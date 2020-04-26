Цифровая уборка: как навести порядок в ноутбуке и смартфоне

На самоизоляции многие занялись уборкой и навели порядок даже в тех уголках дома, до которых руки не доходили годами. Почему бы не сделать то же самое с цифровым пространством? Газета The Guardian составила инструкцию для тех, кто захочет почистить гаджеты.

Отключите уведомления

Это знакомо многим: новое приложение запрашивает у вас разрешение на отправку уведомлений и получает его. Через какое-то время оно начинает сообщать о скидках на подписку, и это раздражает, но не настолько, чтобы целенаправленно отключить уведомления. Однако они продолжат отвлекать вас и дальше, поэтому лучше зайти в настройки и выбрать сервисы, которые смогут оповещать вас о чем-либо. Лучше всего оставить это право только за приложениями для общения. Исключение можно сделать для одного любимого приложения с новостями.

Почистите папку с фотографиями

Сейчас фотографии делать проще, чем когда-либо, поэтому на наших смартфонах хранится множество снимков. Причем многие из них почти одинаковы, но мы не можем определиться, какие вышли лучше, и оставляем все.

В итоге находить нужные кадры становится сложнее. В этом немного помогает искусственный интеллект: Apple неплохо умеет искать фотографии по людям, событиям и локациям, Google делает ту же работу еще лучше, но с компромиссами в вопросах конфиденциальности. Однако если вам хочется, чтобы снимки не просто хранились, но и были удобны для просмотра, придется их почистить.

Удалите ненужные скриншоты, оставьте один из 15 похожих закатов и только самые эффектные селфи. Это не только упростит управление фотографиями, но также сэкономит место в облачных хранилищах.

Настройте менеджер паролей

Жить без менеджера паролей небезопасно. Запомнить данные для входа на все нужные сайты невозможно, поэтому многие люди признаются, что используют один и тот же пароль для «неважных» платформ.

Но хакеры часто крадут логины и пароли с одного сайта, чтобы взломать другой. Скачайте менеджер паролей вроде 1Password или Dashlane: обычно они удобнее, чем встроенные решения от Apple и Google. Кроме того, выделите время, чтобы заменить простые пароли на более надежные.

Подключите двухфакторную аутентификацию

Двухфакторная аутентификация требует вводить не только пароль, но и одноразовый код. Так она улучшает защиту от фишинговых атак. Постарайтесь избегать получения кодов в текстовых сообщениях: вместо этого установите приложение наподобие Authy или применяйте специальные инструменты в своем менеджере паролей.

Подключить двухфакторную аутентификацию нужно как минимум на таких сайтах, как Amazon, Twitter, Facebook и Google. Если вы хотит дополнительно себя обезопасить, используйте YubiKey, небольшой USB-ключ, который делает то же самое, но быстрее.

Отпишитесь от ненужных рассылок

Как и уведомления, ненужные электронные письма сильно вредят продуктивности. Кажется, что проще их удалить, чем открывать и отказываться от рассылки, но в долгосрочной перспективе больше времени вам сохранит именно второй вариант. Просмотрите удаленные письма и отпишитесь от бесполезных.

Узнайте, не взламывал ли кто-нибудь вашу почту

Это просто: зайдите на сайт Have I been pwned? и введите все свои email-адреса. Если взлом обнаружится, сразу же поменяйте пароль.

Подумайте об удалении аккаунта в Facebook

Да, Facebook — это важная площадка для общения, а также ключ ко входу на множество сайтов. Но в то же время это источник не самых лучших цифровых тенденций: от манипулятивных уведомлений до бесконечного скроллинга.

Если удаление профиля кажется невозможным, хотя бы откажитесь от приложения. Это позволит понять, действительно ли вы нуждаетесь в Facebook или заходите туда просто потому, что эта соцсеть всегда под рукой.

Уменьшите отслеживание со стороны Google

Google хранит всю историю отслеживания в открытом доступе, ее можно увидеть на сайте Google Мои действия. Эта страница покажет всю вашу активность, которую зафиксировал Google: от веб-поиска до просмотра роликов на YouTube.

Хорошая новость заключается в том, что можно легко стереть старые записи, настроить автоматическое удаление новых или вообще запретить компании отслеживать ваши действия.

Удалите загрузки

В папке с загрузками часто царит хаос, потому что в нее попадают абсолютно все скачанные файлы. Как правило, она быстро заполняется, и с каждым днем разобрать ее становится все сложнее из-за постоянно прибывающих документов. При этом среди них могут затеряться действительно важные, так что не удаляйте все файлы сразу — сначала просмотрите их и сохраните необходимые в другом месте.

Проверьте сторонние интеграции

Росс Слейт из консалтинговой компании Somo предлагает следующее: «Регулярно проверяйте и очищайте сторонние сайты и приложения, которые используют данные Facebook или Google ID для входа в систему. Предоставление этой информации ускоряет создание учетных записей, но стоит провести ревизию и отозвать доступ к сайтам и приложениям, которыми вы давно не пользовались».

Киберзащита Facebook довольно хороша, но, если вы предоставили данные какому-то сомнительному сайту, а его взломали, то Facebook мало что сможет сделать для вашей цифровой безопасности. Заблокируйте устаревшие интеграции сейчас, чтобы не пожалеть об этом позже.

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