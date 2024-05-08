Парки Disney World стали популярным местом для удаленной работы

Тренд набирает обороты примерно с 2022 года, когда после пандемии люди начали возвращаться в тематические парки, а удаленных вакансий и профессий, где нужно почти постоянно быть на связи, стало больше.

Работать удаленно можно где угодно — даже c видом на дворец Золушки. В соцсетях появляется все больше публикаций, в которых взрослые поклонники Disney World рассказывают, как организуют свое рабочее место в тематических парках.

«Люди хотят переехать в Орландо, они хотят чувствовать себя так, словно живут в Disney World, — говорит Эй Джей Вульф, автор блога Disney Food Blog. — Вы ближе к месту, которое делает вас счастливым, и можете гораздо быстрее оказаться в нем, когда закончите работу».

Уже более 15 лет Вульф рассказывает о тематических парках, а также работает в них и делится советами о том, где лучше всего это делать. Она заметила, что с тех пор как Disney World вновь открылись в конце 2020 года (из-за пандемии они впервые в истории были закрыты надолго), все больше людей предпочитают выполнять там удаленную работу.

«Границы между традиционными рабочими местами и свободным временем стираются, — утверждает Вульф. — Я думаю, что люди стремятся принять ситуацию, в которой они могут работать и одновременно наслаждаться тем, что им нравится».

Против удаленщиков выступают преданные поклонники Disney World (в интернете есть десятки онлайн-сообществ и авторов, которые обсуждают почти все, что связано с парками).

Растущий тренд вызывает недоумение и даже критику. В конце апреля житель Орландо показал в сабреддите о Disney World, как организовал рабочее место в кафе, которое открылось в 2022 году в тематическом парке Epcot.

Пользователи начали жаловаться на то, что удаленный работник может занимать стол, за которым хотели поесть другие гости (публикация была сделана во вторник днем, и кафе казалось практически пустым). После этого обсуждение пришлось закрыть.

В парках Disney World также появилось больше мест, где можно зарядить телефон, поскольку важной составляющей их посещения стало мобильное приложение — оно позволяет обходить очереди, заказывать еду, сканировать билеты, проверять время ожидания и многое другое. Места для зарядки устройств также есть во многих кафе на территории парков.

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«Вероятно, они поняли, что это также пригодится людям, которые недавно переехали в Орландо, чтобы быть ближе к паркам, и которым нужно место для работы», — считает Вульф.

Популярность удаленной работы в Disney World растет, и вместе с этим появляется все больше онлайн-контента, связанного с парками в целом. Вульф, которая работает над книгой о Disney Adults (так называют взрослых поклонников тематических парков), утверждает, что такой контент становится распространенным источником дополнительного заработка.

Некоторые пользователи, которые делали публикации о том, что работают в Disney World, также предлагают услуги по планированию поездок другим поклонникам Disney. Для десятков людей создание контента о парках Disney — основная работа. Подавляющее большинство из них официально не связаны с компанией The Walt Disney Co. Часто они находятся где-то между независимыми СМИ и профессиональными поклонники.

Еще больше людей не зарабатывают деньги на контенте о Disney, но с его помощью находят сообщество единомышленников.

«Кажется, будто Epcot — моя кофейня, — говорит Вульф. — Вместо “Я закрою ноутбук и буду смотреть Netflix” это словно “Я закрою ноутбук и отправлюсь на аттракцион Космический корабль Земля”».

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