. Система Windows лидирует с 84,51% — хотя и испытала небольшое падение с 87,6% годом ранее.

Источник: StatCounter Global Stats — Рынок настольных ОС в России

StatCounter получает данные от кода отслеживания, который установлен на более чем 1,5 млн сайтов по всему миру и фиксирует около 5 млрд просмотров страниц в месяц. Единственные изменения, которые вносятся в данные, — удаление ботов и корректировка под предварительный рендеринг в Google Chrome. Категория «настольные компьютеры» включает и ноутбуки. В статистику могут вноситься исправления в течение 45 дней после публикации.

Источник.

Фото на обложке: Vasin Lee / Shutterstock