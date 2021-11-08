Персонализация контента и автомобильные системы обнаружения взгляда: новые патенты Disney, Nvidia и Electronic Arts

Disney, Nvidia и Electronic Arts предложили патенты с новыми перспективными технологиями. Если они будут воплощены в жизнь, то управлять автомобилями станет легче, а потреблять контент — еще интереснее.

Управление автомобилем с помощью технологии обнаружения взгляда

Nvidia придумала способ быстрее и безопаснее управлять автомобилем: помимо голосовых инструкций от водителя, машина будет учитывать направление его взгляда. Система будет использовать данные сенсоров и пространственной карты, а затем сопоставлять их с голосовыми командами.

Схема: Бюро по патентам и товарным знакам США

Например, если водитель смотрит в направлении мультимедийной системы и просит «сделать погромче», автомобиль сможет определить, что речь идет именно о звуке.

В конце октября Ford подала схожий патент: компания хочет использовать нейрокомпьютерные интерфейсы, чтобы управлять автомобилем с помощью мыслей.

Оба метода могут повысить безопасность на дороге. Но, с другой стороны, автомобиль будто становится площадкой, где изучаются новые способы взаимодействия с технологиями. А в долгосрочной перспективе это все больше приближает нас к превращению в киборгов, способных контролировать устройства с помощью сознания.

Редактирование лиц на изображениях

Disney стремится упростить «настройку» лиц в видео. Предложенная компанией технология позволит изменять черты лица и возраст, а также окружающее освещение и многое другое. К примеру, если в фильме нужна сцена с молодым Уиллом Смитом, то система Disney сможет преобразовать лицо актера так, чтобы он выглядел моложе.

Схема: Бюро по патентам и товарным знакам США

Существующие методы, способные выполнять те же задачи, обладают некоторыми недостатками.

Многие из них используют нейронные сети, которые лучше справляются с изображениями с низким разрешением.

Переобучение нейросетей требует больших временных и денежных затрат.

Технология, предложенная Disney, может положительно повлиять на создание контента в будущем. В краткосрочной перспективе она повысит эффективность кинопроизводства. Например, если нужно переснять сцену с определенным актером, а он недоступен для работы, Disney просто «пересадит» его лицо на новые кадры.

В дальнейшем компания сможет создавать персонализированный контент, включая в фильмы и мультфильмы зрителей. Подобная идея уже появлялась в патенте от Snap, создателя Snapchat, которая хотела создавать ролики с пользователями и их друзьями.

Создание персонажей из изображений

Electronic Arts предложила технологию, которая позволит генерировать модели персонажей на основе нескольких изображений. Система будет выбирать подходящие характеристики с помощью нейронных сетей.

Схема: Бюро по патентам и товарным знакам США

Конечно, множество игр позволяют настраивать персонажей. Однако, как правило, для этого пользователю требуется много времени и навыков. Electronic Arts хочет упростить эту задачу с помощью ИИ.

Чем интересен этот патент? Подобные предложения знаменуют выход индустрии развлечений — игр и фильмов — на новый этап, где пользователи могут персонализировать контент и стать его участниками.

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