Как можно скрыть свои действия в интернете

Все действия в интернете фиксируются, и это вызывает дискомфорт: кажется, что в нашу личную жизнь постоянно вторгаются посторонние. Рассказываем о четырех способах, которые позволят избавиться от онлайн-отслеживания.

Включить режим инкогнито

Самый простой способ уменьшить свой цифровой след — это использовать режим инкогнито, как называет его браузер Chrome. В Firefox и Safari это «Частный доступ», а в Edge — InPrivate. В этом режиме браузер не запоминает историю просмотров, поэтому быстро найти случайно закрытую вкладку не получится.

Кроме того, инкогнито не позволяет браузеру сохранять поисковые запросы и cookie-файлы, которые сайты и рекламодатели используют, чтобы отслеживать ваши действия в сети.

Но такие сайты, как Google, Amazon и Facebook, все равно будут фиксировать вашу активность. Если вы откроете Amazon в анонимном режиме и начнете искать лампы, то в следующий раз увидите, что они поднялись в поиске. При этом в режиме инкогнито можно сохранять файлы и закладки.

Имейте в виду, что на устройстве ваш цифровой след не останется, но работодатель или интернет-провайдер смогут его проследить даже при включенном инкогнито.

Чтобы запустить его в Firefox, нажмите Shift + Ctrl + P в Windows и Shift + Cmd + P в macOS. В других упоминавшихся здесь браузерах нужно нажать Shift + Ctrl + N в Windows или Shift + Cmd + N в macOS. Можно одновременно пользоваться обычным окном браузера и окном в режиме инкогнито, но следует соблюдать осторожность, так как их легко перепутать.

Установить VPN-сервис

VPN-сервисы полезны по нескольким причинам. Например, они могут создать видимость того, что вы заходите в интернет из другой страны. Но важнее всего то, что они позволяют избавиться от онлайн-отслеживания ваших действий.

Если режим инкогнито скрывает их от браузера на конкретном устройстве, то VPN — от всех остальных лиц, в том числе от интернет-провайдера.

При этом стоит отметить, что использование ​​VPN-сервиса требует доверия к его оператору. Многие из них обещают вообще не хранить ваши данные, но на деле без специальных тестов в их дата-центрах это проверить нельзя. В сущности, приходится верить компаниям на слово.

Если коротко, то лучше выбирать платное и известное решение с хорошими отзывами, так как на него ляжет большая ответственность за вашу конфиденциальность.

В случае с VPN работает та же логика, что и с режимом инкогнито: ваши действия на таких платформах, как Twitter и Facebook, будут отслеживаться в любом случае.

Очистить историю поиска

В Safari на macOS для этого нужно выбрать «История» → «Очистить историю». В Microsoft Edge — нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать «Журнал» → «Очистить историю браузера».

В Firefox понадобится нажать на три линии в правом верхнем углу и выбрать «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Очистить историю». Этот браузер также предлагает отключить сохранение истории даже в обычном режиме, а не только в инкогнито.

В Chrome нужно нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать «Настройки» → «Очистить историю». Это браузер предлагает удалить не только прошлые действия, но и другие данные, в том числе cookie-файлы.

У Chrome есть особенность: если он связан с учетной записью в Google, то ваши действия могут фиксироваться как в Chrome на локальном компьютере, так и в облаке Google. Чтобы удалить все данные об активности, которые сохранил Google, и запретить делать ему это в будущем, нужно зайти на эту страницу в настройках своей учетной записи.

Использовать браузер Tor и ОС Tails

Если вам нужна более существенная защита, стоит обратиться еще к паре инструментов. Один из них — браузер Tor, работа которого похожа на VPN: он перенаправляет пользователей на сервера по всему миру, поэтому связать какие-либо действия в интернете с определенным человеком становится очень сложно.

Tor также пристально следит за плагинами и другими компонентами, которые могут выдать ваше местоположение. Он даже может использоваться для веб-серфинга в стране, где интернет подвергается цензуре. Из-за дополнительной защиты сайты будут загружаться немного медленнее, но этот минус нельзя назвать критичным.

При желании пойти еще дальше попробуйте Tails (The Amnesiac Incognito Live System). Это целая операционная система, построенная на базе браузера Tor, которая запускается с USB-накопителя. Можно сказать, что это режим инкогнито для всей системы: каждый раз, когда вы загружаете Tails, вы как будто включаете ее в первый раз.

Полное руководство по установке и использованию Tails находится на ее сайте. Эта ОС может пригодиться, если вам нужно поработать на чужом компьютере и при этом не оставить на нем личных данных.

Но даже с Tor и Tails нужно соблюдать осторожность. Если вы войдете в Facebook и лайкните местный цветочный магазин, сама соцсеть и рекламодатели сохранят эту информацию, даже если на устройстве не останется таких записей.

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