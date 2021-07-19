«Через несколько лет у нас будет не одно IPO в этой области». Джим Мелон, Agronomics, — о новой аграрной революции

20 мая в Москве прошла международная конференция Deep Food Tech, посвященная новым технологиям в еде. Основатель фонда Agronomics, сооснователь и председатель компании Juvenescence и автор книги «Закон Му» (Moo’s Law) Джим Мелон рассказал, что происходит с сельским хозяйством сегодня и что нас ждет завтра.
Животноводство не самым лучшим образом влияет на окружающую среду: порядка 20% выбросов CO2 приходится на сельское хозяйство. Примерно 80% всех антибиотиков применяется в сельском хозяйстве, что ведет к невосприимчивости людей к таким лекарствам. Около 80 млрд животных забивают каждый год на мясо, около 2 триллионов рыб убивают для потребления человеком.
По мнению Джима Мелона, мы должны это изменить.
У фонда Agronomics есть три основных направления инвестирования:
- Белки на основе растительного сырья.
- Альтернативное сельское хозяйство.
- Новые материалы в сельском хозяйстве.
Закон Му — это закон Мура в сельском хозяйстве
В ближайшие пару десятилетий мировое сельское хозяйство радикально изменится благодаря технологиям выращивания мяса.
Закон Му (Moo’s law) назван так по аналогии с законом Мура (Moore’s law), согласно которому количество транзисторов на кристалле интегральной схемы удваивается каждые 24 месяца. Также быстро будет развиваться и альтернативное сельское хозяйство.
Чтобы создать культивированное мясо, вы берете клетку животного и размножаете ее, используя питательные среды и соответствующие технологии и процессы. Через 40 дней вы получите объем мяса, сопоставимый с тем, который производит сельское хозяйство. При этом мы сокращаем негативное влияние на окружающую среду и не наносим вред животным.
Тренд на осознанное потребление влияет на развитие альтернативной еды. С каждым годом потребительский спрос на более здоровые и экологичные продукты растет, поэтому все больше компаний начинает производить растительное мясо.
Другая тенденция FoodTech-рынка сегодня — точное ферментирование. Более подробно о ферментировании рассказала Мария Сочилкина — основатель школы Ferment in wonderland.
Что нас ждет в будущем
- продовольственная область сильно изменится — появятся новые решения, значительная часть продуктов будет создана из растительного сырья;
- рынок альтернативных продуктов будет активно развиваться — нас ждут IPO компаний из этой области;
- цены на растительное сырье и на продукцию из него будут снижаться;
- большинство видов мяса будет неструктурировано — 50% рынка в США и Европе занимает фарш.
Полную запись трансляции Deep Food Tech Conference можно посмотреть по ссылке.
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